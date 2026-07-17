Aron Einar og Gyrðir Hrafn í Þór Sindri Sverrisson skrifar 17. júlí 2026 13:34 Aron Einar Gunnarsson spilaði líka með Þór fyrir tveimur árum en hefur annars verið erlendis í atvinnumennsku síðustu tvo áratugi. Þór fótbolti Aron Einar Gunnarsson, fyrrverandi landsliðsfyrirliði, er mættur heim í Þorpið og mun spila með Þór út leiktíðina í Bestu deildinni í fótbolta. Gyrðir Hrafn Guðbrandsson er sömuleiðis kominn til Þórs, að láni frá KR. Frá þessu er greint á vefmiðlinum Akureyri.net í dag þar sem sjá má mynd af þeim Aroni og Gyrði í Þórsbúningnum við Hamar. Þar er bent á að næsti leikur Þórs sé við Íslandsmeistara Víkings á morgun og gætu þeir Aron og Gylfi Þór Sigurðsson, félagarnir á frábærri miðju íslenska landsliðsins um árabil, meðal annars á HM 2018 og EM 2016, mæst í Bestu deildinni. Leikurinn hefst klukkan 16 á Sýn Sport Ísland. Komu Arons Einars hefur verið beðið í allt sumar en hann er nú klár í slaginn með Þór og var raunar á leikskýrslu sem aðstoðarþjálfari í síðasta leik liðsins, 6-1 tapinu gegn Fram í Úlfarsárdal. Aron lék síðast með Þór sumarið 2024, þegar liðið var í Lengjudeildinni, en var þá að ná sér eftir meiðsli. Að öðru leyti hefur hann verið erlendis í atvinnumennsku í tvo áratugi, þar af ellefu ár í Bretlandi með Coventry og Cardiff en í Katar frá árinu 2019. Þrátt fyrir að vera orðinn 37 ára gamall er Aron enn hluti af íslenska landsliðshópnum og nálgast þar leikjametið, með 110 A-landsleiki. Hann hefur síðustu ár verið á mála hjá Al-Gharafa í Katar en varð samningslaus þar í sumar. Gyrðir Hrafn er 27 ára varnarmaður sem komið hefur við sögu í sex leikjum með KR í Bestu deildinni í sumar en lék 14 deildarleiki í fyrra. Gyrðir var áður hjá FH og Leikni en er uppalinn hjá KR. Hann kemur að láni til Þórs út leiktíðina. Besta deild karla Þór Akureyri KR Mest lesið Flugóður forseti FIFA Fótbolti Ástæðan fyrir því að Bellingham sló til Barco eftir leik Fótbolti Þvottabjörn Haalands uppseldur og sá sem bjó hann til kominn á eftirlaun Fótbolti Missti mátt í hendinni eftir að hafa fengið golfkúlu í höfuðið Handbolti Gráti nær þegar hann frétti að hann myndi dæma úrslitaleikinn Fótbolti Heimsmeistarar fá hring Fótbolti Siggi Raggi græddi á lygilegri atburðarás Fótbolti „Fjögur ár eru langur tími“ Fótbolti Var rifrildið við Bellingham það sem kveikti í Messi? Fótbolti „Ég er fyrst og fremst vonsvikinn með sjálfan mig“ Fótbolti Fleiri fréttir Aron Einar og Gyrðir Hrafn í Þór Yngri bróðir með frábæra ferilskrá tekur slaginn með KA Sjáðu tvíburana í FH búa til mark í fyrstu tilraun Ari Leifsson í Stjörnuna Fáum svo mörg færi að það er erfitt að skora ekki Haukakonur fengu stóran skell í síðasta leik fyrir endurkomu Söru Afturelding með fjögurra stiga forskot á toppnum Uppgjörið: Gri/Nja - FH 1-6 | Flugeldasýning sendi FH á toppinn Bubbi fékk áritaða KR-treyju í afmælisgjöf Jóhannes Kristinn í FH en „klárlega hluti af framtíðinni í Víkinni“ Adam Ægir mættur til KA Sjáðu Blika fara á toppinn og glæsimark í Eyjum Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast? Uppgjörið: ÍBV - Valur 2-1 | Ferskir Frakkar, eitraðar Eyjakonur og veiklulegur Valur Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 4-1 | Skoruðu þrjú á sjö mínútna kafla Skoða markaðinn til að þurfa ekki að gefa fleiri leiki „Hann var farinn að spyrja hvenær við ætluðum að flytja til Íslands“ Sjáðu Stjörnuna stimpla sig í titilslag og Hamlett koma Fram af botninum Bónorð strax eftir leik í Garðabæ „Ekkert af þessu gekk og þá líður manni ömurlega“ Uppgjörið: Þróttur-Fram 0-1 | Unnu aftur og komust af botninum Uppgjörið: Stjarnan-Þór/KA 3-2 | Stjörnukonur aftur á sigurbraut Fimm HK-ingar á skotskónum í stórsigri KSÍ ætlar ekki að láta gervigreindina koma í stað starfsfólks Sjáðu dramatíkina í endurkomusigri Blika „Þetta er svo hörmulegur dómur, án gríns“ „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Fylkismenn keyrðu yfir Vestra í upphafi leiks Frábært að koma úr meiðslum og skora sitt fyrsta mark Valur bætir við sig fyrrum markadrottningu úr Lengjudeildinni Sjá meira