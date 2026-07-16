Adam Ægir mættur til KA Sindri Sverrisson skrifar 16. júlí 2026 11:19 Adam Ægir Pálsson er orðinn leikmaður KA. KA KA hefur fengið til sín kant- og sóknarmanninn Adam Ægi Pálsson frá Val en hann var formlega kynntur til leiks hjá sínu nýja félagi í dag. Adam Ægir, sem er 28 ára, kom við sögu í tíu leikjum í Bestu deildinni með Val í sumar og skoraði í þeim þrjú mörk. Ljóst er að hann kemur til með að efla sóknarleik KA sem er í mikilli fallbaráttu en liðið er aðeins tveimur stigum frá fallsæti, eftir 14 umferðir, í 10. sæti. Valur er sex stigum ofar, í 5. sæti. Adam Ægir lék fjórar leiktíðir með Val en hann var seldur til félagsins frá Víkingi í ársbyrjun 2023. Á tíma sínum hjá Val var hann lánaður til ítölsku félaganna Perugia og svo Novara í skamman tíma en sneri aftur á Hlíðarenda vorið 2025. Auk þess að spila fyrir Val og Víking hefur Adam Ægir einnig leikið fyrir Keflavík hér á landi, sem og örfáa leiki fyrir Víði Garði og Selfoss, eftir að hafa alist upp hjá FH en einnig leikið með yngri flokkum Breiðabliks og Víkings. Félagaskiptasumarglugginn á Íslandi opnaðist í dag og ætti Adam Ægir því að geta spilað sinn fyrsta leik fyrir KA þegar liðið mætir ÍBV á sunnudaginn. Besta deild karla KA Valur Tengdar fréttir Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast? Félagaskiptaglugginn á Íslandi verður opnaður á ný í dag, 16. júlí. Þá gefst liðum tækifæri til að styrkja sig fyrir seinni hluta tímabilsins. En hvað eru liðin í Bestu deild karla búin að gera og hvað þurfa þau að gera í glugganum? Vísir leitaði til Baldurs Sigurðssonar, sérfræðings Stúkunnar, um hvað liðin tólf þyrftu að gera áður en glugganum verður lokað 12. ágúst. 16. júlí 2026 09:02 Mest lesið Bellingham sló Barco í bræði sinni eftir leik Fótbolti Vilja forðast kynferðislega myndatöku í frjálsum Sport Frétti af andláti föður síns rétt áður en hann fór í loftið Fótbolti Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast? Íslenski boltinn Reyndu að brjótast inn í hús Yamals Fótbolti „Miður mín fyrir hönd allra“ Fótbolti De la Fuente: „Við teljum okkur ósigrandi“ Fótbolti Leikmenn Argentínu með borða eftir leik: „Falklandseyjar eru argentínskar“ Fótbolti Ný Hillsborough-lög eiga að koma í veg fyrir yfirhylmingar yfirvalda Enski boltinn Rekinn fyrir að senda körfuboltakonu rasísk skilaboð Körfubolti Fleiri fréttir Adam Ægir mættur til KA Sjáðu Blika fara á toppinn og glæsimark í Eyjum Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast? Uppgjörið: ÍBV - Valur 2-1 | Ferskir Frakkar, eitraðar Eyjakonur og veiklulegur Valur Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 4-1 | Skoruðu þrjú á sjö mínútna kafla Skoða markaðinn til að þurfa ekki að gefa fleiri leiki „Hann var farinn að spyrja hvenær við ætluðum að flytja til Íslands“ Sjáðu Stjörnuna stimpla sig í titilslag og Hamlett koma Fram af botninum Bónorð strax eftir leik í Garðabæ „Ekkert af þessu gekk og þá líður manni ömurlega“ Uppgjörið: Þróttur-Fram 0-1 | Unnu aftur og komust af botninum Uppgjörið: Stjarnan-Þór/KA 3-2 | Stjörnukonur aftur á sigurbraut Fimm HK-ingar á skotskónum í stórsigri KSÍ ætlar ekki að láta gervigreindina koma í stað starfsfólks Sjáðu dramatíkina í endurkomusigri Blika „Þetta er svo hörmulegur dómur, án gríns“ „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Fylkismenn keyrðu yfir Vestra í upphafi leiks Frábært að koma úr meiðslum og skora sitt fyrsta mark Valur bætir við sig fyrrum markadrottningu úr Lengjudeildinni Uppgjörið: Breiðablik-Keflavík 2-1 | Kristinn tryggði Blikum sigurinn Þórdís fer frá Þrótti til Breiðabliks Völdu besta og efnilegasta leikmanninn ásamt úrvalsliði deildarinnar Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær Dagskráin í dag: Umferðin klárast og allt gert upp í Stúkunni „Leikurinn sýnir að við erum að þróast í rétta átt“ „Þessi sigur sýnir hvað hópurinn er þéttur“ Lárus Orri: „Erum í bullandi fallbaráttu“ Uppgjörið: FH - Valur 2-0 | Gils gerði gæfumuninn í langþráðum sigri FH-liðsins Magnaður Sveinn Margeir: „Við eigum fullt inni“ Sjá meira