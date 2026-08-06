Innlent

Orð Jóns Sigurðs­sonar eigi við um bar­áttuna í dag

Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar
Margrét Ágústa Sigurðardóttir framkvæmdastjóri Bændasamtakanna vitnaði til sjálfstæðisbaráttu Jóns Sigurðssonar á 19. öld þegar hún fór yfir niðurstöður skýrslu um möguleg áhrif aðildarviðræðna eða aðildar að Evrópusambandinu.
Margrét Ágústa Sigurðardóttir framkvæmdastjóri Bændasamtakanna vitnaði til sjálfstæðisbaráttu Jóns Sigurðssonar á 19. öld þegar hún fór yfir niðurstöður skýrslu um möguleg áhrif aðildarviðræðna eða aðildar að Evrópusambandinu. Vísir/Lýður

Neikvæð mynd er dregin upp af áhrifum aðildaviðræðna og mögulegri inngöngu Íslands í Evrópusambandið á landbúnað hér á landi, í nýrri skýrslu sem Búnaðarþing lét gera. Framkvæmdastjóri Bændasamtakanna telur að aðild fæli í sér valdaafsal og líkir málinu við sjálfstæðisbaráttu Íslendinga á 19. öld.

Búnaðarþing skipaði sjö bændur í nefnd í vor til að fara yfir kosti og ókosti aðildarviðræðna við Evrópusambandið og mögulega aðild. 

Formaður nefndarinnar fór yfir niðurstöður hópsins hjá Bændasamtökunum í morgun. 

Í heild er dregin upp sú mynd í skýrslunni að hugsanleg ESB- aðild væri kerfisbreyting sem hefði mikil áhrif á landbúnað.  Skýrsluhöfundar telja að með aðild færi stór hluti ákvörðunarvalds í landbúnaðarmálum til Evrópusambandsins.  Loks er lögð áhersla á að aðildarviðræður séu ekki hlutlausar fyrir landbúnaðinn. Þær muni skapa óvissu fyrir bændur. 

Landbúnaður muni gjörbreytast

Margrét Ágústa Sigurðardóttir framkvæmdastjóri Bændasamtakanna segir niðurstöður skýrslunnar óyggjandi. 

„Landbúnaðurinn hér á landi myndi gjörbreytast með inngöngu í Evrópusambandið. Það er okkar mat og mitt mat hvað það varðar. Það verður framsal á ríkisvaldi þegar kemur að landbúnaði og öðrum greinum,“ segir hún. 

Fréttastofu hafa borist ábendingar um heyrúllur með slíkum límmiðum víða frá á landinu síðustu daga. Vísir/Viktor

Margrét vitnar í orð sem hún segir höfð eftir Jóni Sigurðssyni sem barðist fyrir því á 19. öld að Íslendingar fengju sjálfstæði frá Danmörku og réðu yfir eigin málum.

„Ef við tökum saman efni skýrslunnar þá vil ég vísa til orða Jóns Sigurðssonar í baráttu hans fyrir sjálfstæði Íslands. Þar velti hann fyrir sér af hverju skilaboð bónda í Skagafirði til bónda í Húnavatnssýslu þyrftu að fara gegnum Kaupmannahöfn. Þetta á nákvæmlega við í dag,“ segir hún.

Ekki áróðursstefna

Bændur stóðu að gerð skýrslunnar. Aðspurð hvort ekki hafi komið til greina að hafa líka óháðan sérfræðing í nefndinni svarar Margrét.

„Óháðir sérfræðingar hafa komið að þessari vinnu, beint og óbeint.“

Hún segir að Búnaðarþing muni svo líta til skýrslunnar í afstöðu sinni til  þjóðaratkvæðagreiðslunnar 29. ágúst á þingi sínu um miðjan ágúst.

„Þessi skýrsla er ekki áróðursstefna. Það er svo náttúrulega Búnaðarþing sem mun ræða efni hennar og ákveða endanlega stefnu Bændasamtakanna í þessu máli,“ segir hún. 

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