Erlent

Var látin í sólar­hring áður en hún fannst

Bjarki Sigurðsson skrifar
Ann Widdecombe á ársfundi Umbótaflokksins árið 2024.
Ann Widdecombe á ársfundi Umbótaflokksins árið 2024. Getty/Ioannis Alexopoulos

Lögreglan í Devonskíri í Bretlandi telur Ann Widdecombe, fyrrverandi ráðherra og þingmann, hafa verið látna í sólarhring áður en hún fannst. 26 ára karlmaður var handtekinn í tengslum við málið en honum sleppt úr haldi og er hann ekki talinn tengjast andlátinu.

Widdecombe fannst látin á heimili sínu á fimmtudag. Hún var 78 ára og á pólitískum ferli sínum sat hún á þingi fyrir Íhaldsflokkinn og gegndi embætti innanríkis- og atvinnumálaráðherra á árunum 1994 til 1997. Hún varð síðar mikill talsmaður Umbótaflokks Nigel Farage og studdi útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu. 

Fyrst um sinn var talið að andlátið hefði borið að með eðlilegum hætti en eftir að rannsókn hófst fór lögreglu að gruna að eitthvað saknæmt hefði átt sér stað. 

Í gærkvöldi var svo 26 ára karlmaður handtekinn, grunaður um aðkomu að málinu. Honum var í dag svo sleppt úr haldi og er ekki talinn tengjast andlátinu á neinn hátt. 

Lögreglan segir nú að meint árás hafi átt sér stað á miðvikudag, sólarhring áður en Widdecomb fannst látin. Manninum sem grunaður er um verknaðinn hefur eingöngu verið lýst sem hvítum karlmanni í fjölmiðlum. Ekki hefur verið gefið upp hvers vegna lögregluna grunar að hún hafi verið myrt.

Fjölmargir fyrrverandi samstarfsmenn Widdecombe af breska þinginu og úr öðru pólitísku starfi hafa minnst hennar síðustu daga.

Bretland

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