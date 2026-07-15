Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi

Enski knattspyrnuspekingurinn Jamie Carragher telur að enska landsliðið geti nýtt sér varnarveikleika Lionel Messi þegar liðið mætir Argentínu í undanúrslitum heimsmeistaramótsins í kvöld.
Carragher telur að England geti nýtt sér veikleika Lionel Messi í undanúrslitaleiknum.
Þessi 38 ára leikmaður hefur verið einn af bestu leikmönnum heimsmeistaramótsins í sumar, skorað átta mörk og gefið tvær stoðsendingar í viðleitni sinni til að leiða Argentínu í úrslitaleik heimsmeistaramótsins aðra keppnina í röð.
Lið Thomas Tuchel mun reyna að finna leið til að stöðva Messi þegar það reynir að binda enda á sextíu ára bið eftir sæti í úrslitaleiknum á sunnudag.
Carragher telur þó að ensku leikmennirnir ættu að skoða leiðir til að nýta sér varnarveikleika Messi jafn mikið og þeir reyna að loka á hann hinum megin á vellinum.
„Þetta er ekkert nýtt með Messi. Hann hefur verið til staðar í tuttugu ár og enginn hefur fundið svarið,“ sagði Carragher við Sky Sports.
„Það þarf að vera áætlun. Ég held að það verði ekki um mann-á-mann vörn að ræða, en þeir þurfa áætlun. Leikmennirnir munu búast við því. Það er alls ekki að játa sig sigraðan. Þú ert að mæta að öllum líkindum besta leikmanni allra tíma. Hann hefur sýnt það á þessu móti líka,“ sagði Carragher.
„Þeir ættu líka að hugsa um hvernig þeir geta nýtt sér Lionel Messi. Hann gengur um þegar andstæðingurinn er með boltann, svo það þýðir ekki að vinstri bakvörður Englands eigi að standa við hliðina á honum allan leikinn. Þeir geta nýtt sér þá staðreynd að Argentína verjist aðeins með níu útileikmönnum,“ sagði Carragher eins og hlusta má á hér fyrir neðan.