28 ára karlmaður er í haldi lögreglunnar grunaður um að hafa myrt Ann Widdecombe, fyrrverandi ráðherra og þingmann. Hún fannst látin á heimili sínu á fimmtudag.
Widdecombe, sem var 78 ára, fannst látin á heimili sínu á fimmtudag en er talin hafa orðið fyrir árás um sólarhring áður. Hún var þingmaður Íhaldsflokksins og gegndi embætti innanríkis- og atvinnumálaráðherra á árunum 1994 til 1997. Hún varð síðar mikill talsmaður Umbótaflokks Nigel Farage og studdi útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu.
„Sá grunaði, sem er hvítur Breti, er núna í haldi lögreglu,“ segir í yfirlýsingu frá lögreglunni í Devon og Cornwall sem BBC greinir frá.
Hann var handtekinn í Suður-Yorkshire, sem er rúmum fjögur hundruð kílómetrum frá heimili Widdecomb í Devon þar sem hún fannst látin. Lögreglan segir að ekki séu neinar vísbendingar um að meint morð hafi verið hryðjuverkaárás. Ekki hefur verið gefið upp hvers vegna lögregluna grunar að hún hafi verið myrt.
Annar maður, 26 ára, var handtekinn í vikunni grunaður um morðið en var síðan látinn laus. Lögregla segir að hann sé ekki talinn hafa neitt að gera með morðið.
Þó nokkrir stjórnmálamenn hafa vottað virðingu sína, þar á meðal Nigel Farage sem lagði blóm á minningarreit nálægt heimili hennar. Peter Horrall, einkabílstjóri Widdecombe, kom einnig með blóm og sgaði að hún hefði verið góð kona.
Keir Starmer, forsætisráðherra og Kemi Badenoch, formaður Íhaldsflokksins, vottuðu einnig virðingu sína.
Ann Widdecombe, fyrrverandi ráðherra og þingmaður Íhaldsflokksins og seinna talsmaður Umbótaflokksins, lést í morgun 78 ára að aldri. Lögreglan í Devon og Cornwall rannsakar nú andlátið sem morð.