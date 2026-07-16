Íslenski boltinn

Adam Ægir mættur til KA

Sindri Sverrisson skrifar
Adam Ægir Pálsson er orðinn leikmaður KA.
Adam Ægir Pálsson er orðinn leikmaður KA. KA

KA hefur fengið til sín kant- og sóknarmanninn Adam Ægi Pálsson frá Val en hann var formlega kynntur til leiks hjá sínu nýja félagi í dag.

Adam Ægir, sem er 28 ára, kom við sögu í tíu leikjum í Bestu deildinni með Val í sumar og skoraði í þeim þrjú mörk.

Ljóst er að hann kemur til með að efla sóknarleik KA sem er í mikilli fallbaráttu en liðið er aðeins tveimur stigum frá fallsæti, eftir 14 umferðir, í 10. sæti. Valur er sex stigum ofar, í 5. sæti.

Adam Ægir lék fjórar leiktíðir með Val en hann var seldur til félagsins frá Víkingi í ársbyrjun 2023. Á tíma sínum hjá Val var hann lánaður til ítölsku félaganna Perugia og svo Novara í skamman tíma en sneri aftur á Hlíðarenda vorið 2025.

Auk þess að spila fyrir Val og Víking hefur Adam Ægir einnig leikið fyrir Keflavík hér á landi, sem og örfáa leiki fyrir Víði Garði og Selfoss, eftir að hafa alist upp hjá FH en einnig leikið með yngri flokkum Breiðabliks og Víkings.

Félagaskiptasumarglugginn á Íslandi opnaðist í dag og ætti Adam Ægir því að geta spilað sinn fyrsta leik fyrir KA þegar liðið mætir ÍBV á sunnudaginn.

Besta deild karla KA Valur

Tengdar fréttir

Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast?

Félagaskiptaglugginn á Íslandi verður opnaður á ný í dag, 16. júlí. Þá gefst liðum tækifæri til að styrkja sig fyrir seinni hluta tímabilsins. En hvað eru liðin í Bestu deild karla búin að gera og hvað þurfa þau að gera í glugganum? Vísir leitaði til Baldurs Sigurðssonar, sérfræðings Stúkunnar, um hvað liðin tólf þyrftu að gera áður en glugganum verður lokað 12. ágúst.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið