Íslenski boltinn

Yngri bróðir með frá­bæra feril­skrá tekur slaginn með KA

Sindri Sverrisson skrifar
André Rømer er mættur í KA-treyjuna og verður í hópi þeirra fyrstu til að spila á nýjum heimavelli félagsins.
André Rømer er mættur í KA-treyjuna og verður í hópi þeirra fyrstu til að spila á nýjum heimavelli félagsins. KA

Varnarsinnaði miðjumaðurinn André Rømer, sem meðal annars hefur tvívegis orðið Danmerkurmeistari með Midtjylland, er genginn í raðir KA og spilar í Bestu deildinni út þessa leiktíð.

André fagnar 33 ára afmæli á morgun en hann er yngri bróðir Marcel Rømer sem spilaði með KA í fyrrasumar.

André býr yfir gríðarlegri reynslu úr dönsku úrvalsdeildinni, með Midtjylland, OB og Randers, en hann kvaddi Randers nú í sumar. Hann á einnig að baki tvö og hálft ár í sænsku úrvalsdeildinni með Elfsborg.

Ferilskráin bendir því óneitanlega til þess að um afar mikinn liðsstyrk sé að ræða fyrir KA-menn sem urðu fyrir áfalli í maí þegar varnarsinnaði miðjumaðurinn Rodri sleit krossband í hné.

KA heldur áfram að bæta við sig mannskap, eftir að hafa kynnt Adam Ægi Pálsson til leiks í gær, en liðið er í erfiðum málum í neðri hluta Bestu deildarinnar og væri í fallsæti ef liðið hefði ekki unnið 3-2 endurkomusigur gegn ÍA í síðustu umferð.

Næsti leikur KA er við ÍBV í Vestmannaeyjum á sunnudaginn klukkan 14.

KA Besta deild karla

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