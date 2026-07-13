ESB boðar aldurstakmörk á samfélagsmiðlum Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 13. júlí 2026 10:29 Af kynningu skýrslunnar. Fyrir miðju er Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar ESB. Til hægri er Maria Melchior og til vinstri er Jörg M. Fegert sem sátu í forsætum nefndarinnar. AP Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir sambandið þurfa að setja aldursmörk á aðgang að samfélagsmiðlum. Nefnd á vegum framkvæmdastjórnarinnar kynnti í dag skýrslu um fylgni notkunar ungmenna á samfélagsmiðlum og vanlíðanar. Nefndin sem starfaði undir nafninu Sérfræðinefnd um öryggi barna á internetinu birti skýrslu sína í síðasta mánuði og kynnti tillögur sínar fyrir Ursulu von der Leyen forseta framkvæmdastjórnarinnar í morgun. Tillögurnar fela í sér blátt bann við notkun barna undir þrettán ára aldri á samfélagsmiðlum og svo fái börn aukinn aðgang að samfélagsmiðlum að átján ára aldri. „Gögnin sýna staðreyndirnar. Um alla Evrópu eyðir ungt fólk nú fjórum til sex klukkustundum á dag fyrir framan skjá. Sex klukkustundir á hverjum degi – það jafngildir tuttugu árum af lífi þeirra. Á sama tíma hafa næstum 60% ungra barna um alla Evrópu upplifað tilfinningaleg eða sálfélagsleg vandamál á netinu. Og dag og nótt sjá foreldrar afleiðingarnar af þessu: svefnleysi, þunglyndi, kvíði, neteinelti, útsetning fyrir skaðlegu efni,“ er haft eftir Ursulu von der Leyen í tilkynningu. Framleiðendur og eigendur samfélagsmiðla eigi að bera ábyrgð á að valda börnum ekki skaða. „Við ætlumst ekki til þess að börn hanni sín eigin öryggisbelti. Við ætlumst ekki til þess að foreldrar setji upp loftpúða heima hjá sér. Og nákvæmlega það sama verður að gilda um stóru tæknifyrirtækin.“ Þörf sé á aldursmiðuðum takmörkunum á samfélagsmiðlum. „Því meira sem við lærum og því meira sem við sjáum áhrifin á börnin okkar, því sterkari verða rökin fyrir upphafsdagsetningu fyrir samfélagsmiðla. Rétt eins og við gefum börnum okkar ekki bíllykla áður en þau hafa fengið bílpróf eða leyfum þeim að kaupa áfengi fyrr en þau hafa aldur til, þurfum við að setja aldursmörk á það þegar þau geta löglega fengið aðgang að samfélagsmiðlum,“ segir hún. Auk hins fyrrnefnda leggur nefndin til að börn undir þriggja ára aldri hafi engan aðgang að skjám. Á síðasta ári steig Ástralía fyrst landa heimsins það skref að innleiða bann við notkun barna undir sextán ára aldri á samfélagsmiðlum. Í fleiri löndum, svo sem Bretlandi, hafa áform verið uppi um áþekkar aðgerðir. Samfélagsmiðlar Evrópusambandið Mest lesið Lokuðu flugbraut vegna dróna Innlent Hanna Katrín fékk bréf frá Judi Dench og Ricky Gervais Innlent „Gefa löggjafanum og lögreglunni fingurinn og fólkinu í landinu líka“ Innlent Sænskur Evrópuþingmaður kærir danskan kollega til lögreglu Erlent Gagnrýnin byggð á misskilningi Innlent McConnell birtir mynd af sér á spítala Erlent Innbrot í kirkju á höfuðborgarsvæðinu Innlent Gæti orðið hálf milljón árið 2037 Innlent „Þetta er algjörlega óafsakanlegt hjá einu af ríkustu löndum í heimi“ Innlent Umferðarteppa á Hellisheiði vegna umferðaróhapps Innlent Fleiri fréttir ESB setji aldurstakmörk á samfélagsmiðlum Segja 2.700 hafa látist vegna hitabylgju Sænskur Evrópuþingmaður kærir danskan kollega til lögreglu McConnell birtir mynd af sér á spítala Íranir og Bandaríkjamenn halda árásunum áfram Miklir skógareldar nærri París Minnst 27 létust þegar eldur kviknaði á bar í Taílandi Níu ára stúlka meðal þeirra sem fórust og árásir enn nær daglegt brauð Tveir látnir eftir að tveir hófu skothríð Maður í haldi grunaður um að hafa myrt fyrrverandi ráðherra Íran og Bandaríkin skiptast á árásum Lindsey Graham er látinn Var látin í sólarhring áður en hún fannst Fjórir í haldi eftir árás á blaðamenn á Vesturbakkanum Tuttugu og þriggja enn saknað eftir mannskæða gróðurelda Félag Kushner hafi fengið landið vegna falsaðra afsala Dermot Murnaghan er látinn Manninum sleppt úr haldi Minnst sextíu látin í árásum Rússa í júlímánuði Herinn sé reiðubúinn að tortíma Íran verði Trump ráðinn af dögum Handtekinn grunaður um morðið á fyrrverandi ráðherra Geta fengið sekt vegna ávanabindandi hönnunar Rannsaka andlát fyrrverandi ráðherra sem morð Heimsins frægasti refill fluttur til Bretlands Lést er hún fagnaði sigri Frakka Le Pen hvergi af baki dottin og stefnir ótrauð á forsetahöllina Hefur svo gott sem tryggt sér forsætisráðherrastólinn Tólf látnir í skógareldum í suðurhluta Spánar Robinson hafi lýst eftirsjá Þúsundir fylgja æðstaklerkinum til grafar í skugga árása Sjá meira