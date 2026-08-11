Tónlistarmaðurinn Usher segist alls ekki hafa ráðið tvífara eða hannað klón af sjálfum sér til að stíga á svið á tónleikum hans á dögunum. Ásakanirnar fóru á flug á samfélagsmiðlum eftir að tónleikagestur birti myndband af flutningi hans og fjölmargir skrifuðu undir að þetta gæti ómögulega verið Usher.
Hér má sjá nokkur af fjölda dæma um slíkar athugasemdir:
„Usher sendi tvífarann sinn,“ „Usher afhverju ertu að plata okkur, þetta er EKKI Usher,“ „Ég sé Usher en á sama tíma sé ég ekki Usher,“ og „Þetta er Gusher“. Þá voru einhverjir sem sögðust ekki sjá húðflúr sem kappinn ber þrátt fyrir að hafa ítrekað skoðað myndskeiðin.
Usher hefur í áratugi verið meðal vinsælustu poppstjarna í heimi og á sögulega smelli á borð við My Boo og Climax. Söngvarinn, sem er 47 ára gamall, hló að ásökununum og sagði ekkert vit í þeim.
„Þið eruð svo fyndin. Klón? Það er ekki hægt að klóna mig. Hvernig datt ykkur þetta í hug. Gervigreindin er ekki búin að þróast þangað,“ skrifaði Usher meðal annars á Instagram síðu sína.