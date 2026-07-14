Telja sjötugan Þjóðverja hafa byrlað og nauðgað fjölda kvenna Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 14. júlí 2026 14:01 Maðurinn er búsettur í þýsku höfuðborginni Berlín. Roberto Conte Saksóknaraembættið í Berlín hefur gefið út ákæru á hendur 68 ára Þjóðverja sem grunaður er um að hafa byrlað fjölda kvenna svefnlyf í bland við áfengi, nauðgað þeim á meðan þær voru meðvitundarlausar og tekið verknaðinn upp á myndband. Die Welt greinir frá ákærunni. Ákæran nær til 22 brota gegn 14 konum. Maðurinn er meðal annars ákærður fyrir sérstaklega grófa nauðgun og hættulega líkamsárás. Hann hefur setið í gæsluvarðhaldi frá byrjun mars og hefur ekki tjáð sig um sakargiftirnar. Vissu ekki af brotunum fyrr en lögregla bankaði upp á Samkvæmt ákærunni kynntist hann konunum í gegnum stefnumótaforrit á netinu. Hann á að hafa byrlað þeim blöndu af mismunandi svefnlyfjum og áfengi þannig að þær misstu meðvitund áður en hann braut gegn þeim kynferðislega. Konurnar vissu samkvæmt saksóknara ekkert um brotin fyrr en lögregla fann myndbandsupptökur sem sýndu hvað hafði gerst og borið var kennsl á konurnar. Rannsókn málsins hófst eftir ábendingu frá lögreglu í Verden í Neðra-Saxlandi. Þar hafði lögregla annan mann til rannsóknar vegna sambærilegra grunsemda en sá maður er nú látinn. Talið er að hann hafi verið í samskiptum við hinn ákærða. Við húsleit á heimili Berlínarmannsins fannst fjöldi myndbanda af meintum kynferðisbrotum. Rannsakendur telja að brotaþolar kunni að vera mun fleiri en 14 eða alls 58. Tíu þeirra hafa enn ekki verið auðkenndir og rannsókn stendur yfir á málum 30 kvenna til viðbótar. Sum mál fyrnd Saksóknari segir að rannsókn á einu máli, þar sem kona kvaðst hafa verið nauðgað ítrekað á árunum 2010 til 2014, hafi verið felld niður vegna fyrningar. Ekki hafi tekist að sanna með fullnægjandi hætti að ofbeldi hafi verið beitt og því hafi skemmri fyrningarfrestur gilt. Saksóknari gerir þá kröfu að manninum verði gert að sæta öryggisgæslu að lokinni fangelsisvist verði hann sakfelldur. Alls ekkert einsdæmi Málið er fjarri því að vera einsdæmi. Í síðustu viku var 32 ára gamall maður frá Kína dæmdur í fimm ára fangelsi í sambærilegu máli í Berlín fyrir að hafa aðstoðað við og hvatt til alvarlegrar nauðgunar og alvarlegs kynferðisofbeldis. Dómarar í málinu voru sannfærðir um að Kínverjinn tilheyrði samfélagi þar sem nokkrir menn skiptust á upplýsingum um kynferðisbrot gegn konum sem hafði verið byrlað ólyfjan. Maðurinn starfaði sem læknir og notaði sérþekkingu sína til að gefa ráð um svæfingu fórnarlamba spjallfélaga sinna. „Kynferðisbrot eru ekki lengur framin hljóðlega og leynilega, heldur eru þau birt opinberlega og fagnað á netinu,“ sagði Thilo Bartl, dómari í málinu. Gera yrði ráð fyrir að brot sem þessi væru útbreiddari en fólk teldi og dæmi um kvenfyrirlitningu þar sem konur væru niðurlægðar og litið á sem hluti. Vísaði dómarinn til nýlegra mála í München og Bretlandi varðandi raðnauðganir á konum. Nemandi frá Kína var dæmdur í rúmlega ellefu ára fangelsi í apríl fyrir að byrla kærustu sinni, nauðga henni og taka brot sín upp á myndband. Kynferðisofbeldi Þýskaland Mest lesið Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Innlent Simmi biður Söndru og sjúkraliðana afsökunar Innlent Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Innlent Hélt um fætur eiginmannsins meðan hann sogaðist úr glugga í háloftunum Erlent Misboðið vegna ömurlegrar gyðingaandúðar Innlent Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Innlent Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Innlent „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Innlent Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Innlent Tugir innbrota til rannsóknar hjá lögreglu Innlent Fleiri fréttir Telja sjötugan Þjóðverja hafa byrlað og nauðgað fjölda kvenna Forsætisráðherra Úkraínu lætur af embætti Danska leyniþjónustan ræður mörghundruð nethermenn Mette-Marit útskrifuð af sjúkrahúsi Dómari ógildir sátt Trump og skattayfirvalda Hélt um fætur eiginmannsins meðan hann sogaðist úr glugga í háloftunum Þingið samþykkir stjórnarskrárviðauka til að koma forsetanum frá Boðað til þingkosninga í Ísrael þann 27. október Trump boðar gjaldtöku á Hormússundi Blása lífi í glæður Falklandseyjadeilunnar fyrir stórleikinn Rannsaka morð Widdecombe sem hryðjuverk ESB boðar aldurstakmörk á samfélagsmiðlum Segja 2.700 hafa látist vegna hitabylgju Sænskur Evrópuþingmaður kærir danskan kollega til lögreglu McConnell birtir mynd af sér á spítala Íranir og Bandaríkjamenn halda árásunum áfram Miklir skógareldar nærri París Minnst 27 létust þegar eldur kviknaði á bar í Taílandi Níu ára stúlka meðal þeirra sem fórust og árásir enn nær daglegt brauð Tveir látnir eftir að tveir hófu skothríð Maður í haldi grunaður um að hafa myrt fyrrverandi ráðherra Íran og Bandaríkin skiptast á árásum Lindsey Graham er látinn Var látin í sólarhring áður en hún fannst Fjórir í haldi eftir árás á blaðamenn á Vesturbakkanum Tuttugu og þriggja enn saknað eftir mannskæða gróðurelda Félag Kushner hafi fengið landið vegna falsaðra afsala Dermot Murnaghan er látinn Manninum sleppt úr haldi Minnst sextíu látin í árásum Rússa í júlímánuði Sjá meira