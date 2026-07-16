Víkingur Götu - Stjarnan 2-2 (3-5) | Gerðu nóg

Stjarnan heldur til Finnlands í aðra umferð í forkeppni Sambandsdeildar Evrópu eftir 2-2 jafntefli við Víking í Götu í Klaksvík í Færeyjum í kvöld. Einvígið endaði samanlagt 5-3 fyrir Stjörnuna.
Fyrri hálfleikur var tíðindalítill. Stjarnan missti að vísu fyrirliða sinn, Guðmund Kristjánsson, af velli snemma leiks. Færeyingarnir voru meira með boltann í fyrri hálfleik en komust lítið áleiðis á síðasta þriðjungi gegn Stjörnuvörn sem hafði lítið fyrir því að verjast árásum heimamanna.
Stjarnan fékk nokkrum sinnum fínar stöður og Garðbæingar unnu boltann ofarlega á vellinum oftar en einu sinni en skyndisóknirnar ekki nægilega hnitmiðaðar.
Staðan var því markalaus eftir bragðdaufan fyrri hálfleik, en Stjarnan enn með 3-1 forystu í einvíginu.
Það stefndi ekki í að mörkin yrðu sérlega mörg í leik dagsins þegar Víkingur skoraði skyndilega tvö með stuttu millibili. Fyrst var það hinn 18 ára gamli Aron Benjaminsen sem negldi boltann á lofti eftir hornspyrnu.
Innan við þremur mínútum síðar tvöfaldaði Sölvi Vatnhamar, fertugur bróðir Gunnars sem leikur með Íslandsmeisturum Víkings, forystu færeysku Víkinganna og staðan í einvíginu skyndilega jöfn 3-3.
Það fór um margan Stjörnumanninn en Garðbæingar höfðu fram að þessu haft lítið fyrir því að verjast áhlaupum færeyskra. Sóknarleikurinn hafði ekki gengið eins vel en það var bersýnilegur léttir þegar Birnir Snær Ingason skoraði sex mínútum eftir mark Sölva.
Hann lagði boltann í markið eftir aukaspyrnu utan af velli. Leikurinn var heldur rólegur hvaða færasköpun varðar eftir það en Guðmundi Baldvin Nökkvasyni tókst að jafna 2-2 og koma Stjörnunni í 5-3 alls með marki eftir hornspyrnu þegar tíu mínútur lifðu leiks.
Frammistaðan ekkert til að hrópa húrra fyrir en tvö mörk eftir föst leikatriði dugðu Stjörnunni í kvöld.
2-2 urðu lokatölur og Stjarnan fer því áfram í aðra umferð í forkeppni Sambandsdeildarinnar. Þar mætir liðið Ilves frá Finnlandi sem sló Differdange frá Lúxemborg út í dag.
Fyrri leikurinn er eftir slétta viku í Garðabæ og sá síðari í Finnlandi viku síðar. Áður en þeir finnsku koma í heimsókn mætir Stjarnan KR í Vesturbæ Reykjavíkur á sunnudaginn kemur.
Mark Birnis Snæs var Stjörnunni afar mikilvægt eftir bragðdaufan sóknarleik liðsins stóran part. Það róaði mannskapinn og lagði grunninn að skrefinu í næstu umferð.
Hinn 18 ára gamli Aron Benjaminsen var sífellt ógnandi hjá heimamönnum og skoraði laglegasta mark leiksins. Fátt um stjörnuframmistöður í baráttuleik.
Eistinn Karl Koppel og hans menn voru með allt í teskeið í Klaksvík í kvöld.
Færeyingurinn söng og trallaði og gleðin töluverð framan af. Þeir færeysku halda þó súrir heim eftir úrslit kvöldsins.