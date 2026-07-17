Yngri bróðir með frábæra ferilskrá tekur slaginn með KA Sindri Sverrisson skrifar 17. júlí 2026 11:53 André Rømer er mættur í KA-treyjuna og verður í hópi þeirra fyrstu til að spila á nýjum heimavelli félagsins. KA Varnarsinnaði miðjumaðurinn André Rømer, sem meðal annars hefur tvívegis orðið Danmerkurmeistari með Midtjylland, er genginn í raðir KA og spilar í Bestu deildinni út þessa leiktíð. André fagnar 33 ára afmæli á morgun en hann er yngri bróðir Marcel Rømer sem spilaði með KA í fyrrasumar. André býr yfir gríðarlegri reynslu úr dönsku úrvalsdeildinni, með Midtjylland, OB og Randers, en hann kvaddi Randers nú í sumar. Hann á einnig að baki tvö og hálft ár í sænsku úrvalsdeildinni með Elfsborg. Ferilskráin bendir því óneitanlega til þess að um afar mikinn liðsstyrk sé að ræða fyrir KA-menn sem urðu fyrir áfalli í maí þegar varnarsinnaði miðjumaðurinn Rodri sleit krossband í hné. KA heldur áfram að bæta við sig mannskap, eftir að hafa kynnt Adam Ægi Pálsson til leiks í gær, en liðið er í erfiðum málum í neðri hluta Bestu deildarinnar og væri í fallsæti ef liðið hefði ekki unnið 3-2 endurkomusigur gegn ÍA í síðustu umferð. Næsti leikur KA er við ÍBV í Vestmannaeyjum á sunnudaginn klukkan 14. KA Besta deild karla Mest lesið Flugóður forseti FIFA Fótbolti Þvottabjörn Haalands uppseldur og sá sem bjó hann til kominn á eftirlaun Fótbolti Ástæðan fyrir því að Bellingham sló til Barco eftir leik Fótbolti Missti mátt í hendinni eftir að hafa fengið golfkúlu í höfuðið Handbolti Gráti nær þegar hann frétti að hann myndi dæma úrslitaleikinn Fótbolti Heimsmeistarar fá hring Fótbolti Siggi Raggi græddi á lygilegri atburðarás Fótbolti „Fjögur ár eru langur tími“ Fótbolti „Ég er fyrst og fremst vonsvikinn með sjálfan mig“ Fótbolti Var rifrildið við Bellingham það sem kveikti í Messi? Fótbolti Fleiri fréttir Yngri bróðir með frábæra ferilskrá tekur slaginn með KA Sjáðu tvíburana í FH búa til mark í fyrstu tilraun Ari Leifsson í Stjörnuna Fáum svo mörg færi að það er erfitt að skora ekki Haukakonur fengu stóran skell í síðasta leik fyrir endurkomu Söru Afturelding með fjögurra stiga forskot á toppnum Uppgjörið: Gri/Nja - FH 1-6 | Flugeldasýning sendi FH á toppinn Bubbi fékk áritaða KR-treyju í afmælisgjöf Jóhannes Kristinn í FH en „klárlega hluti af framtíðinni í Víkinni“ Adam Ægir mættur til KA Sjáðu Blika fara á toppinn og glæsimark í Eyjum Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast? Uppgjörið: ÍBV - Valur 2-1 | Ferskir Frakkar, eitraðar Eyjakonur og veiklulegur Valur Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 4-1 | Skoruðu þrjú á sjö mínútna kafla Skoða markaðinn til að þurfa ekki að gefa fleiri leiki „Hann var farinn að spyrja hvenær við ætluðum að flytja til Íslands“ Sjáðu Stjörnuna stimpla sig í titilslag og Hamlett koma Fram af botninum Bónorð strax eftir leik í Garðabæ „Ekkert af þessu gekk og þá líður manni ömurlega“ Uppgjörið: Þróttur-Fram 0-1 | Unnu aftur og komust af botninum Uppgjörið: Stjarnan-Þór/KA 3-2 | Stjörnukonur aftur á sigurbraut Fimm HK-ingar á skotskónum í stórsigri KSÍ ætlar ekki að láta gervigreindina koma í stað starfsfólks Sjáðu dramatíkina í endurkomusigri Blika „Þetta er svo hörmulegur dómur, án gríns“ „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Fylkismenn keyrðu yfir Vestra í upphafi leiks Frábært að koma úr meiðslum og skora sitt fyrsta mark Valur bætir við sig fyrrum markadrottningu úr Lengjudeildinni Uppgjörið: Breiðablik-Keflavík 2-1 | Kristinn tryggði Blikum sigurinn Sjá meira