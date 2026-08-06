Sakborningar í umfangsmiklu fjárkúgunarmáli eru nú tíu talsins. Brotaþolar eru þrír en lögreglan hefur upplýsingar um að þeir kunni að vera talsvert fleiri og hvetur fólk sem kann að hafa orðið fyrir barðinu á svikurum að stíga fram.
Fréttastofa fjallaði í síðasta mánuði um mál manns á áttræðisaldri sem hafði alls misst 108 milljónir í hendur hóps fjárkúgara sem herjuðu á hann yfir um fjórtán mánaða tímabil. Kúgunin náði hámarki þann 17. júní þegar að sérsveit lögreglu var kölluð til á heimili mannsins þar sem honum var hótað með eggvopni.
Rannsókn lögreglu á málinu er umfangsmikil. Upprunalega var greint frá því að þrír hafi verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna málsins en rétt er að sex hafi verið handteknir og þar af fjórir úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Einn þeirra var síðan úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald.
Í kjölfarið voru fjórir aðrir kallaðir til yfirheyrslu og hlutu einnig stöðu sakbornings. Allt í allt eru því tíu sakborningar í málinu sem grunur leikur á um að hafa kúgað fé af þremur aðilum. Enginn sætir gæsluvarðhaldi eins og stendur.
Agnes Ósk Marzellíusardóttir, lögreglufulltrúi í fjármunadeild lögreglunnar, segir rannsókninni miða vel en telur þó að enn fleiri brotaþolar séu undir í málinu.
„Við erum komin með frekar góða yfirsýn á málið. Staðan er samt sú að við teljum að það séu fleiri brotaþolar sem við höfum ekki náð til í þessu máli.“
Þá fleiri brotaþolar sem hafa orðið fyrir barðinu á sömu sakborningum?
„Já, við teljum það.“
Heildarupphæðin nemur meira en hundrað milljónum.
„Það er enn þá til rannsóknar. Við þurfum líka að skoða það í því samhengi að grunur er um að það sé eitthvað af reiðuféi líka sem þarf að ná utan um,“ segir hún og tekur fram að til rannsóknar sé hvernig endurheimt fésins verður.
Tengist þetta að einhverju leyti skipulagðri brotastarfsemi, er hægt að segja það?
„Í rauninni eru komnir þarna aðilar sem vinna saman að þessum fjárkúgunum og það er þá eitt af því sem er til rannsóknar hvort þetta falli undir skipulagða brotastarfsemi eða ekki.“
Tengsl sakborninganna tíu eru nú til rannsóknar. Sakborningarnir tengjast ekki.
„Við getum í rauninni aldrei vitað hversu algengt þetta er, því þetta virðist vera tegund brotmála sem er erfitt fyrir brotaþola að tilkynna. Vegna stöðu þeirra sjálfra eða einhvers slíks. Auðvitað viljum við bara hvetja fólk sem að verður fyrir svona brotum að hafa samband við okkur.“
Er þetta eitthvað sem er að vinda upp á sig í auknum mæli hér á landi?
„Netglæpir yfir höfuð og ástarsvik þar undir eru eitthvað sem er að rjúka upp.“
Hvers konar aðferðum er beitt við kúgun?
„Það er mismunandi og ég ætla ekki að alhæfa um það hvaða aðferðum er beitt. Þetta eru ekki einhverjar aðferðir sem við erum að sjá í fyrsta skipti. Þetta er því miður ein leið fjárkúgunar sem notuð er gegn brotaþolum í þessum tegundum brota. Þetta er eitthvað sem þarf að stöðva sem fyrst. Við hvetjum brotaþola að leita til okkar. Þetta á ekki að fá að viðgangast.“