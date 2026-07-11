Var látin í sólarhring áður en hún fannst Bjarki Sigurðsson skrifar 11. júlí 2026 16:44 Ann Widdecombe á ársfundi Umbótaflokksins árið 2024. Getty/Ioannis Alexopoulos Lögreglan í Devonskíri í Bretlandi telur Ann Widdecombe, fyrrverandi ráðherra og þingmann, hafa verið látna í sólarhring áður en hún fannst. 26 ára karlmaður var handtekinn í tengslum við málið en honum sleppt úr haldi og er hann ekki talinn tengjast andlátinu. Widdecombe fannst látin á heimili sínu á fimmtudag. Hún var 78 ára og á pólitískum ferli sínum sat hún á þingi fyrir Íhaldsflokkinn og gegndi embætti innanríkis- og atvinnumálaráðherra á árunum 1994 til 1997. Hún varð síðar mikill talsmaður Umbótaflokks Nigel Farage og studdi útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu. Fyrst um sinn var talið að andlátið hefði borið að með eðlilegum hætti en eftir að rannsókn hófst fór lögreglu að gruna að eitthvað saknæmt hefði átt sér stað. Í gærkvöldi var svo 26 ára karlmaður handtekinn, grunaður um aðkomu að málinu. Honum var í dag svo sleppt úr haldi og er ekki talinn tengjast andlátinu á neinn hátt. Lögreglan segir nú að meint árás hafi átt sér stað á miðvikudag, sólarhring áður en Widdecomb fannst látin. Manninum sem grunaður er um verknaðinn hefur eingöngu verið lýst sem hvítum karlmanni í fjölmiðlum. Ekki hefur verið gefið upp hvers vegna lögregluna grunar að hún hafi verið myrt. Fjölmargir fyrrverandi samstarfsmenn Widdecombe af breska þinginu og úr öðru pólitísku starfi hafa minnst hennar síðustu daga. Bretland Tengdar fréttir Rannsaka andlát fyrrverandi ráðherra sem morð Ann Widdecombe, fyrrverandi ráðherra og þingmaður Íhaldsflokksins og seinna talsmaður Umbótaflokksins, lést í morgun 78 ára að aldri. Lögreglan í Devon og Cornwall rannsakar nú andlátið sem morð. 10. júlí 2026 15:15 Mest lesið „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Innlent Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi látin Innlent „Ef þú ætlar austur verður þú að fara norðurleiðina“ Innlent Vonar að verslanir hafi lært af reynslunni Innlent Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Innlent Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Innlent Rannsaka kynferðisbrot og líkamsárás á Landsmóti Innlent Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Innlent Herinn sé reiðubúinn að tortíma Íran verði Trump ráðinn af dögum Erlent Félag Kushner hafi fengið landið vegna falsaðra afsala Erlent Fleiri fréttir Var látin í sólarhring áður en hún fannst Fjórir í haldi eftir árás á blaðamenn á Vesturbakkanum Tuttugu og þriggja enn saknað eftir mannskæða gróðurelda Félag Kushner hafi fengið landið vegna falsaðra afsala Dermot Murnaghan er látinn Manninum sleppt úr haldi Minnst sextíu látin í árásum Rússa í júlímánuði Herinn sé reiðubúinn að tortíma Íran verði Trump ráðinn af dögum Handtekinn grunaður um morðið á fyrrverandi ráðherra Geta fengið sekt vegna ávanabindandi hönnunar Rannsaka andlát fyrrverandi ráðherra sem morð Heimsins frægasti refill fluttur til Bretlands Lést er hún fagnaði sigri Frakka Le Pen hvergi af baki dottin og stefnir ótrauð á forsetahöllina Hefur svo gott sem tryggt sér forsætisráðherrastólinn Tólf látnir í skógareldum í suðurhluta Spánar Robinson hafi lýst eftirsjá Þúsundir fylgja æðstaklerkinum til grafar í skugga árása Þurfti að lenda flugvél eftir að kennarinn stökk út og hrapaði til bana Orkuskortur í kjölfar árása: Stjórnvöld í Rússlandi banna útflutning á dísilolíu Árásir á báða bóga og umferð um sundið dregst saman Kornabarn reyndist á lífi í líkhúsi „Ef það gerist aftur mun þetta versna til muna!“ Boðar fleiri árásir Trump fer hamförum í Ankara: Búinn að fá nóg af Írönum, sparkar í Nató og vill hætta öllum viðskiptum við Spán Tólf Evrópuríki sögð ætla að smíða nýja langdræga eldflaug Íranir svara fyrir sig með árásum á Kúveit og Barein Fréttaútsending stöðvuð til að uppræta áróður Orbáns Bandaríkin hefja árásir á Íran á ný Trump sló harðan tón við upphaf leiðtogafundar NATO Sjá meira