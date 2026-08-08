Fótbolti

Tap og Hlín fer í Evrópubikarinn

Valur Páll Eiríksson skrifar
Hlín og stöllur hennar í Malmö fara í Evrópubikarinn.
Hlín og stöllur hennar í Malmö fara í Evrópubikarinn. Mynd/Malmö

Hlín Eiríksdóttir var í byrjunarliði Malmö sem tapaði 2-0 fyrir Eintracht Frankfurt í forkeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta í kvöld.

Hlín hafði ásamt Malmö unnið 1-0 sigur á systur sinni Örnu Eiríksdóttur og Vålerenga í undanúrslitum umspilsins í annarri umferð forkeppninnar. 

Umspilið fór fram í Frankfurt og ljóst að erfitt verkefni biði sænska liðsins á útivelli. Það fór svo að Frankfurt vann 2-0 sigur þökk sé tveimur mörkum þýska landsliðsframherjans Lauru Freigang.

Frankfurt fer því áfram í næstu umferð í Meistaradeildinni en Malmö færist yfir í Evrópubikarinn.

Vålerenga fer þangað einnig eftir sigur Örnu og stalla hennar á Panathinaikos fyrr í dag.

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