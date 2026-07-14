Erlent

Hættur við inn­heimtu tolls á Hormússundi

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Trump boðaði í gær tuttugu prósenta toll til þess að standa undir kostnaði við að halda Hormússundi opnu „með eða án Íran.“
Trump boðaði í gær tuttugu prósenta toll til þess að standa undir kostnaði við að halda Hormússundi opnu „með eða án Íran.“ Getty

Donald Trump Bandaríkjaforseti segist hættur við innheimtu tuttugu prósenta tolls af varningi sem siglir um Hormússundi sem hann boðaði í gær. 

Trump segist hafa átt í samtali við leiðtoga í Miðausturlöndum og í kjölfarið tekið ákvörðun um að leggja af tollinn og í staðinn taka upp „viðskipta- og fjárfestingarsamninga“ sem hin ýmsu Persaflóaríki muni gera við Bandaríkin. 

Hormússund sé nú opið fyrir alla skipaumferð „nema fyrir Íran – og það er vegna lyginnar, ofbeldisfullrar og illgjarnrar forystu þeirra, sem leiðir þá á braut ALGJÖRRAR EYÐILEGGINGAR,“ segir í færslu forsetans á Truth Social.

„Við munum því koma á FULLKOMNU hafnarbanni, en aðeins á skip sem koma til og frá írönskum höfnum, eða flytja nokkuð sem tengist írönskum farmi.“

Trump boðaði í gær tuttugu prósenta toll til þess að standa undir kostnaði við að halda Hormússundi opnu „með eða án Íran.“ Bandaríkjamenn gerðu árásir á skotmörk í Íran í nótt, þriðju nóttina í röð. Í kjölfar árásanna sagði Donald Trump Bandaríkjaforseti að hafnarbanni yrði komið á gegn Írönum á Persaflóa.

Íran Bandaríkin

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