Tvöfalda þyrfti flota Landhelgisgæslunnar og koma upp annarri bækistöð á landsbyggðinni ef vel ætti að vera að mati yfirflugsstjóra gæslunnar. Yfirvöld hafi verið jákvæð fyrir slíkri stækkun en nú reyni á efndir. Mikil aukning varð á útköllum hjá gæslunni í sumar,.
Landhelgisgæslan er með þrjár björgunarþyrlur á sínum vegum sem sinna leit, björgun, sjúkraflugi og neyðarútköllum á landi og sjó. Aðeins tvær þeirra hafa verið notaðar undanfarið þar sem verið er að yfirfara þá þriðju.
Sigurður Heiðar Wium yfirflugmaður gæslunnar segir að útköll hafi aukist mikið í sumar.
„Það hefur verið mikið að gera hjá okkur í sumar. Sérstaklega í júlí þegar útköllum fjölgaði um fjörutíu prósent milli ára. Mikið var um slys og veikindi,“ segir Sigurður.
Oftast sé um alvarleg atvik að ræða þegar þyrlur séu kallaður út.
„Yfirhöfuð eru aðstæður mjög alvarlegar þegar við erum kölluð út. Oftast er um að ræða slys en svo er líka kallað á okkur þegar aðrir viðbragðsaðilar komast ekki að fólki í neyð. Við höfum t.d. farið mörgum sinnum á Laugaveginn sem er vinsæl gönguleið. Þá er nokkuð mikið af útköllum vegna slysa sem verða á vegum úti á landi. Vegakerfið gefur nokkuð mikið af útköllum,“ segir hann.
Sigurður segir að aukið álag kalli á aukið umfang.
„Við erum t.d. núna með eina af þremur þyrlum í skoðun. Ef vel ætti að vera þyrftum við að vera í heild með fimm til sex þyrlur, tvær flugvélar í stað einnar og þyrftum örugglega fleiri skip. Þá þyrftum við að vera með aðra bækistöð á landsbyggðinni,“ segir Sigurður.
Stjórnvöld hafi sýnt málinu áhuga.
„Það er mikil jákvæðni hjá öllum sem við ræðum við um að koma upp þyrlubækisstöð úti á landi og nú er Akureyri í umræðunni. Til þess að hún verði að veruleika þurfum við bækistöð, mannskap og aukaflota,“ segir hann að lokum.
Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar var kölluð út vegna mótorhjólaslyss nærri Fosshóli í Þingeyjasveit. Ökumaðurinn ók fram af fjögurra metra hengju.
Þyrluáhöfn Landhelgisgæslunnar sækir göngumann á hálendi sem slasaðist á fæti í nágrenni við Laugaveg. Maðurinn er milli Hrafntinnuskers og Álftavatns.
Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út á mesta forgangi á tíunda tímanum í gærkvöldi vegna manns sem hafði slasast alvarlega á fæti eftir fall í Vestmannaeyjum.