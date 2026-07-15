Bónorð strax eftir leik í Garðabæ Sindri Sverrisson skrifar 15. júlí 2026 08:32 Sveinbjörn Óli Svavarsson og Murielle Tiernan voru í brúðkaupi hjá bróður Murielle á dögunum og nú styttist í að þau gangi einnig í það heilaga. @mtiernan13 Gærkvöldið var heldur betur eftirminnilegt fyrir Murielle Tiernan, framherja Stjörnunnar, því eftir að hafa unnið 3-2 sigur gegn Þór/KA í Garðabænum fékk hún bónorð á vellinum. Murielle mætti því með trúlofunarhring í viðtal við Fótbolta.net eftir leikinn. Hún varð heldur betur hissa þegar kærasti hennar, Sveinbjörn Óli Svavarsson frjálsíþróttakappi úr Skagafirði, mætti inn á Samsung-völlinn og bað hana að giftast sér. „Allir í kringum mig segja að ég hefði átt að átta mig á þessu en ég gerði það ekki. Þannig að já, þetta var mjög gott,“ sagði Murielle himinlifandi í viðtalinu við Fótbolta.net. Murielle er 31 árs gömul Bandaríkjakona sem sett hefur sterkan svip á íslenska boltann í gegnum árin. Hún lék fyrst á Íslandi árið 2018 og skoraði þá 24 mörk í 14 leikjum fyrir Tindastól, þegar liðið komst upp úr 2. deild. Hún hélt áfram að raða inn mörkum í Lengjudeildinni og átti ríkan þátt í að koma Tindastóli upp í efstu deild í fyrsta sinn, haustið 2020. Murielle lék tvö tímabil í efstu deild með Tindastóli, með árs hléi í Lengjudeildinni, en skipti yfir í Fram fyrir sumarið 2024 og elti svo þjálfarann Óskar Smára Haraldsson til Stjörnunnar fyrir yfirstandandi tímabil. Hún skoraði 11 mörk í Bestu deildinni fyrir Fram í fyrra en meiðsli hafa sett strik í reikninginn í ár og var Murielle að snúa til baka úr þeim í gærkvöld svo segja má að kvöldið hafi verið fullkomið. Besta deild kvenna Stjarnan Mest lesið Brjóta lög fótboltans með sýningunni í hálfleik Fótbolti Segir að þarna hafi Haaland skorað sjálfsmark Fótbolti Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Enski boltinn „Er dómarinn á því getustigi sem þarf í undanúrslitum HM?“ Fótbolti Bónorð strax eftir leik í Garðabæ Íslenski boltinn Tvenna Daníels tryggði Víkingi meira en hundrað milljónir Fótbolti Sjáðu Víkinga fagna lokaflautinu og sæti í næstu umferð Fótbolti Kæra forseta FIFA til Alþjóðaólympíunefndarinnar Fótbolti Landsliðsmiðverðirnir skiptu báðir um lið í dag Fótbolti Urðu að sofa úti á svölum á hótelherberginu Sport Fleiri fréttir Sjáðu Stjörnuna stimpla sig í titilslag og Hamlett koma Fram af botninum Bónorð strax eftir leik í Garðabæ „Ekkert af þessu gekk og þá líður manni ömurlega“ Uppgjör og viðtöl: Þróttur-Fram 0-1 | Unnu aftur og komust af botninum Uppgjör: Stjarnan-Þór/KA 3-2: Stjörnukonur aftur á sigurbraut Fimm HK-ingar á skotskónum í stórsigri KSÍ ætlar ekki að láta gervigreindina koma í stað starfsfólks Sjáðu dramatíkina í endurkomusigri Blika „Þetta er svo hörmulegur dómur, án gríns“ „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Fylkismenn keyrðu yfir Vestra í upphafi leiks Frábært að koma úr meiðslum og skora sitt fyrsta mark Valur bætir við sig fyrrum markadrottningu úr Lengjudeildinni Uppgjörið: Breiðablik-Keflavík 2-1 | Kristinn tryggði Blikum sigurinn Þórdís fer frá Þrótti til Breiðabliks Völdu besta og efnilegasta leikmanninn ásamt úrvalsliði deildarinnar Sjáðu markasúpuna úr Bestu deildinni í gær Dagskráin í dag: Umferðin klárast og allt gert upp í Stúkunni „Leikurinn sýnir að við erum að þróast í rétta átt“ „Þessi sigur sýnir hvað hópurinn er þéttur“ Lárus Orri: „Erum í bullandi fallbaráttu“ Uppgjörið: FH - Valur 2-0 | Gils gerði gæfumuninn í langþráðum sigri FH-liðsins Magnaður Sveinn Margeir: „Við eigum fullt inni“ Uppgjörið: KA - ÍA 3-2 | Víti í blálokin og loksins vann KA leik „Er að fara vinna þennan gullskó og ég er að fara slá markametið“ Uppgjörið: KR - ÍBV 5-2 | Eyjamenn sáu ekki til sólar í rokinu vestur í bæ Uppgjörið: Fram - Þór 6-1 | Framarar settu upp sýningu „Ástæðan fyrir því að það er talað um að hún sýni ekki nóg“ Óðinn óstöðvandi í stórsigri Tindastóll mætti ekki til leiks Sjá meira