Íslenski boltinn

Ari Leifs­son í Stjörnuna

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Ari Leifsson snýr aftur í Bestu deildina en hann spilaði þar síðast með Fylki sumarið 2019.
Ari Leifsson snýr aftur í Bestu deildina en hann spilaði þar síðast með Fylki sumarið 2019. Stjarnan FC

Knattspyrnumaðuirnn Ari Leifsson er kominn heim úr atvinnumennsku og hefur samið við Stjörnuna en hann mun klára tímabilið í Garðabænum.

Stjörnumenn tilkynntu Ara í kvöld en hann spilaði síðast með Kolding í Danmörku en þar áður með Strömsgodset í Noregi.

Ari er uppalinn Fylkismaður en hann er 28 ára og 193 sentimetra miðvörður og mun styrkja miðja vörn Stjörnumanna.

Ari lék síðast í íslensku deildinni sumarið 2019 þegar hann lék 22 leiki með Fylki. Hann hefur spilað 46 leiki í efstu deild á Íslandi en á enn eftir að skora. 

Stjörnumenn hafa fengið á sig 31 mark í aðeins 14 leikjum í Bestu deildinni í sumar og því mikilvægt að fá öflugan og reyndan leikmann inn í vörnina.

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