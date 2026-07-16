Sara Björk Gunnarsdóttir, fyrrum fyrirliði íslenska landsliðsins og atvinnumaður, er ekki komin með leikheimild hjá Haukum en var liðstjóri í kvöld þegar Haukakonur steinlágu 7-0 á móti Keflavík í Lengjudeildinni í fótbolta.
Þetta eru mjög óvænt úrslit enda Keflavík fjórum sætum neðar í töflunni og Haukaliðið aðeins búið að tapa einum deildarleik í sumar og það tap kom í leiknum á undan,
Keflavíkurkonur voru í miklu stuði á HS Orku-vellinum í Keflavík í kvöld og röðuðu inn mörkunum.
Anita Lind Daníelsdóttir skoraði tvö mörk eins og Ariela Lewis en Anita Bergrán Eyjólfsdóttir og Eva Dís Sighvatsdóttir voru með eitt mark hvor auk þess að eitt markið var sjálfsmark.
Anita Lind gerði reyndar tilkall til þess að eiga þetta sjöunda og var skráð með þrennu á miðlum Keflavíkur.
Næsti leikur Hauka er á móti HK eftir rúma viku og það gæti orðið fyrsti leikur Söru Bjarkar með liðinu.
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