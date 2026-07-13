Rannsaka morð Widdecombe sem hryðjuverk Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 13. júlí 2026 14:02 Ann Widdecombe á ársfundi Umbótaflokksins árið 2024. Getty/Ioannis Alexopoulos Hryðjuverkalögreglan í Bretlandi hefur tekið við rannsókn á andláti Ann Widdecombe sem talin hafa verið myrt. Þessi breyting varð eftir að „nýjar upplýsingar og sönnunargögn“ litu dagsins ljós. 28 ára hvítur breskur karlmaður var handtekinn um helgina grunaður um að hafa orðið Widdecombe, fyrrverandi ráðherra, að bana. Hann hefur verið handtekinn aftur grunaður um að hafa framið, undirbúið eða hvatt til hryðjuverka samkvæmt BBC. „Við erum að rannsaka margar vísbendingar til að komast að ástæðu árásarinnar,“ sagði Laurence Taylor, yfirmaður hryðjuverkalögreglunnar. Á fimmtudag fannst Widdecombe, þá 78 ára, látin á heimili sínu með alvarlega áverka. Talið er að hún hafi orðið fyrir árás sólarhring áður en hún fannst. Fyrst var talið að meint morð hefði ekki haft pólitíska hvata. Nýja tilkynningin kemur í kjölfar þess að The Sun birti upptöku úr eftirlitsmyndavél þar sem sjá má hinn grunaða, klæddan í hvíta skyrtu og stuttbuxur, fara inn í rauðan bíl snemma á miðvikudagsmorgun. Fjarlægðin milli staðsetningar hins grunaða og heimilis Widdecombe er um 430 kílómetrar sem BBC telur að taki fjóra og hálfa klukkustund að aka. Widdecombe var þingmaður Íhaldsflokksins í 23 ár og gegndi ráðherraembætti árin 1994 til 1997. Hún gekk til liðs við Brexit-flokkinn árið 2019 og var þingmaður hans árin 2019 og 2020. Bretland England Mest lesið Innbrot í sælkerabakarí: „Ég grét í allan gærdag en opnaði samt“ Innlent Hanna Katrín fékk bréf frá Judi Dench og Ricky Gervais Innlent Lokuðu flugbraut vegna dróna Innlent „Gefa löggjafanum og lögreglunni fingurinn og fólkinu í landinu líka“ Innlent Hafnarfjörður hafði betur gegn Jóni Rúnari Innlent „Þeir sem taka pening frá veðmálafyrirtækjum ættu að líta í eigin barm“ Innlent Sænskur Evrópuþingmaður kærir danskan kollega til lögreglu Erlent Gagnrýnin byggð á misskilningi Innlent McConnell birtir mynd af sér á spítala Erlent Byrjaði skyndilega að taka konuna hálstaki og hélt í 40 sekúndur Innlent Fleiri fréttir ESB boðar aldurstakmörk á samfélagsmiðlum Segja 2.700 hafa látist vegna hitabylgju Sænskur Evrópuþingmaður kærir danskan kollega til lögreglu McConnell birtir mynd af sér á spítala Íranir og Bandaríkjamenn halda árásunum áfram Miklir skógareldar nærri París Minnst 27 létust þegar eldur kviknaði á bar í Taílandi Níu ára stúlka meðal þeirra sem fórust og árásir enn nær daglegt brauð Tveir látnir eftir að tveir hófu skothríð Maður í haldi grunaður um að hafa myrt fyrrverandi ráðherra Íran og Bandaríkin skiptast á árásum Lindsey Graham er látinn Var látin í sólarhring áður en hún fannst Fjórir í haldi eftir árás á blaðamenn á Vesturbakkanum Tuttugu og þriggja enn saknað eftir mannskæða gróðurelda Félag Kushner hafi fengið landið vegna falsaðra afsala Dermot Murnaghan er látinn Manninum sleppt úr haldi Minnst sextíu látin í árásum Rússa í júlímánuði Herinn sé reiðubúinn að tortíma Íran verði Trump ráðinn af dögum Handtekinn grunaður um morðið á fyrrverandi ráðherra Geta fengið sekt vegna ávanabindandi hönnunar Rannsaka andlát fyrrverandi ráðherra sem morð Heimsins frægasti refill fluttur til Bretlands Lést er hún fagnaði sigri Frakka Le Pen hvergi af baki dottin og stefnir ótrauð á forsetahöllina Hefur svo gott sem tryggt sér forsætisráðherrastólinn Tólf látnir í skógareldum í suðurhluta Spánar Robinson hafi lýst eftirsjá Þúsundir fylgja æðstaklerkinum til grafar í skugga árása Sjá meira