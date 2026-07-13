Erlent

Rann­saka morð Widdecombe sem hryðju­verk

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Ann Widdecombe á ársfundi Umbótaflokksins árið 2024.
Ann Widdecombe á ársfundi Umbótaflokksins árið 2024. Getty/Ioannis Alexopoulos

Hryðjuverkalögreglan í Bretlandi hefur tekið við rannsókn á andláti Ann Widdecombe sem talin hafa verið myrt. Þessi breyting varð eftir að „nýjar upplýsingar og sönnunargögn“ litu dagsins ljós.

28 ára hvítur breskur karlmaður var handtekinn um helgina grunaður um að hafa orðið Widdecombe, fyrrverandi ráðherra, að bana. Hann hefur verið handtekinn aftur grunaður um að hafa framið, undirbúið eða hvatt til hryðjuverka samkvæmt BBC.

„Við erum að rannsaka margar vísbendingar til að komast að ástæðu árásarinnar,“ sagði Laurence Taylor, yfirmaður hryðjuverkalögreglunnar. 

Á fimmtudag fannst Widdecombe, þá 78 ára, látin á heimili sínu með alvarlega áverka. Talið er að hún hafi orðið fyrir árás sólarhring áður en hún fannst. Fyrst var talið að meint morð hefði ekki haft pólitíska hvata. 

Nýja tilkynningin kemur í kjölfar þess að The Sun birti upptöku úr eftirlitsmyndavél þar sem sjá má hinn grunaða, klæddan í hvíta skyrtu og stuttbuxur, fara inn í rauðan bíl snemma á miðvikudagsmorgun. 

Fjarlægðin milli staðsetningar hins grunaða og heimilis Widdecombe er um 430 kílómetrar sem BBC telur að taki fjóra og hálfa klukkustund að aka.

Widdecombe var þingmaður Íhaldsflokksins í 23 ár og gegndi ráðherraembætti árin 1994 til 1997. Hún gekk til liðs við Brexit-flokkinn árið 2019 og var þingmaður hans árin 2019 og 2020.

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