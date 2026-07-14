Erlent

Hélt um fætur eigin­mannsins meðan hann sogaðist úr glugga í há­loftunum

Jón Þór Stefánsson skrifar
Atvikið átti sér stað í flugi Ryanair.
Atvikið átti sér stað í flugi Ryanair. Getty

Gluggi flugvélar Ryanair, sem flaug frá Þessalóníku í Grikklandi til München í Þýskalandi síðastliðinn föstudag, brotnaði í háloftunum þegar vélarhluti brotnaði af og skaust í vélina. Maður, sem sat við umræddan glugga, sogaðist hálfur úr vélinni, en var sem betur fer spenntur í belti.

Eiginkona mannsins sat við hlið hans og hefur tjáð sig um málið við serbneska fjölmiðilinn Nova, en þau hjónin, Svetlana Grković og Ljubiša Karović, eru serbnesk.

„Þegar glugginn brotnaði breyttist þrýstingurinn í farþegarýminu. Þrýsingurinn togaði í Ljubisa, sem betur fer var hann með spennt belti, en hálfur líkami hans var út úr vélinni. Um leið brást ég við með því að grípa í fætu hans. Ég hugsaði: Ef við deyjum, þá deyjum við saman. Þetta var hræðilegt,“ sagði Grković við Nova.

Eiginmaðurinn, Karović hékk inni í vélinni. Grković þakkar fólki í kringum sig fyrir góð viðbrögð, en aðrir farþegar hjálpuðu henni að halda í hann.

Atvikið átti sér stað þegar vélin hafði verið að fljúga í hálftíma. Ákveðið var að snúa vélinni við og lenda aftur í Þessalóníku. Karović var fluttur á sjúkrahús í alvarlegu ástandi. Hann var enn á spítala þegar Grković ræddi við Nova.

Flug Grikkland Þýskaland Serbía

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið