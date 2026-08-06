Innlent

Lokanir á Arnarnesvegi og við Sundagarða

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Það er vestan við þetta hringtorg, sem tengir saman Reykjanesbraut og Arnarnesveg, sem lokanir verða.
Það er vestan við þetta hringtorg, sem tengir saman Reykjanesbraut og Arnarnesveg, sem lokanir verða. Vísir/Vilhelm

Sundagarðar verða lokaðir milli Sundaborga og Sundabakka föstudaginn 7. ágúst. Til stendur að fræsa akrein ef veður leyfir. Framkvæmdir myndu þá standa yfir frá tólf á hádegi fram til fjögur síðdegis.

Þá verða framkvæmdir á Arnarnesvegi sama dag, föstudaginn 7. ágúst, ef veður leyfir, frá klukkan níu árdegis til klukkan tvö síðdegis. Stefnt er á að fræsa eitt hringtorga Arnarnesvegar og munu göturnar tvær sem liggja að því, Smárahvammsvegur til norðurs og Nónhæð til suðurs, vera lokaðar.

Arnarnesvegurinn sjálfur verður síðan lokaður milli Fífuhvammsvegar og Reykjanesbrautar.

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