Lög sem ætlað er að koma í veg fyrir að lögregla og aðrir opinberir starfsmenn hylmi yfir mistök og misgjörðir hafa verið samþykkt einróma af breskum þingmönnum, 37 árum eftir að mannskæðasti íþróttaharmleikur landsins hratt af stað baráttu fyrir réttlæti.
Lögin um ábyrgð opinberra embætta – eða Hillsborough-lögin – leggja lagalega skyldu á opinbera starfsmenn til að segja sannleikann um opinbera harmleiki, óháð áhrifum á orðspor þeirra.
Þau eru nefnd eftir hörmungunum árið 1989 þar sem 97 stuðningsmenn Liverpool létust í troðningi á Hillsborough-leikvanginum í Sheffield. Óháð rannsókn árið 2012 leiddi í ljós að lögreglan hafði hylmt yfir eigin mistök og kennt óstýrilátum stuðningsmönnum um dauðsföllin.
The number 96 has been tattooed on my wrist since 2015.It reminds me every day that I was one of the lucky ones who came home from Hillsborough.Today, standing in Parliament to speak as the Hillsborough Law passed was one of the proudest and most emotional moments of my life.… pic.twitter.com/IXUn3juYdz— lan Byrne MP (@IanByrneMP) July 14, 2026
The number 96 has been tattooed on my wrist since 2015.It reminds me every day that I was one of the lucky ones who came home from Hillsborough.Today, standing in Parliament to speak as the Hillsborough Law passed was one of the proudest and most emotional moments of my life.… pic.twitter.com/IXUn3juYdz
Frumvarpið lauk meðferð sinni í neðri deild þingsins eftir töf sem varð vegna deilna um hvort það myndi ná til breskra njósnara. Eftir þrýsting frá aðstandendum hefur ríkisstjórnin samþykkt að leyniþjónustur muni einnig lúta hreinskilnisskyldunni en með „öruggu ferli“ til að birta upplýsingar ef það gæti haft áhrif á þjóðaröryggi.
Frumvarpið verður að lögum eftir að hafa verið samþykkt af lávarðadeildinni, efri deild þingsins, á næstu vikum.
Keir Starmer forsætisráðherra, sem lofaði að koma lögunum á í kosningabaráttu sinni 2024, hóf umræðuna um frumvarpið í neðri deildinni í einu af sínum síðustu verkum sem leiðtogi.
Hann sagði að fjölskyldur fórnarlambanna hefðu „beðið í mörg, mörg ár of lengi“ eftir réttlæti.
Hillsborough-leikvangurinn, sem tekur 54.000 manns, var næstum fullur fyrir undanúrslitaleik í ensku bikarkeppninni milli Liverpool og Nottingham Forest þann 15. apríl 1989, þegar meira en tvö þúsund stuðningsmenn Liverpool streymdu inn í stæði á bak við annað markið. Mörg fórnarlambanna kremdust upp við málmgrindverk eða tróðust undir og köfnuðu.
Þar sem fótboltabullur voru útbreiddar í enskum fótbolta á níunda áratugnum skapaði lögreglan frásögn sem kenndi drukknum, miðalausum og óstýrilátum stuðningsmönnum Liverpool um, og var þeirri frásögn aðeins hnekkt eftir margra ára baráttu aðstandenda.