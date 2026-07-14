Donald Trump Bandaríkjaforseti segist hættur við innheimtu tuttugu prósenta tolls af varningi sem siglir um Hormússundi sem hann boðaði í gær.
Trump segist hafa átt í samtali við leiðtoga í Miðausturlöndum og í kjölfarið tekið ákvörðun um að leggja af tollinn og í staðinn taka upp „viðskipta- og fjárfestingarsamninga“ sem hin ýmsu Persaflóaríki muni gera við Bandaríkin.
Hormússund sé nú opið fyrir alla skipaumferð „nema fyrir Íran – og það er vegna lyginnar, ofbeldisfullrar og illgjarnrar forystu þeirra, sem leiðir þá á braut ALGJÖRRAR EYÐILEGGINGAR,“ segir í færslu forsetans á Truth Social.
„Við munum því koma á FULLKOMNU hafnarbanni, en aðeins á skip sem koma til og frá írönskum höfnum, eða flytja nokkuð sem tengist írönskum farmi.“
Trump boðaði í gær tuttugu prósenta toll til þess að standa undir kostnaði við að halda Hormússundi opnu „með eða án Íran.“ Bandaríkjamenn gerðu árásir á skotmörk í Íran í nótt, þriðju nóttina í röð. Í kjölfar árásanna sagði Donald Trump Bandaríkjaforseti að hafnarbanni yrði komið á gegn Írönum á Persaflóa.