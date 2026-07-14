Gluggi flugvélar Ryanair, sem flaug frá Þessalóníku í Grikklandi til München í Þýskalandi síðastliðinn föstudag, brotnaði í háloftunum þegar vélarhluti brotnaði af og skaust í vélina. Maður, sem sat við umræddan glugga, sogaðist hálfur úr vélinni, en var sem betur fer spenntur í belti.
Eiginkona mannsins sat við hlið hans og hefur tjáð sig um málið við serbneska fjölmiðilinn Nova, en þau hjónin, Svetlana Grković og Ljubiša Karović, eru serbnesk.
„Þegar glugginn brotnaði breyttist þrýstingurinn í farþegarýminu. Þrýsingurinn togaði í Ljubisa, sem betur fer var hann með spennt belti, en hálfur líkami hans var út úr vélinni. Um leið brást ég við með því að grípa í fætu hans. Ég hugsaði: Ef við deyjum, þá deyjum við saman. Þetta var hræðilegt,“ sagði Grković við Nova.
Eiginmaðurinn, Karović hékk inni í vélinni. Grković þakkar fólki í kringum sig fyrir góð viðbrögð, en aðrir farþegar hjálpuðu henni að halda í hann.
Atvikið átti sér stað þegar vélin hafði verið að fljúga í hálftíma. Ákveðið var að snúa vélinni við og lenda aftur í Þessalóníku. Karović var fluttur á sjúkrahús í alvarlegu ástandi. Hann var enn á spítala þegar Grković ræddi við Nova.
BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026
BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp