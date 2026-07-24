Upplýsingafulltrúar sem flúðu fréttirnar

Undanfarin ár hefur verið mikill atgervisflótti úr stétt blaða- og fréttamanna á Íslandi og reglulega berast fregnir af fjölmiðlafólki sem skiptir um starfsvettvang. Oftar en ekki ganga slíkir flóttablaðamenn í störf upplýsingafulltrúa enda kjörin betri og álagið jafnvel minna. Vísir hefur tekið saman rúmlega fimmtíu upplýsingafulltrúa sem hafa komið af fjölmiðlum síðustu þrjá áratugi.
Í síðustu viku bárust fregnir af því að Valgeir Örn Ragnarsson hefði sagt skilið við fréttastofu Rúv og væri orðinn forstöðumaður samskipta hjá Landsneti.
Valgeir hefur síðustu ár gegnt stöðu varafréttastjóra, verið sjónvarpsþulur og stýrt Silfrinu á ríkisútvarpinu en mun hjá Landsneti sjá um samskipti fyrirtækisins við almenning, hagaðila og fjölmiðla og innri upplýsingagjöf til starfsfólks.
Þar með bætist Valgeir í sístækkandi hóp blaðamanna sem hefur yfirgefið stéttina til að sinna störfum upplýsingafulltrúa. Áður en Valgeir var á Rúv starfaði hann sem blaðamaður á DV og skrifaði meðal annars greinina „Sjoppukarlar og spunameistarar“ árið 2009 en hún fjallaði einmitt um þennan hóp fjölmiðlafólks.
Sjoppukarlar er heiti sem Illugi Jökulsson, rithöfundur og dagskrárgerðarmaður, notaði á tíunda áratugnum um blaðamenn sem fóru í almannatengsl. Jónas Kristjánsson, fyrrverandi ritstjóri DV, kallaði þá bæði spunameistara og spunakarla og taldi þá ekki eiga afturkvæmt í fjölmiðla.
„Blaðamenn, sem gerast spunakarlar, verða ekki samir menn aftur. Snúi þeir til baka, eru þeir áfram spunakarlar, ekki blaðamenn. Siðferðisgrunnur þeirra er orðinn annar. Þegar spunakarlar kjafta sig inn í stjórnunarstöður fjölmiðla, er voðinn vís. Það er einmitt að gerast hér á landi á nýhafinni öld,“ skrifaði Jónas í pistli á síðu sinni, Jonas.is, þann 4. júní 2008.
Sautján árum síðar er blaðamaðurinn sem skrifaði um sjoppukarla og spunameistara sjálfur orðinn slíkur. Af því tilefni hefur Vísir tekið saman rúmlega fimmtíu fjölmiðlamenn sem hafa stokkið á upplýsingafulltrúavagninn. Sumir hverjir hafa snúið aftur í fjölmiðla og einhverjir snúið aftur og horfið á braut á ný.
Til að einfalda samantektina er þeim sleppt sem fóru út í almannatengsl þó það sé náskylt fyrirbæri (urmull fyrrverandi fréttamanna er í almannatengslum) og sömuleiðis aðstoðarmönnum stjórnmálamanna. Unnið var upp úr ferilskrám og fréttum af vistaskiptum og eflaust margir sem gleymdust í upptalningunni.
Freyr Gígja Gunnarsson var fyrr á árinu ráðinn upplýsingafulltrúi dómsmálaráðuneytisins eftir rúmlega tveggja áratuga starf í fjölmiðlum. Freyr byrjaði ferilinn á Fréttablaðinu en hafði verið á Rúv frá árinu 2012 þar sem hann var meðal annars einn af umsjónarmönnum Spegilsins.
Vésteinn Örn Pétursson var ráðinn sérfræðingur í samskiptum og lögfræðilegum verkefnum hjá Samtökum fyrirtækja í fjármálaþjónustu eftir átta ár á fréttastofu Stöðvar 2, Vísis og Bylgjunnar þar sem hann sinnti fréttaflutningi á vef, í útvarpi og í sjónvarpi.
Hafdís Helga Helgadóttir var ráðin upplýsingafulltrúi Samorku, hagsmunasamtaka orku- og veitufyrirtækja á Íslandi, í janúar 2026 eftir átta ár hjá Ríkisútvarpinu þar sem hún starfaði sem fréttamaður og við dagskrárgerð, þar á meðal sem umsjónarmaður Morgunútvarpsins á Rás 2.
