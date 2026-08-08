Tap og Hlín fer í Evrópubikarinn

Hlín Eiríksdóttir var í byrjunarliði Malmö sem tapaði 2-0 fyrir Eintracht Frankfurt í forkeppni Meistaradeildar Evrópu í fótbolta í kvöld.
Hlín hafði ásamt Malmö unnið 1-0 sigur á systur sinni Örnu Eiríksdóttur og Vålerenga í undanúrslitum umspilsins í annarri umferð forkeppninnar.
Umspilið fór fram í Frankfurt og ljóst að erfitt verkefni biði sænska liðsins á útivelli. Það fór svo að Frankfurt vann 2-0 sigur þökk sé tveimur mörkum þýska landsliðsframherjans Lauru Freigang.
Frankfurt fer því áfram í næstu umferð í Meistaradeildinni en Malmö færist yfir í Evrópubikarinn.
Vålerenga fer þangað einnig eftir sigur Örnu og stalla hennar á Panathinaikos fyrr í dag.