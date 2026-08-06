Neikvæð mynd er dregin upp af áhrifum aðildaviðræðna og mögulegri inngöngu Íslands í Evrópusambandið á landbúnað hér á landi, í nýrri skýrslu sem Búnaðarþing lét gera. Framkvæmdastjóri Bændasamtakanna telur að aðild fæli í sér valdaafsal og líkir málinu við sjálfstæðisbaráttu Íslendinga á 19. öld.
Búnaðarþing skipaði sjö bændur í nefnd í vor til að fara yfir kosti og ókosti aðildarviðræðna við Evrópusambandið og mögulega aðild.
Formaður nefndarinnar fór yfir niðurstöður hópsins hjá Bændasamtökunum í morgun.
Í heild er dregin upp sú mynd í skýrslunni að hugsanleg ESB- aðild væri kerfisbreyting sem hefði mikil áhrif á landbúnað. Skýrsluhöfundar telja að með aðild færi stór hluti ákvörðunarvalds í landbúnaðarmálum til Evrópusambandsins. Loks er lögð áhersla á að aðildarviðræður séu ekki hlutlausar fyrir landbúnaðinn. Þær muni skapa óvissu fyrir bændur.
Margrét Ágústa Sigurðardóttir framkvæmdastjóri Bændasamtakanna segir niðurstöður skýrslunnar óyggjandi.
„Landbúnaðurinn hér á landi myndi gjörbreytast með inngöngu í Evrópusambandið. Það er okkar mat og mitt mat hvað það varðar. Það verður framsal á ríkisvaldi þegar kemur að landbúnaði og öðrum greinum,“ segir hún.
Margrét vitnar í orð sem hún segir höfð eftir Jóni Sigurðssyni sem barðist fyrir því á 19. öld að Íslendingar fengju sjálfstæði frá Danmörku og réðu yfir eigin málum.
„Ef við tökum saman efni skýrslunnar þá vil ég vísa til orða Jóns Sigurðssonar í baráttu hans fyrir sjálfstæði Íslands. Þar velti hann fyrir sér af hverju skilaboð bónda í Skagafirði til bónda í Húnavatnssýslu þyrftu að fara gegnum Kaupmannahöfn. Þetta á nákvæmlega við í dag,“ segir hún.
Bændur stóðu að gerð skýrslunnar. Aðspurð hvort ekki hafi komið til greina að hafa líka óháðan sérfræðing í nefndinni svarar Margrét.
„Óháðir sérfræðingar hafa komið að þessari vinnu, beint og óbeint.“
Hún segir að Búnaðarþing muni svo líta til skýrslunnar í afstöðu sinni til þjóðaratkvæðagreiðslunnar 29. ágúst á þingi sínu um miðjan ágúst.
„Þessi skýrsla er ekki áróðursstefna. Það er svo náttúrulega Búnaðarþing sem mun ræða efni hennar og ákveða endanlega stefnu Bændasamtakanna í þessu máli,“ segir hún.