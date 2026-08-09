Fjölskylda stjörnubloggarans Perez Hilton hefur greint frá því að hann þurfi að gangast undir aðgerð eftir að hafa „misst mikið blóð“ í beinni útsendingu þann 4. ágúst þar sem hann skaðaði sjálfan sig í beinni á samfélagsmiðlinum TikTok.
Frá þessu er greint í fjölda erlendra miðla en bandaríski fréttamiðillinn E! er einn þeirra. Þar kemur einnig fram að hann sé enn á sjúkrahúsi en að í yfirlýsingu frá fjölskyldu Hilton komi fram að ástand hans sé „alvarlegt en stöðugt“.
Hjálp við sjálfsskaða er hægt sækja til heilsugæslu, bráðamóttöku, í hjálparsíma Rauða krossins 1717 eða hjá Barna og unglingageðdeild í síma 543-4300
Hann hlotið áverka sem krefjist skurðaðgerðar á næstu dögum. Hann eigi langt í land með að ná fullum bata en móðir hans og systir hafi varið tíma með honum á dögunum.
„Við viljum staðfesta að Perez er enn á sjúkrahúsi samkvæmt Baker-lögunum í Flórída,“ kemur einnig fram í yfirlýsingunni en þau eiga við um geðheilbrigðislög sem veita neyðarþjónustu fyrir fólk sem þjáist af geðsjúkdómum, samkvæmt upplýsingum frá barna- og fjölskyldumálaráðuneyti Flórída.
Á meðan Hilton (réttu nafni Mario Armando Lavandeira Jr.) er á batavegi biður fjölskylda hans almenning um að sýna virðingu í ljósi þessara erfiðu aðstæðna.
„Þar sem fjölskylda okkar einbeitir sér áfram að meðferð og bata Perez þurfum við einnig svigrúm og friðhelgi til að sinna öllum þeim sem þetta ástand hefur áhrif á.“
Hilton er einstæður faðir þriggja barna: 13 ára sonar, 11 ára dóttur og 8 ára dóttur. Í öll skipti gengu staðgöngumæður með þau en í yfirlýsingunni biðla fjölskyldumeðlimir til fjölmiðla að hætta að elta börnin og mynda þau.
„Við biðjum fjölmiðla aftur vinsamlegast um að yfirgefa heimilið og nágrenni þess, hætta að elta fjölskyldumeðlimi og hætta að mynda börn Perez,“ segir í yfirlýsingunni.
„Við biðjum einnig myndastofur um að kaupa ekki, birta eða dreifa neinum myndum af börnunum sem kunna að hafa verið teknar.“