Sigrún Ósk Kristjánsdóttir var ráðin í starf upplýsingafulltrúa Akraneskaupstaðar síðasta sumar eftir sextán ára starf hjá Stöð 2. Þar starfaði hún sem blaðamaður, ritstjóri og við dagskrárgerð, til að mynsa sá hún um þættina Leitina að upprunanum, Allir geta dansað og Idol.
Sunna Ósk Logadóttir var ráðin kynningar- og fjölmiðlafulltrúi Rauða krossins í mars 2025 eftir rúman aldarfjórðung í fjölmiðlum. Sunna Ósk hóf störf hjá Morgunblaðinu árið 1999 þar sem hún gegndi stöðu fréttastjóra, bæði blaðsins og mbl.is, um margra ára bil áður en hún færði sig yfir til Heimildarinnar árið 2016.
Þórdís Valsdóttir var ráðin upplýsingafulltrúi dómsmálaráðuneytisins í fyrra eftir að hafa gegnt stöðu útvarpsstjóra Sýnar í tæp tvö ár og verið í fjölmiðlum í tæp tíu. Hún stoppaði þó stutt við í því hlutverki og var farin að aðstoða dómsmálaráðherra tíu mánuðum síðar.
Þórdís hóf fjölmiðlaferil sinn á Fréttablaðinu árið 2016, starfaði síðar á Vísi og var einn þáttastjórnenda Reykjavík síðdegis á Bylgjunni frá 2019 þar til hún tók við stöðu útvarpsstjóra hjá Sýn um mitt ár 2023.
Freyr Rögnvaldsson var ráðinn upplýsingafulltrúi stéttarfélagsins Eflingar árið 2024 eftir sautján ár í blaðamennsku. Hann kom til Eflingar frá Heimildinni en hafði fyrir það verið hjá Stundinni, DV, Eyjunni, Bændablaðinu og á 24 stundum.
Þorbjörg Marinósdóttir, betur þekkt sem Tobba Marínós, var ráðin upplýsingafulltrúi menningar- og viðskiptaráðuneytisins í febrúar 2024 eftir langan feril í fjölmiðlum.
Þorbjörg starfaði sem blaðamaður um árabil, ritstýrði meðal annars DV, sá um matarvef mbl.is og var forstöðukona markaðssviðs Skjás eins í fimm ár.
Helena Rós Sturludóttir var ráðin samskiptastjóri Ríkislögreglustjóra í janúar 2024 eftir níu mánaða starf sem fréttamaður á Stöð 2 og Vísi. Fyrir það vann hún um árabil hjá Fréttablaðinu og Ríkisútvarpinu.
Þóra Arnórsdóttir var ráðin forstöðumaður samskipta og upplýsingamiðlunar hjá Landsvirkjun árið 2023 eftir aldarfjórðung í fjölmiðlum. Á fjölmiðlaferli sínum vann Þóra bæði í útvarpi og sjónvarpi hjá Stöð 2 og RÚV og var ritstjóri fréttaskýringaþáttarins Kveiks í átta ár.
„Ég er búin að vera í 25 ára í útvarpi, sjónvarpi, gert heimildaþætti, fréttaskýringaþætti, kosningaþætti og skemmtiþætti. Ég hef tekið á móti fleiri Eddum en flestir sjónvarpsmenn. Ég get alveg verið sátt við þennan aldarfjórðung,“ sagði Þóra um tímamótin.
Ingvar Haraldsson var ráðinn samskiptastjóri Samtaka fjármálafyrirtækja árið 2023 eftir níu ára feril í fjölmiðlum. Ingvar var viðskiptablaðamaður á Fréttblaðinu og Vísi frá 2014 til 2017 en fór þá yfir til Viðskiptablaðsins þar sem hann var aðstoðarritstjóri frá 2018.
Sylvía Rut Sigfúsdóttir var ráðin upplýsingafulltrúi menningar- og viðskiptaráðuneytisins árið 2023 eftir tíu ára fjölmiðlaferil.
Sylvía byrjaði ferilinn hjá Vefpressunni í júní 2013, fyrst sem blaðamaður og svo sem ritstýra Bleikt.is og tók síðan við sem ritstýra Pressunnar árið 2016. Hún var ráðin ritstýra tímaritsins Nýs lífs árið 2017 en skipti sama ár yfir á fréttastofu Stöðvar 2, Vísis og Bylgjunnar. Hún gegndi þar stöðu varafréttastjóri um skeið og hafði umsjón með Lífinu á Vísi auk þess að sinna þáttagerð á Vísi og Stöð 2.
