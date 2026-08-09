Lífið

Krakkatía vikunnar: Hundar, ber og ælubogi

Eiður Þór Árnason skrifar
Krakkatían er fastur liður á Vísi á sunnudagsmorgnum.
Krakkatían er fastur liður á Vísi á sunnudagsmorgnum. Grafík/Sara Rut

Ertu snjallari en hinir í fjölskyldunni eða vinahópnum? Spreyttu þig á Krakkatíunni og reyndu að svara fjölbreyttum spurningum úr ýmsum áttum! 

Láttu á reyna hér fyrir neðan og sjáðu hversu mörg stig þú hefur upp úr krafsinu. Það er vissulega mikið í húfi en að sjálfsögðu er bannað að svindla. 

Krakkatían


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