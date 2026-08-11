Lífið

Usher þver­tekur fyrir klónið

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Usher segist ekki hafa sent tvífara til að syngja fyrir sig á tónleikum á dögunum. Hann hafi heldur ekki látið klóna sig, enda gervigreindin ekki orðin svo þróuð.
Usher segist ekki hafa sent tvífara til að syngja fyrir sig á tónleikum á dögunum. Hann hafi heldur ekki látið klóna sig, enda gervigreindin ekki orðin svo þróuð. EPA/SIMON LENSKENS

Tónlistarmaðurinn Usher segist alls ekki hafa ráðið tvífara eða hannað klón af sjálfum sér til að stíga á svið á tónleikum hans á dögunum. Ásakanirnar fóru á flug á samfélagsmiðlum eftir að tónleikagestur birti myndband af flutningi hans og fjölmargir skrifuðu undir að þetta gæti ómögulega verið Usher.

Hér má sjá nokkur af fjölda dæma um slíkar athugasemdir: 

„Usher sendi tvífarann sinn,“ „Usher afhverju ertu að plata okkur, þetta er EKKI Usher,“ „Ég sé Usher en á sama tíma sé ég ekki Usher,“ og „Þetta er Gusher“. Þá voru einhverjir sem sögðust ekki sjá húðflúr sem kappinn ber þrátt fyrir að hafa ítrekað skoðað myndskeiðin. 

Aðdáendur voru handvissir um að þetta væri ekki Usher. TikTok/thesultandiaries

Usher hefur í áratugi verið meðal vinsælustu poppstjarna í heimi og á sögulega smelli á borð við My Boo og Climax. Söngvarinn, sem er 47 ára gamall, hló að ásökununum og sagði ekkert vit í þeim. 

„Þið eruð svo fyndin. Klón? Það er ekki hægt að klóna mig. Hvernig datt ykkur þetta í hug. Gervigreindin er ekki búin að þróast þangað,“ skrifaði Usher meðal annars á Instagram síðu sína.

Usher virtist bara hlægja að ásökununum.Instagram
Hollywood Barnalán Tímamót


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