Hún hefur síðan fært sig um set sem upplýsingafulltrúi og er í dag samskipta- og kynningarstjóri Advania.
Oddur Freyr Þorsteinsson tók við starfi kynningar- og fjölmiðlafulltrúa Rauða krossins á Íslandi árið 2022 eftir að hafa starfað sem blaðamaður hjá Fréttablaðinu síðan 2017 og unnið á Ríkisútvarpinu þar áður.
Þórhildur Þorkelsdóttir var ráðin kynningarfulltrúi BHM í sumarlok 2021 eftir að hafa starfað í fjölmiðlum í átta ár.
Þórhildur hóf ferilinn árið 2013 á Vísi og Fréttablaðinu og varð síðan fréttamaður á Stöð 2. Hún færði sig yfir á fréttastofu Ríkisútvarpsins árið 2017 þar sem hún starfaði sem fréttamaður og annaðist dagskrárgerð og þáttastjórnun í bæði útvarpi og sjónvarpi.
Þórhildur er í dag framkvæmdastjóri ráðgjafa- og samskiptafyrirtækisins Brú Strategy.
Nadine Guðrún Yaghi var ráðin samskiptastjóri flugfélagsins Play sumarið 2021 eftir sjö ár sem fréttamaður á Stöð 2, Vísi og Bylgjunni. Hún sleppti þó ekki alveg takinu á fjölmiðlum því hún hefur haldið úti hlaðvarpinu Eftirmálum með fyrrnefndri Þórhildi Þorkelsdóttur frá 2022.
Ólöf Skaftadóttir var ráðin samskiptastjóri Samtaka atvinnulífsins árið 2020 eftir að hafa starfað um margra ára bil í fjölmiðlum, þar á meðal sem ritstjóri Fréttablaðsins í rúmt ár.
Ólöf starfaði um nokkurra ára skeið hjá fjölmiðlafyrirtækinu 365 sem blaðamaður, umsjónarmaður helgarblaðs Fréttablaðsins og við ritstjórn opna gluggans á Stöð 2. Hún var aðstoðarritstjóri Fréttablaðsins frá 2017 til 2018 þegar hún tók við sem ritstjóri blaðsins af móður sinni, Kristínu Þorsteinsdóttur.
Síðustu ár hefur Ólöf starfað sem almannatengill hjá Athygli og sem hlaðvarpsstjórnandi hlaðvarpsins Komið gott.
Jón Þór Víglundsson var ráðinn sem fjölmiðlafulltrúi hjá Öryrkjabandalaginu sumarið 2019 eftir að hafa unnið ýmis störf í fjölmiðlum um margra ára bil.
Jón Þór hóf störf sem tökumaður á Rúv árið 1991 og var þar til aldamóta og hóf þá sjálfstæðan rekstur við framleiðslu á kvikmyndum hjá Vertigo í nítján ár. Samhliða rekstri Vertigo vann hann sem frétta- og myndatökumaður fyrir fréttaveituna Reuters frá 2002 til 2019. Hann var hjá ÖBÍ til 2022 þegar hann tók við sem upplýsingafulltrúi Landsbjargar.
Stefán Rafn Sigurbjörnsson var ráðinn upplýsingafulltrúi Seðlabanka Íslands sumarið 2019 eftir fimm ár í fjölmiðlum. Hann hóf ferilinn árið 2014, skrifaði fyrst í Fréttablaðið og fór síðan yfir á Bylgjuna og Stöð 2.
Kærunefnd jafnréttismála komst síðar að því að bankinn hefði brotið lög þegar Stefán Rafn var ráðinn fram yfir Gunnhildi Örnu Gunnarsdótttur, dagskrárgerðarkonu og blaðamann.
Kjartan Hreinn Njálsson var ráðinn í aðstoðarmannastarf hjá embætti landlæknis í apríl 2019 eftir sjö ár í fjölmiðlum. Stór hluti þess starfs er að annast samskipti við fjölmiðla og aðra.
Kjartan hóf fjölmiðlaferil sinn á Vísi árið 2012 og fór þaðan yfir í sjónvarpsfréttir Stöðvar 2 áður en hann tók við stöðu aðstoðarritstjóra hjá Fréttablaðinu sumarið 2017. Hann gegndi stöðu ritstjóra Fréttablaðsins samhliða Ólöfu Skaftadóttur frá sumrinu 2018 til starfsloka.
