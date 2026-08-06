Lokanir á Arnarnesvegi og við Sundagarða

Sundagarðar verða lokaðir milli Sundaborga og Sundabakka föstudaginn 7. ágúst. Til stendur að fræsa akrein ef veður leyfir. Framkvæmdir myndu þá standa yfir frá tólf á hádegi fram til fjögur síðdegis.
Þá verða framkvæmdir á Arnarnesvegi sama dag, föstudaginn 7. ágúst, ef veður leyfir, frá klukkan níu árdegis til klukkan tvö síðdegis. Stefnt er á að fræsa eitt hringtorga Arnarnesvegar og munu göturnar tvær sem liggja að því, Smárahvammsvegur til norðurs og Nónhæð til suðurs, vera lokaðar.
Arnarnesvegurinn sjálfur verður síðan lokaður milli Fífuhvammsvegar og Reykjanesbrautar.