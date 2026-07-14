Forsætisráðherra Úkraínu lætur af embætti Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 14. júlí 2026 13:47 Yulia Svyrydenko gegndi embættinu í eitt ár. EPA Yulia Svyrydenko, forsætisráðherra Úkraínu, hefur sagt embætti sínu lausu eftir að Vólodimír Selenskí Úkraínuforseti tilkynnti að hann hygðist gera breytingar á ríkisstjórn landsins. Hún gegndi embættinu í eitt ár. Fyrir tveimur dögum tilkynnti Selenskí að hann hygðist skipta um forsætisráðherra sem leiddi til afsagnar ríkisstjórnarinnar. Rök hans fyrir breytingunni voru að tryggja þyrfti framkvæmd uppfærðrar pólitískrar stefnu. „Undirbúningur fyrir veturinn er mikilvægt forgangsatriði og Úkraína verður að vera undirbúin fyrir allar ógnir,“ skrifaði forsetinn í færslu á X. „Ég ræddi þessi smáatriði við Yuliiu Svyrydenko, forsætisráðherra Úkraínu. Við ákváðum að þessar breytingar krefjist breytinga á ríkisstjórninni. Ég er þakklátur Yuliiu fyrir skýra, stöðuga og árangursríka vinnu sem forsætisráðherra, fyrir áralanga farsæla þjónustu í teymi Úkraínu og ég hef boðið henni tækifæri til að leiða nýtt og mikilvægt svið í samskiptum við lykilsamstarfsaðila.“ Svyrydenko var skipuð í júlí 2025 eftir að hafa verið aðstoðarskrifstofustjóri Selenskí í eitt ár og síðan aðstoðarforsætisráðherra í fjögur ár. Samkvæmt úkraínskum lögum þarf þingið að samþykkja afsögn forsætisráðherra og felur hún í sér afsögn allrar ríkisstjórnarinnar. Reuters hefur eftir ónefndum þingmönnum að hugsanlegir arftakar séu Denys Shmyhal orkumálaráðherra, Mykhailo Fedorov, varnarmálaráðherra, og Serhiy Koretskyi, yfirmaður ríkisorkufyrirtækisins Nftogaz. Úkraína Mest lesið Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Innlent Simmi biður Söndru og sjúkraliðana afsökunar Innlent Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Innlent Hélt um fætur eiginmannsins meðan hann sogaðist úr glugga í háloftunum Erlent Misboðið vegna ömurlegrar gyðingaandúðar Innlent Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Innlent Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Innlent „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Innlent Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Innlent Tugir innbrota til rannsóknar hjá lögreglu Innlent Fleiri fréttir Telja sjötugan Þjóðverja hafa byrlað og nauðgað fjölda kvenna Forsætisráðherra Úkraínu lætur af embætti Danska leyniþjónustan ræður mörghundruð nethermenn Mette-Marit útskrifuð af sjúkrahúsi Dómari ógildir sátt Trump og skattayfirvalda Hélt um fætur eiginmannsins meðan hann sogaðist úr glugga í háloftunum Þingið samþykkir stjórnarskrárviðauka til að koma forsetanum frá Boðað til þingkosninga í Ísrael þann 27. október Trump boðar gjaldtöku á Hormússundi Blása lífi í glæður Falklandseyjadeilunnar fyrir stórleikinn Rannsaka morð Widdecombe sem hryðjuverk ESB boðar aldurstakmörk á samfélagsmiðlum Segja 2.700 hafa látist vegna hitabylgju Sænskur Evrópuþingmaður kærir danskan kollega til lögreglu McConnell birtir mynd af sér á spítala Íranir og Bandaríkjamenn halda árásunum áfram Miklir skógareldar nærri París Minnst 27 létust þegar eldur kviknaði á bar í Taílandi Níu ára stúlka meðal þeirra sem fórust og árásir enn nær daglegt brauð Tveir látnir eftir að tveir hófu skothríð Maður í haldi grunaður um að hafa myrt fyrrverandi ráðherra Íran og Bandaríkin skiptast á árásum Lindsey Graham er látinn Var látin í sólarhring áður en hún fannst Fjórir í haldi eftir árás á blaðamenn á Vesturbakkanum Tuttugu og þriggja enn saknað eftir mannskæða gróðurelda Félag Kushner hafi fengið landið vegna falsaðra afsala Dermot Murnaghan er látinn Manninum sleppt úr haldi Minnst sextíu látin í árásum Rússa í júlímánuði Sjá meira