Mette-Marit útskrifuð af sjúkrahúsi Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 14. júlí 2026 11:32 Mette Marit átti erfitt með öndun vegna sjúkdómsins. Per Ole Hagen/Getty Images Mette-Marit, krónprinsessa Noregs, hefur verið útskrifuð af sjúkrahúsi eftir að hún gekkst undir lungnaígræðslu í síðasta mánuði. Hún tekur sér frí frá konunglegum skyldum í nokkurn tíma til viðbótar. „Ég er innilega þakklát. Fyrst vil ég þakka öllum sem velja að gefa líffæri. Það hefur gefið mér lífið að gjöf og orð fá því ekki lýst hversu þakklát og auðmjúk ég er fyrir það,“ er haft eftir Mette-Marit í tilkynningu frá norsku konungsfjölskyldunni. Metta-Mari greindist með lungnatrefjun fyrir um ári síðan og hrakaði heilsu hennar til muna. Hún fór í veikindaleyfi í september 2025 og sást víða með súrefnisgleraugu. Hún gekkst undir lungnaígræðslu í júnímánuði og er nú loks útskrifuð af sjúkrahúsinu. „Það er mikill léttir að krónprinsessan sé komin heim af spítalanum. Við erum öll mjög glöð yfir því að fyrsti áfanginn hafi gengið jafn vel og hann hefur gert,“ er haft eftir Hákoni krónprins, eiginmanni Mette-Marit. „Þótt við vitum að langur bati sé fram undan og að fylgikvillar geti komið er mjög góð tilfinning að vera komin svona langt.“ Næstu sex mánuði mun Mette-Marit gangast undir þjálfun auk þess sem hún verður í nánu eftirliti vegna hugsanlegra fylgikvilla eins og höfnunar og sýkinga. Ekki er áætlað að hún gegni opinberum skyldum á meðan á endurhæfingartímabilinu stendur. Noregur Kóngafólk Haraldur V Noregskonungur Tengdar fréttir Mette-Marit krónprinsessa fékk ný lungu í vel heppnaðri aðgerð Mette-Marit krónprinsessa Noregs hefur gengist undir vel heppnaða lungnaígræðslu en hún greindist með lungnasjúkdóm sem kallast lungnatrefjun fyrir um ári síðan. Í september 2025 fór hún í veikindaleyfi vegna þess og hefur undandarið sést með súrefnisgleraugu. 17. júní 2026 08:22 Mest lesið Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Innlent Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Innlent Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Innlent Hélt um fætur eiginmannsins meðan hann sogaðist úr glugga í háloftunum Erlent „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Innlent Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Innlent „Ég hélt að það erfiðasta yrði að lifa af nauðgunina sjálfa“ Innlent Telja Sævar hafa verið tengilið Kastriots við skipverjana Innlent Grobba sig af stolnum trjám Innlent Trump boðar gjaldtöku á Hormússundi Erlent Fleiri fréttir Dómari ógildir sátt Trump og skattayfirvalda Hélt um fætur eiginmannsins meðan hann sogaðist úr glugga í háloftunum Þingið samþykkir stjórnarskrárviðauka til að koma forsetanum frá Boðað til þingkosninga í Ísrael þann 27. október Trump boðar gjaldtöku á Hormússundi Blása lífi í glæður Falklandseyjadeilunnar fyrir stórleikinn Rannsaka morð Widdecombe sem hryðjuverk ESB boðar aldurstakmörk á samfélagsmiðlum Segja 2.700 hafa látist vegna hitabylgju Sænskur Evrópuþingmaður kærir danskan kollega til lögreglu McConnell birtir mynd af sér á spítala Íranir og Bandaríkjamenn halda árásunum áfram Miklir skógareldar nærri París Minnst 27 létust þegar eldur kviknaði á bar í Taílandi Níu ára stúlka meðal þeirra sem fórust og árásir enn nær daglegt brauð Tveir látnir eftir að tveir hófu skothríð Maður í haldi grunaður um að hafa myrt fyrrverandi ráðherra Íran og Bandaríkin skiptast á árásum Lindsey Graham er látinn Var látin í sólarhring áður en hún fannst Fjórir í haldi eftir árás á blaðamenn á Vesturbakkanum Tuttugu og þriggja enn saknað eftir mannskæða gróðurelda Félag Kushner hafi fengið landið vegna falsaðra afsala Dermot Murnaghan er látinn Manninum sleppt úr haldi Minnst sextíu látin í árásum Rússa í júlímánuði Herinn sé reiðubúinn að tortíma Íran verði Trump ráðinn af dögum Handtekinn grunaður um morðið á fyrrverandi ráðherra Geta fengið sekt vegna ávanabindandi hönnunar Rannsaka andlát fyrrverandi ráðherra sem morð Sjá meira