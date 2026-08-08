Flottur sigur Íslendingaliðsins í fyrsta leik

Þeir Stefán Ingi Sigurðarson og Alfons Sampsted voru báðir í byrjunarliði Go Ahead Eagles sem vann 4-1 sigur á Willem II í fyrsta leik tímabilsins í hollensku úrvalsdeildinni.
Alfons byrjaði í hægri bakvarðarstöðunni hjá GAE og Stefán leiddi línuna sem fremsti maður. Stefáni var skipt af velli á 62. mínútu en Alfons spilaði allan leikinn.
GAE lenti undir á 13. mínútu en jafnaði eftir hálftímaleik. 1-1 stóð í hléi en þrjú mörk á átta mínútna kafla í síðari hálfleik skópu sigurinn.
Eitt markanna kom á 61. mínútu, Stefáni var skipt af velli á þeirri 62. og annað mark kom strax á 63. mínútu.
Fyrr í dag kom Willum Þór Willumsson inn sem varamaður og spilaði síðasta hálftímann í 2-1 tapi NEC Nijmegen á heimavelli fyrir Telstar.