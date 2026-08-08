Drakk síðast vatn í drykkjarhléi úrslitaleiks HM

Það hefur verið gaman hjá spænska landsliðsmanninum Ferran Torres síðan hann tryggði þjóð sinni heimsmeistaratitilinn með því að skora sigurmarkið í úrslitaleiknum á HM í síðasta mánuði.
Torres hefur sannarlega verið duglegur við að skemmta sér eftir þetta örlagaríka kvöld í New Jersey og hann er heldur ekkert að fela það heldur grínast með það í viðtölum.
Líf Ferrans hefur vissulega gjörbreyst eftir að hann skoraði þetta mikilvæga mark. Frá þessu sögulega kvöldi hefur Ferran orðið að stórstjörnu, ekki aðeins á Spáni, heldur einnig í Bandaríkjunum. Honum hefur verið boðið sem heiðursgesti, hann hefur komið fram í viðtölum, sótt stórviðburði og birst í bandarískum fjölmiðlum.
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Og hvert sem hann fer beinast allar myndavélarnar skyndilega að honum.
Ímyndaðu þér bara breytinguna á lífi hans. Fólk var að efast um valið á honum í HM-hópinn og hann komst ekki í byrjunarlið Spánar á mótinu en var á endanum sá sem færði liðinu heimsmeistaratitilinn.
Torres er greinilega enn að njóta hverrar einustu sekúndu af þessu tímabili sínu sem heimsmeistari. Torres grínaðist líka með síðustu daga og vikur í einu þessara viðtala.
„Ég hef ekki drukkið vatn síðan í drykkjarpásunni í seinni hálfleik á móti Argentínu,“ sagði Torres léttur og ýjaði auðvitað að því að hann hefði verið að drekka kampavín og aðra líka drykki síðan.
Nú er fríið að verða búið og strákurinn þarf að fara að mæta á æfingar hjá Barcelona. Það má búast við því að það taki hann vikur og jafnvel mánuði að jafna sig eftir líferni síðustu vikna.
Hann þarf líka að fara að huga að samningsmálum en núverandi samningur hans við Barcelona rennur út næsta sumar.
Ferran Torres’ Barcelona contract expires in June next year and no renewal has been reached.This week, comments to U.S. media raised tensions over his future at La Liga’s defending champions.Why might the player whose goal won the World Cup for Spain be on the way out of Camp… pic.twitter.com/QtO2VUri6y— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 5, 2026
Ferran Torres’ Barcelona contract expires in June next year and no renewal has been reached.This week, comments to U.S. media raised tensions over his future at La Liga’s defending champions.Why might the player whose goal won the World Cup for Spain be on the way out of Camp… pic.twitter.com/QtO2VUri6y