Bandaríski leikarinn Jason Bateman, sem er einna þekktastur fyrir leik sinn í gamanþáttunum „Arrested Development“, var meðal gesta á veitingastaðnum Horninu um helgina. Hann var þar ásamt dóttur sinni Francescu Nora en hann á tvær dætur með eiginkonu sinni, leikkonunni og kvikmyndaframleiðandanum Amandu Anka.
Mynd af starfsfólki Hornsins ásamt feðginunum var birt á Facebook-síðu veitingahússins en þar var einnig ritað „Við fengum góðan gest í mat í kvöld“ ásamt tveimur pítsa tjáknum. Því má leiða líkur að því að þau hafi valið sér pítsur af matseðlinum.
Bateman og Anka eiga sem fyrr segir tvær dætur, þær Francesca Nora Bateman, fædda í október 2006, og Maple Sylvie Bateman, fædda í febrúar 2012.
Þau kynntust fyrst á íshokkíleik Los Angeles Kings, þá átján ára gömul. Þau voru svo góðir vinir í um áratug þar til þau urðu par árið 1998 og giftu sig árið 2001.
Amanda Anka hefur leikið í fjölda kvikmynda sem og framleitt en þar má meðal annars nefna sem dæmi „Buffy the Vampire Slayer“ frá árinu 1992, „Lost Highway“ frá árinu 1997 og kvikmyndina „Taxi“ frá árinu 2004.
Hún er dóttir kanadíska söngvarans Paul Anka en hann var gríðarlega frægur á sjötta áratugnum. „Put your shoulder“, og „Diana“ eru lög sem hann er hvað þekktastur fyrir.
Dægurlagasöngvarinn Paul Anka tjáði sig óvænt um typpastærð Franks Sinatra í nýlegu viðtali. Sagðist Anka stundum hafa átt erfitt með að halda augnsambandi í sánunni með Rottugenginu en stærð Sinatra hafi þó ekki átt neitt í grínistann Milton Berle.
Leikarinn Jason Bateman er búinn að kaupa hús í Los Angeles sem var eitt sinn í eigu Óskarsverðlaunahafans Ernest Borgnine sem lést á síðasta ári vegna nýrnabilunar.