Vera Einarsdóttir var ráðin upplýsingafulltrúi félagsmálaráðuneytisins árið 2019 eftir að hafa starfað á Fréttablaðinu frá 2007 þar sem hún leiddi sérblaða- og kynningardeild blaðsins á árunum 2012 til 2017.
Hulda Hólmkelsdóttir var ráðin upplýsingafulltrúi þingflokks Vinstrihreyfingarinnar-græns framboðs í janúar 2019 eftir að hafa starfað í rúm tvö og hálft ár sem fréttamaður á fréttastofu Stöðvar 2, Vísis og Bylgjunnar.
Ásgeir Erlendsson var ráðinn upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar árið 2018 eftir sjö ár hjá Stöð 2 þar sem hann var fréttamaður og sinnti dagskrárgerð. Þar áður starfaði hann um árabil sem íþróttafréttamaður og við dagskrárgerð hjá Ríkisútvarpinu.
Áður en Ásgeir hóf störf hjá Landhelgisgæsluna hafði hann unnið að gerð sjónvarpsþátta um Landhelgisgæsluna sem sýndir voru á Stöð 2 og heillaðist af starfseminni.
Ægir Þór Eysteinsson var ráðinn til að sinna upplýsingamálum hjá Atlantshafsbandalaginu í apríl 2018 eftir þrettán ára feril í fjölmiðlum.
Ægir hóf ferilinn 2005 hjá Fréttablaðinu, færði sig þaðan yfir á 24 stundir árið 2007 og svo yfir á Rúv þar sem hann starfaði sem blaðamaður til 2013. Hann var einn af stofnmeðlimum Kjarnans árið 2013 og starfaði þar sem blaðamaður þangað til hann sneri aftur á Ríkisútvarpið 2015.
Eftir þrjú ár hjá Rúv fór hann yfir til Atlantshafsbandalagsins árið 2018 og hefur síðan þá unnið sem sérfræðingur í menningar- og viðskiptaráðuneytinu og síðan sem upplýsingafulltrúi utanríkisráðuneytisins árið 2022
Andri Ólafsson var ráðinn samskiptastjóri hjá VÍS árið 2017 eftir tíu ára fjölmiðlaferil hjá 365 miðlum. Þar gegndi hann starfi aðstoðarritstjóri á fréttastofu 365 og var fyrir það fréttastjóri Fréttablaðsins og ritstjóri Íslands í dag.
Síðustu ár hefur Andri flakkað milli upplýsingafulltrúagigga. Hann fór frá Vís til Háskóla Íslands í mars 2021 þar sem hann var ráðinn aðstoðarmaður og upplýsingafulltrúi rektors og í ágúst sama ár var hann ráðinn til Landspítalans þar sem hann annast fjölmiðlasamskipti spítalans. Hann hefur þó áfram verið viðloðinn fjölmiðla og stýrt umfjöllun um NFL-deildina á Sýn.
Ásta Sigrún Magnúsdóttir var ráðin upplýsingafulltrúi Eftirlitsstofnunar EFTA árið 2016. Fyrir það starfaði hún hjá DV frá 2011 til 2016, þar af í tvö ár sem varafréttastjóri miðilsins.
Hún hefur síðan þá unnið sem upplýsingafulltrúi hjá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu og menningar- og viðskiptaráðuneytinu og sem samskiptastjóri Garðabæjar frá 2022.
Una Sighvatsdóttir var ráðin upplýsingafulltrúi Atlantshafsbandalagsins í Kabúl árið 2016 eftir níu ára starf í fjölmiðlum.
Una hóf ferilinn á Morgunblaðinu og Mbl.is árið 2007 og starfaði þar til 2014 þegar hún réði sig á fréttastofu Stöðvar 2, Bylgjunnar og Vísis. Hún stoppaði stutt við þar, fór yfir til NATO og þaðan yfir í utanríkisþjónustu í Tblisi í Georgíu. Una gegndi síðan stöðu sérfræðings á skrifstofu forseta Íslands um nokkurra ára bil.
Lovísa Árnadóttir var ráðin í nýtt starf upplýsingafulltrúa Samorku í ársbyrjun 2016 eftir að hafa starfað sem fréttamaður, dagskrárgerðarmaður og íþróttafréttamaður hjá Rúv. Eftir áratug hjá Samorku var hún ráðin í starf samskiptastýru rannsókna og nýsköpunar hjá Orkuveitunni í byrjun þessa árs.
