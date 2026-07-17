Íslenski boltinn

Aron Einar og Gyrðir Hrafn í Þór

Sindri Sverrisson skrifar
Aron Einar Gunnarsson spilaði líka með Þór fyrir tveimur árum en hefur annars verið erlendis í atvinnumennsku síðustu tvo áratugi.
Aron Einar Gunnarsson spilaði líka með Þór fyrir tveimur árum en hefur annars verið erlendis í atvinnumennsku síðustu tvo áratugi. Þór fótbolti

Aron Einar Gunnarsson, fyrrverandi landsliðsfyrirliði, er mættur heim í Þorpið og mun spila með Þór út leiktíðina í Bestu deildinni í fótbolta. Gyrðir Hrafn Guðbrandsson er sömuleiðis kominn til Þórs, að láni frá KR.

Frá þessu er greint á vefmiðlinum Akureyri.net í dag þar sem sjá má mynd af þeim Aroni og Gyrði í Þórsbúningnum við Hamar.

Þar er bent á að næsti leikur Þórs sé við Íslandsmeistara Víkings á morgun og gætu þeir Aron og Gylfi Þór Sigurðsson, félagarnir á frábærri miðju íslenska landsliðsins um árabil, meðal annars á HM 2018 og EM 2016, mæst í Bestu deildinni. Leikurinn hefst klukkan 16 á Sýn Sport Ísland.

Komu Arons Einars hefur verið beðið í allt sumar en hann er nú klár í slaginn með Þór og var raunar á leikskýrslu sem aðstoðarþjálfari í síðasta leik liðsins, 6-1 tapinu gegn Fram í Úlfarsárdal.

Aron lék síðast með Þór sumarið 2024, þegar liðið var í Lengjudeildinni, en var þá að ná sér eftir meiðsli. Að öðru leyti hefur hann verið erlendis í atvinnumennsku í tvo áratugi, þar af ellefu ár í Bretlandi með Coventry og Cardiff en í Katar frá árinu 2019.

Þrátt fyrir að vera orðinn 37 ára gamall er Aron enn hluti af íslenska landsliðshópnum og nálgast þar leikjametið, með 110 A-landsleiki. Hann hefur síðustu ár verið á mála hjá Al-Gharafa í Katar en varð samningslaus þar í sumar.

Gyrðir Hrafn er 27 ára varnarmaður sem komið hefur við sögu í sex leikjum með KR í Bestu deildinni í sumar en lék 14 deildarleiki í fyrra. Gyrðir var áður hjá FH og Leikni en er uppalinn hjá KR. Hann kemur að láni til Þórs út leiktíðina.

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