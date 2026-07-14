Erlent

For­sætis­ráð­herra Úkraínu lætur af em­bætti

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Yulia Svyrydenko gegndi embættinu í eitt ár.
Yulia Svyrydenko gegndi embættinu í eitt ár. EPA

Yulia Svyrydenko, forsætisráðherra Úkraínu, hefur sagt embætti sínu lausu eftir að Vólodimír Selenskí Úkraínuforseti tilkynnti að hann hygðist gera breytingar á ríkisstjórn landsins. Hún gegndi embættinu í eitt ár.

Fyrir tveimur dögum tilkynnti Selenskí að hann hygðist skipta um forsætisráðherra sem leiddi til afsagnar ríkisstjórnarinnar. Rök hans fyrir breytingunni voru að tryggja þyrfti framkvæmd uppfærðrar pólitískrar stefnu. 

„Undirbúningur fyrir veturinn er mikilvægt forgangsatriði og Úkraína verður að vera undirbúin fyrir allar ógnir,“ skrifaði forsetinn í færslu á X.

„Ég ræddi þessi smáatriði við Yuliiu Svyrydenko, forsætisráðherra Úkraínu. Við ákváðum að þessar breytingar krefjist breytinga á ríkisstjórninni. Ég er þakklátur Yuliiu fyrir skýra, stöðuga og árangursríka vinnu sem forsætisráðherra, fyrir áralanga farsæla þjónustu í teymi Úkraínu og ég hef boðið henni tækifæri til að leiða nýtt og mikilvægt svið í samskiptum við lykilsamstarfsaðila.“

Svyrydenko var skipuð í júlí 2025 eftir að hafa verið aðstoðarskrifstofustjóri Selenskí í eitt ár og síðan aðstoðarforsætisráðherra í fjögur ár. Samkvæmt úkraínskum lögum þarf þingið að samþykkja afsögn forsætisráðherra og felur hún í sér afsögn allrar ríkisstjórnarinnar.

Reuters hefur eftir ónefndum þingmönnum að hugsanlegir arftakar séu Denys Shmyhal orkumálaráðherra, Mykhailo Fedorov, varnarmálaráðherra, og Serhiy Koretskyi, yfirmaður ríkisorkufyrirtækisins Nftogaz.

Úkraína

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