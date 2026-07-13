Erlent

ESB boðar aldurstakmörk á samfélagsmiðlum

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Af kynningu skýrslunnar. Fyrir miðju er Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar ESB. Til hægri er Maria Melchior og til vinstri er Jörg M. Fegert sem sátu í forsætum nefndarinnar.
Af kynningu skýrslunnar. Fyrir miðju er Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar ESB. Til hægri er Maria Melchior og til vinstri er Jörg M. Fegert sem sátu í forsætum nefndarinnar. AP

Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir sambandið þurfa að setja aldursmörk á aðgang að samfélagsmiðlum. Nefnd á vegum framkvæmdastjórnarinnar kynnti í dag skýrslu um fylgni notkunar ungmenna á samfélagsmiðlum og vanlíðanar.

Nefndin sem starfaði undir nafninu Sérfræðinefnd um öryggi barna á internetinu birti skýrslu sína í síðasta mánuði og kynnti tillögur sínar fyrir Ursulu von der Leyen forseta framkvæmdastjórnarinnar í morgun.

Tillögurnar fela í sér blátt bann við notkun barna undir þrettán ára aldri á samfélagsmiðlum og svo fái börn aukinn aðgang að samfélagsmiðlum að átján ára aldri.

„Gögnin sýna staðreyndirnar. Um alla Evrópu eyðir ungt fólk nú fjórum til sex klukkustundum á dag fyrir framan skjá. Sex klukkustundir á hverjum degi – það jafngildir tuttugu árum af lífi þeirra. Á sama tíma hafa næstum 60% ungra barna um alla Evrópu upplifað tilfinningaleg eða sálfélagsleg vandamál á netinu. Og dag og nótt sjá foreldrar  afleiðingarnar af þessu: svefnleysi, þunglyndi, kvíði, neteinelti, útsetning fyrir skaðlegu efni,“ er haft eftir Ursulu von der Leyen í tilkynningu.

Framleiðendur og eigendur samfélagsmiðla eigi að bera ábyrgð á að valda börnum ekki skaða.

„Við ætlumst ekki til þess að börn hanni sín eigin öryggisbelti. Við ætlumst ekki til þess að foreldrar setji upp loftpúða heima hjá sér. Og nákvæmlega það sama verður að gilda um stóru tæknifyrirtækin.“

Þörf sé á aldursmiðuðum takmörkunum á samfélagsmiðlum.

„Því meira sem við lærum og því meira sem við sjáum áhrifin á börnin okkar, því sterkari verða rökin fyrir upphafsdagsetningu fyrir samfélagsmiðla. Rétt eins og við gefum börnum okkar ekki bíllykla áður en þau hafa fengið bílpróf eða leyfum þeim að kaupa áfengi fyrr en þau hafa aldur til, þurfum við að setja aldursmörk á það þegar þau geta löglega fengið aðgang að samfélagsmiðlum,“ segir hún.

Auk hins fyrrnefnda leggur nefndin til að börn undir þriggja ára aldri hafi engan aðgang að skjám. Á síðasta ári steig Ástralía fyrst landa heimsins það skref að innleiða bann við notkun barna undir sextán ára aldri á samfélagsmiðlum. Í fleiri löndum, svo sem Bretlandi, hafa áform verið uppi um áþekkar aðgerðir.

Samfélagsmiðlar Evrópusambandið

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