Edda Hermannsdóttir var ráðin samskiptastjóri Íslandsbanka sumarið 2015 eftir að hafa starfað sem blaðamaður á Viðskiptablaðinu frá 2012 þar sem hún var um tíma aðstoðarritstjóri. Þar áður starfaði hún við dagskrárgerð, meðal annars sem stjórnandi Gettu betur hjá Ríkisútvarpinu frá 2011 til 2013.
Eftir tíu ár hjá Íslandsbanka var Edda ráðin forstjóri Heilsu á síðasta ári.
Rúnar Pálmason var ráðinn vefritstjóri hjá Landsbankanum í mars 2014 eftir fjórtán ára blaðamannaferil hjá Morgunblaðinu. Rúnar tók síðan við starfi upplýsingafulltrúa Landsbankans eftir rúmt ár hjá bankanum.
Karen Kjartansdóttir var ráðin upplýsingafulltrúi Landssambands íslenskra útvegsmanna í október 2013 eftir átta ár í fjölmiðlum.
Hún byrjaði fréttamannaferilinn hjá DV árið 2005, færði sig yfir til NFS árið 2006 og fór þaðan til Fréttablaðsins. Hún starfaði á fréttastofu Stöðvar 2 frá 2010 til 2013 þar sem hún gegndi meðal annars stöðu varafréttastjóra.
Karen hefur síðan þá unnið sem framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar og hjá almannatengslastofunni Athygli.
Sigríður Víðis Jónsdóttir var ráðin upplýsingafulltrúi hjá UNICEF á Íslandi árið 2011 eftir að hafa starfað í blaðamennsku frá aldamótum, ýmist í lausamennsku, í fullu starfi eða meðfram námi.
Hún hefur síðan þá unnið sem aðstoðarmaður Guðmundar Inga Guðbrandssonar, þáverandi félags- og vinnumarkaðsráðherra og sem upplýsingafulltrúi félagsmála- og vinnumarkaðsráðuneytisins.
Guðný Helga Herbertsdóttir var ráðin upplýsingafulltrúi Íslandsbanka í ársbyrjun 2011 eftir að hafa starfað sem blaða- og fréttamaður hjá Fréttablaðinu og Stöð 2 frá árinu 2008.
Eftir fjögur ár hjá Íslandsbanka var Guðný ráðin deildarstjóri Samskiptadeildar Landspítalans áður en hún færði sig yfir til Vís þar sem hún er í dag forstjóri.
Ragnhildur Sverrisdóttir var ráðin upplýsingafulltrúi Novators, fjárfestingarfélags Björgólfs Thors Björgólfssonar, árið 2010 eftir að hafa starfað um árabil við blaðamennsku á Morgunblaðinu, við innlend fréttaskrif og fréttastjórn, sem og greinaskrif og umsjón Sunnudagsblaðs.
Ragnhildur starfaði hjá Novator til ársins 2020 og var þá ráðin sem upplýsingafulltrúi og sérfræðingur í samskiptum hjá Landsvirkjun.
Elías Jón Guðjónsson var ráðinn upplýsingafulltrúi fjármálaráðuneytisins árið 2009 eftir að hafa starfað sem blaðamaður á 24 stundum og Smugunni frá 2006.
Hann hefur síðan þá starfað sem aðstoðarmaður Katrínar Jakobsdóttur, þáverandi menntamálaráðherra, og sem ráðgjafi hjá almannatengslafyrirtækinu Aton.
Ólafur Teitur var ráðinn upplýsingafulltrúi Straums-Burðaráss árið 2008 eftir að hafa starfað sem fréttamaður frá 1998 til 2007 á RÚV, DV, Skjá einum og loks Viðskiptablaðinu.
Undir lok árs 2008 var hann ráðinn framkvæmdastjóri samskiptasviðs Rio Tinto á Íslandi og var svo árið 2017 ráðinn aðstoðarmaður Þórdísar Kolbrúnar Reykfjörð Gylfadóttur, þáverandi ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Frá árinu 2023 hefur hann verið upplýsingafulltrúi Carbfix.
Páll Benediktsson var ráðinn forstöðumaður upplýsingasviðs fasteignafélagsins Stoða, sem síðar varð Landic Property, haustið 2007 eftir að hafa starfað sem fréttamaður á Rúv um árabil.
