Áfram var nokkuð um innbrot og þjófnaði miðsvæðis í Reykjavík í dag, samkvæmt skrá lögreglu yfir verkefni dagsins. Þá gerðust tveir ökumenn á höfuðborgarsvæðinu sekir um það að vera í þriðja skipti teknir án ökuréttinda.
Lögreglu bárust tilkynningar um innbrot í fyrirtæki bæði í póstnúmeri 103 og 108 í dag. Þá var einnig tilkynnt um þjófnað í verslun í póstnúmeri 108, sem inniheldur meðal annars Suðurlandsbraut, Skeifu og Múla. Póstnúmer 103 er ekki stórt en það inniheldur meðal annars Kringluna og fyrirtæki þar í kring.
Nokkuð hefur borið á innbrotum miðsvæðis í Reykjavíkurborg undanfarið. Fram kom í hádegisfréttum okkar í dag að yfirfullir fangaklefar séu lögreglunni fjötur um fót í baráttu við innbrotahrinuna.
Lögregla þurfti í dag að hafa afskipti af manni sem lá sofandi á stigagangi í miðbæ Reykjavíkur auk þess sem brugðist var við tilkynningu um mann í mjög svo annarlegu ástandi í Hlíðahverfi.
Ekið var á hjólreiðamann í Kópavogi en meiðsli hans voru sem betur fer ekki mikil.