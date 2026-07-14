Erlent

Telja sjö­tugan Þjóð­verja hafa byrlað og nauðgað fjölda kvenna

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Maðurinn er búsettur í þýsku höfuðborginni Berlín.
Maðurinn er búsettur í þýsku höfuðborginni Berlín. Roberto Conte

Saksóknaraembættið í Berlín hefur gefið út ákæru á hendur 68 ára Þjóðverja sem grunaður er um að hafa byrlað fjölda kvenna svefnlyf í bland við áfengi, nauðgað þeim á meðan þær voru meðvitundarlausar og tekið verknaðinn upp á myndband.

Die Welt greinir frá ákærunni.

Ákæran nær til 22 brota gegn 14 konum. Maðurinn er meðal annars ákærður fyrir sérstaklega grófa nauðgun og hættulega líkamsárás. Hann hefur setið í gæsluvarðhaldi frá byrjun mars og hefur ekki tjáð sig um sakargiftirnar.

Vissu ekki af brotunum fyrr en lögregla bankaði upp á

Samkvæmt ákærunni kynntist hann konunum í gegnum stefnumótaforrit á netinu. Hann á að hafa byrlað þeim blöndu af mismunandi svefnlyfjum og áfengi þannig að þær misstu meðvitund áður en hann braut gegn þeim kynferðislega. Konurnar vissu samkvæmt saksóknara ekkert um brotin fyrr en lögregla fann myndbandsupptökur sem sýndu hvað hafði gerst og borið var kennsl á konurnar.

Rannsókn málsins hófst eftir ábendingu frá lögreglu í Verden í Neðra-Saxlandi. Þar hafði lögregla annan mann til rannsóknar vegna sambærilegra grunsemda en sá maður er nú látinn. Talið er að hann hafi verið í samskiptum við hinn ákærða. Við húsleit á heimili Berlínarmannsins fannst fjöldi myndbanda af meintum kynferðisbrotum.

Rannsakendur telja að brotaþolar kunni að vera mun fleiri en 14 eða alls 58. Tíu þeirra hafa enn ekki verið auðkenndir og rannsókn stendur yfir á málum 30 kvenna til viðbótar.

Sum mál fyrnd

Saksóknari segir að rannsókn á einu máli, þar sem kona kvaðst hafa verið nauðgað ítrekað á árunum 2010 til 2014, hafi verið felld niður vegna fyrningar. Ekki hafi tekist að sanna með fullnægjandi hætti að ofbeldi hafi verið beitt og því hafi skemmri fyrningarfrestur gilt.

Saksóknari gerir þá kröfu að manninum verði gert að sæta öryggisgæslu að lokinni fangelsisvist verði hann sakfelldur.

Alls ekkert einsdæmi

Málið er fjarri því að vera einsdæmi. Í síðustu viku var 32 ára gamall maður frá Kína dæmdur í fimm ára fangelsi í sambærilegu máli í Berlín fyrir að hafa aðstoðað við og hvatt til alvarlegrar nauðgunar og alvarlegs kynferðisofbeldis.

Dómarar í málinu voru sannfærðir um að Kínverjinn tilheyrði samfélagi þar sem nokkrir menn skiptust á upplýsingum um kynferðisbrot gegn konum sem hafði verið byrlað ólyfjan. Maðurinn starfaði sem læknir og notaði sérþekkingu sína til að gefa ráð um svæfingu fórnarlamba spjallfélaga sinna.

„Kynferðisbrot eru ekki lengur framin hljóðlega og leynilega, heldur eru þau birt opinberlega og fagnað á netinu,“ sagði Thilo Bartl, dómari í málinu. Gera yrði ráð fyrir að brot sem þessi væru útbreiddari en fólk teldi og dæmi um kvenfyrirlitningu þar sem konur væru niðurlægðar og litið á sem hluti.

Vísaði dómarinn til nýlegra mála í München og Bretlandi varðandi raðnauðganir á konum. Nemandi frá Kína var dæmdur í rúmlega ellefu ára fangelsi í apríl fyrir að byrla kærustu sinni, nauðga henni og taka brot sín upp á myndband.

Kynferðisofbeldi Þýskaland

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