Hann var síðan ráðinn upplýsingafulltrúi skilanefndar Landsbankans árið 2009 og starfaði þar í næstum áratug. Síðustu ár hefur hann starfað sjálfstætt sem ráðgjafi og rithöfundur.
Brynhildur Ólafsdóttir var ráðin forstöðumaður Samskiptasviðs hjá Saga Capital Fjárfestingarbanka sumarið 2007. Fyrir það var hún forstöðumaður Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands í tvö ár samhliða hlutastarfi á Stöð 2 og starfaði fyrir það í fjölmiðlum um margra ára bil.
Hún hefur síðan þá unnið hjá Saga Film, við leiðsögumennsku og var framkvæmdastjóri íslensku sjónvarps- og kvikmyndaverðlaunanna Eddunnar.
G. Pétur Matthíasson var ráðinn upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar árið 2007 eftir að hafa starfað á fréttastofu Ríkisútvarpsins frá 1992. Hann hefur verið hjá Vegagerðinni síðan og er í dag forstöðumaður samskipta hjá stofnuninni.
Guðmundur Hörður Guðmundsson var ráðinn upplýsingafulltrúi umhverfisráðuneytisins árið 2006 eftir að hafa starfað á Ríkisútvarpinu um árabil.
Guðmundur var formaður Landverndar frá 2011 til 2015 og hefur verið kynningarstjóri Háskóla Íslands um margra ára bil.
Jón Baldvin Halldórsson var árið 1999 ráðinn upplýsingafulltrúi Landspítala og Sjúkrahúss Reykjavíkur, sem síðar sameinaðist í Landspítalann, eftir að hafa starfað við blaðamennsku frá byrjun níunda áratugarins á Vikunni, DV í Reykjavík og á Akureyri og á fréttastofu Ríkisútvarpsins.
Jón Baldvin starfaði á Landspítalanum í aldarfjórðung þar til hann settist í helgan stein árið 2024.
Birgir Olgeirsson var ráðinn sérfræðingur í almannatengslum hjá flugfélaginu Play undir lok árs 2021 eftir að hafa unnið í fjölmiðlum um þrettán ára skeið, þar af lengst á fréttastofu Stöðvar 2, Vísis og Bylgjunnar þar sem hann sá meðal annars um fréttaskýringaþáttinn Kompás.
Play varð gjaldþrota í september 2025 og sneri Birgir aftur á fréttastofur Sýnar síðastliðið vor.
Þóra Tómasdóttir var ráðin upplýsingafulltrúi Advania árið 2017 eftir að hafa starfað í fjölmiðlum frá árinu 2004, hjá Rúv, norsku fjölmiðlafyrirtækjunum SF Norge og Nordisk Film Tv, Fréttatímanum og tímaritinu Nýju lífi.
Eftir tæp sex ár hjá Advania lét hún af störfum árið 2023 og gekk til liðs við Rás 1 þar sem hún stýrir fréttaskýringaþættinum Þetta helst ásamt Sunnu Valgerðardóttur.
Björn Þorláksson var ráðinn sérfræðingur á sviði upplýsingamála hjá Umhverfisstofnun árið 2017 eftir langan feril í fjölmiðlum þar sem hann var meðal annars ristjóri Akureyris vikublaðs, fréttastjóri Hringbrautar og fréttamaður í sjónvarpi á Ríkisútvarpinu og Stöð 2.
Birni var sagt upp störfum hjá Umhverfisstofnun árið 2021 en ólöglega var staðið að uppsögninni sem varð til þess að hann lagði ríkið í bótamáli. Eftir uppsögnina hóf Björn störf á Fréttablaðinu og fór þaðan yfir til Samstöðvarinnar þar sem hann starfar í dag.
Magnús Geir Eyjólfsson var ráðinn upplýsingafulltrúi NATO í Georgíu á vegum Íslensku friðargæslunnar árið 2016 eftir að hafa starfað í fjölmiðlum samfleytt í tíu ár, fjögur ár sem ristjóri Eyjan.is og þar áður sem frétta- og blaðamaður á Pressunni, Stöð 2 og Blaðinu.
Magnús Geir sneri aftur í fjölmiðla árið 2018 þegar hann var ráðinn fréttastjóri Mannlífs. Hann stoppaði stutt við þar og færði sig yfir á fréttastofu Rúv árið 2019 þar sem hann hefur verið síðan.
