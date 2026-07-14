Erlent

Mette-Marit út­skrifuð af sjúkra­húsi

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Mette Marit átti erfitt með öndun vegna sjúkdómsins.
Mette Marit átti erfitt með öndun vegna sjúkdómsins. Per Ole Hagen/Getty Images

Mette-Marit, krónprinsessa Noregs, hefur verið útskrifuð af sjúkrahúsi eftir að hún gekkst undir lungnaígræðslu í síðasta mánuði. Hún tekur sér frí frá konunglegum skyldum í nokkurn tíma til viðbótar.

„Ég er innilega þakklát. Fyrst vil ég þakka öllum sem velja að gefa líffæri. Það hefur gefið mér lífið að gjöf og orð fá því ekki lýst hversu þakklát og auðmjúk ég er fyrir það,“ er haft eftir Mette-Marit í tilkynningu frá norsku konungsfjölskyldunni.

Metta-Mari greindist með lungnatrefjun fyrir um ári síðan og hrakaði heilsu hennar til muna. Hún fór í veikindaleyfi í september 2025 og sást víða með súrefnisgleraugu. Hún gekkst undir lungnaígræðslu í júnímánuði og er nú loks útskrifuð af sjúkrahúsinu.

„Það er mikill léttir að krónprinsessan sé komin heim af spítalanum. Við erum öll mjög glöð yfir því að fyrsti áfanginn hafi gengið jafn vel og hann hefur gert,“ er haft eftir Hákoni krónprins, eiginmanni Mette-Marit.

„Þótt við vitum að langur bati sé fram undan og að fylgikvillar geti komið er mjög góð tilfinning að vera komin svona langt.“

Næstu sex mánuði mun Mette-Marit gangast undir þjálfun auk þess sem hún verður í nánu eftirliti vegna hugsanlegra fylgikvilla eins og höfnunar og sýkinga. Ekki er áætlað að hún gegni opinberum skyldum á meðan á endurhæfingartímabilinu stendur. 

Noregur Kóngafólk Haraldur V Noregskonungur

Tengdar fréttir

Mette-Marit krón­prinsessa fékk ný lungu í vel heppnaðri að­gerð

Mette-Marit krónprinsessa Noregs hefur gengist undir vel heppnaða lungnaígræðslu en hún greindist með lungnasjúkdóm sem kallast lungnatrefjun fyrir um ári síðan. Í september 2025 fór hún í veikindaleyfi vegna þess og hefur undandarið sést með súrefnisgleraugu.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið