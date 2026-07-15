Íslenski boltinn

Bón­orð strax eftir leik í Garða­bæ

Sindri Sverrisson skrifar
Sveinbjörn Óli Svavarsson og Murielle Tiernan voru í brúðkaupi hjá bróður Murielle á dögunum og nú styttist í að þau gangi einnig í það heilaga.
Sveinbjörn Óli Svavarsson og Murielle Tiernan voru í brúðkaupi hjá bróður Murielle á dögunum og nú styttist í að þau gangi einnig í það heilaga. @mtiernan13

Gærkvöldið var heldur betur eftirminnilegt fyrir Murielle Tiernan, framherja Stjörnunnar, því eftir að hafa unnið 3-2 sigur gegn Þór/KA í Garðabænum fékk hún bónorð á vellinum.

Murielle mætti því með trúlofunarhring í viðtal við Fótbolta.net eftir leikinn. Hún varð heldur betur hissa þegar kærasti hennar, Sveinbjörn Óli Svavarsson frjálsíþróttakappi úr Skagafirði, mætti inn á Samsung-völlinn og bað hana að giftast sér.

„Allir í kringum mig segja að ég hefði átt að átta mig á þessu en ég gerði það ekki. Þannig að já, þetta var mjög gott,“ sagði Murielle himinlifandi í viðtalinu við Fótbolta.net.

Murielle er 31 árs gömul Bandaríkjakona sem sett hefur sterkan svip á íslenska boltann í gegnum árin.

Hún lék fyrst á Íslandi árið 2018 og skoraði þá 24 mörk í 14 leikjum fyrir Tindastól, þegar liðið komst upp úr 2. deild. Hún hélt áfram að raða inn mörkum í Lengjudeildinni og átti ríkan þátt í að koma Tindastóli upp í efstu deild í fyrsta sinn, haustið 2020.

Murielle lék tvö tímabil í efstu deild með Tindastóli, með árs hléi í Lengjudeildinni, en skipti yfir í Fram fyrir sumarið 2024 og elti svo þjálfarann Óskar Smára Haraldsson til Stjörnunnar fyrir yfirstandandi tímabil. Hún skoraði 11 mörk í Bestu deildinni fyrir Fram í fyrra en meiðsli hafa sett strik í reikninginn í ár og var Murielle að snúa til baka úr þeim í gærkvöld svo segja má að kvöldið hafi verið fullkomið.

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