Berghildur Erla Bernharðsdóttir var ráðin upplýsingafulltrúi Nýja Kaupþings árið 2009 eftir að hafa starfað á Ríkisútvarpinu frá aldamótum við fréttir og dagskrárgerð.
Sjá einnig: Berghildur Erla verður upplýsingafulltrúi Kaupþings
Hún vann síðan sem upplýsingafulltrúi Stjórnlagaþings, kynningarfulltrúi Listasafns Íslands og upplýsingafulltrúi Höfuðborgarstofu. Hún sneri aftur í fréttamennskuna árið 2018 þegar hún hóf störf á fréttastöfu Stöðvar 2, Vísis og Bylgjunnar og er þar enn.
Heimir Már Pétursson hefur flakkað nokkrum sinnum til og frá fjölmiðlum. Hann starfaði í upphafi ferilsins sem blaðamaður á Þjóðviljanum, var síðar ritstjóri héraðsfréttablaðsins Norðurlands á Akureyri frá 1990 til 1991 og starfaði sem fréttamaður á Stöð 2.
Heimir yfirgaf fjölmiðla fyrst fyrir pólitíkina, var framkvæmdastjóri Alþýðubandalagsins frá 1996 til 1999 og aðstoðaði Margréti Frímannsdóttur, formann flokksins, við sameiningu vinstri vængsins í Samfylkinguna um aldamótin. Eftir það var Heimir ráðinn upplýsinga- og kynningarfulltrúi Flugmálastjórnar Íslands árið 2001.
Heimir sneri aftur í fjölmiða árið 2005 þegar hann var ráðinn fréttastjóri NFS sem tók við af fréttastofu Stöðvar 2 og Bylgjunnar. NFS lifði bara í tæpt ár en þá var ákveðið að aftur yrði sent út undir merkjum Stöðvar 2.
Heimir yfirgaf fjölmiðla í annað sinn árið 2011 þegar hann var ráðinn upplýsingafulltrúi flugfélagsins Iceland Express. Hann stoppaði þó stutt við þar og sneri aftur á fréttastofu Stöðvar 2, Bylgjunnar og Vísis árið 2012.
Eftir þrettán ár á stöðinni sagði Heimir skilið við hana í þriðja sinn þegar hann var ráðinn framkvæmdastjóri og upplýsingafulltrúi þingflokks Flokks fólksins í febrúar 2025.
Eftir tólf ára feril í fjölmiðlum hjá bæði Ríkisútvarpinu og Stöð 2 var Benedikt Sigurðsson ráðinn upplýsingafulltrúi Kaupþings árið 2006 og sinnti því starfi til 2008.
Benedikt var í kjölfarið aðstoðarmaður Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar um tíma og var svo ráðinn sviðsstjóri samskipta Actavis á Íslandi árið 2011. Hann var aðstoðarmaður Sigurðar Inga Jóhannssonar, þáverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, frá 2013 til 2016 og var ráðinn upplýsingafulltrúi Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi árið 2017.
Sjá einnig: Benedikt Sigurðsson ráðinn upplýsingafulltrúi SFS
Eftir fimm ár hjá SFS sneri Benedikt aftur í Efstaleitið árið 2022. Seinna tímabil hans hjá Rúv var töluvert styttra og hætti hann í árslok 2024 til að fara aftur til SFS.
Lára Ómarsdóttir var ráðin upplýsingafulltrúi Iceland Express vorið 2009 eftir að hafa sagt starfi sínu lausu hjá Stöð 2 vegna ummæla sem hún lét falla á vettvangi mótmæla vörubílstjóra.
Hún stoppaði þó stutt við hjá Iceland Express og réði sig til starfa á 24 stundum um haustið 2008.
Lára færði sig síðan yfir til Ríkisútvarpsins þar sem hún starfaði í tólf ár, sem fréttamaður, vefritstjóri og dagskrárgerðarkona bæði í útvarpi og sjónvarpi.
Hún sagði aftur skilið við fréttamennskuna árið 2021 þegar hún var ráðin samskiptastjóri fjárfestingasjóðsins Aztiq Fund. Síðustu tvö ár hefur hún verið leiðtogi almannatengsla hjá auglýsingastofunni Pipar/TBWA.
Guðjón Helgason starfaði á fréttastofu Ríkisútvarpsins frá 2002 til 2004 en var þá ráðinn kynningar- og alþjóðafulltrúi hjá Kennaraháskóla Íslands.
