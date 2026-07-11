Erlent

Manninum sleppt úr haldi

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Widdecombe fannst látin á heimili sínu í gærmorgun. 
Widdecombe fannst látin á heimili sínu í gærmorgun.  EpA

Manninum sem handtekinn var í gær grunaður um tengsl við morðið á bresku stjórnmálakonunni Ann Widdecombe hefur verið sleppt úr haldi lögreglu. 

Lögreglan í Bretlandi handtók í gær karlmann á þrítugsaldri í bænum Newton Abbot í Devonskíri, sem grunaður var í tengslum við morðrannsókn á Ann Widdecombe hefur nú verið sleppt úr haldi að sögn lögreglunnar. 

Lögregla segir rannsókninni miða vel áfram og morðið sé ekki rannsakað sem hryðjuverk eða pólitískt morð að svo stöddu. Réttameinafræðingar rannsaka nú heimili Widdecombe og nágrenni þess. 

Ann Widdecombe, fyrrverandi ráðherra og þingmaður Íhaldsflokksins og seinna talsmaður Umbótaflokksins, lést í gærmorgun 78 ára að aldri. Andlátið sé rannsakað sem morð í kjölfar „grunsamlegs andláts“ hennar á heimili hennar í Dartmoor að sögn lögreglunnar í Devon.

Bretland Erlend sakamál

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