Hann sneri aftur í fjölmiðla í byrjun árs 2006 þegar hann hóf störf á sjónvarpsfréttastöðinni NFS og var síðar fréttamaður á Stöð 2, Bylgjunni og Vísi.is. Hann fór yfir til Rúv 2009 og starfaði þar í erlendum fréttum og starfaði einnig um skeið sem fréttaritari fyrir fréttaveituna Associated Press á Íslandi.
Guðjón yfirgaf fréttamennskuna aftur árið 2016 þegar hann tók við sem samskiptastjóri Öryrkjabandalags Íslands (ÖBÍ). Þaðan færði hann sig yfir til Isavia árið 2017, þar sem hann hefur verið síðan.
Sveinn H. Guðmarsson var ráðinn upplýsingafulltrúi Unicef í Jemen til sex mánuða árið 2010 eftir að hafa starfað víða í fjölmiðlum um árabil, sem dagskrárgerðarmaður á Rás 2 og í Sjónvarpinu, við blaðamennsku á Fréttablaðinu, sem fréttamaður á Stöð 2, ritstjóri Iceland Review og flugtímarisins Atlantica.
Sjá einnig: Dvelur í Jemen í sex mánuði
Eftir störf sín í Jemen sneri Sveinn aftur á fréttastofu Ríkisútvarpsins þar sem hann starfaði til ársins 2016 þegar hann hóf störf sem upplýsingafulltrúi hjá Landhelgisgæslunni.
Hann hefur síðan þá starfað sem upplýsingafulltrúi utanríkisráðuneytisins og tók árið 2023 við verkefnastjórastöðu á sviði tvíhliða þróunarsamvinnu í sendiráði Íslands í Úganda.
Eftir að hafa starfað í tvö ár hjá Morgunblaðinu var Sigríður Dögg Auðunsdóttir ráðin fjölmiðlaráðgjafi hjá almannatenglafyrirtækinu Webster Shandwick árið 2001.
Hún sneri aftur í fjölmiðla þegar hún hóf störf hjá Frétttablaðinu árið 2004 og stofnaði síðan fjölmiðillinn Króníkuna árið 2006 þar sem hún var ritstjóri. Krónikan var seld til DV í mars 2007 og tók hún þá við sem umsjónarmaður helgarútgáfu DV og var þar aðstoðarritstjóri.
Sigríður var síðan ráðin forstöðumaður kynningarmála hjá Mosfellsbæ árið 2008 og var þar í rúm þrjú ár. Hún sneri aftur í fjölmiðla þegar hún tók við sem ritstjóri Fréttatímans árið 2014. Þaðan fór hún yfir á fréttastofu Ríkisútvarpsins árið 2017 þar sem hún vann sem fréttamaður, dagskrárgerðarkona og umsjónarmaður Kastljóss.
Hún tók við sem formaður Blaðamannafélags Íslands árið 2021 og sinnti því samhliða fréttamennskunni þar til hún hætti á fréttastofu Rúv árið 2024 til að einbeita sér að formennsku BÍ.
Steingrímur Sævarr Ólafsson var ráðinn upplýsingafulltrúi tölvufyrirtækisins Oz um aldamótin eftir að hafa starfað sem fréttamaður hjá Stöð 2 frá 1990. Eftir Oz starfaði hann sjálfstætt sem almannatengill og sem upplýsingafulltrúi í forsætisráðuneytinu frá 2004 til 2006.
Hann sneri aftur á Stöð 2 árið 2006 og starfaði þar sem bæði ritstjóri Íslands í dag og fréttastjóri en lét af störfum árið 2008. Hann fór þá yfir til Vefpressunar og var fréttastjóri og ritstjóri hennar frá 2009 til 2012. Síðan þá hefur hann unnið sjálfstætt sem almannatengill.
Urður Gunnarsdóttir var ráðin blaðafulltrúi hjá eftirlitssveitum Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu árið 1999 eftir að hafa starfað sem blaðamaður á Morgunblaðinu frá 1987 til 1999.
Hún sneri aftur á Morgunblaðið árið 2000 og var þar í eitt ár þar til hún tók við sem fjölmiðlafulltrúi ÖSE og utanríkisráðuneytisins í Bosníu og Kósóvó. Síðan þá hefur hún unnið sem talsmaður Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu ÖSE, fjölmiðlafulltrúi utanríkisráðuneytisins og nú síðast sem verkefnastjóri hjá Austurbrú frá 2021.