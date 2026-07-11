Manninum sleppt úr haldi Áróra L Davíðsdóttir skrifar 11. júlí 2026 11:31 Widdecombe fannst látin á heimili sínu í gærmorgun. EpA Manninum sem handtekinn var í gær grunaður um tengsl við morðið á bresku stjórnmálakonunni Ann Widdecombe hefur verið sleppt úr haldi lögreglu. Lögreglan í Bretlandi handtók í gær karlmann á þrítugsaldri í bænum Newton Abbot í Devonskíri, sem grunaður var í tengslum við morðrannsókn á Ann Widdecombe hefur nú verið sleppt úr haldi að sögn lögreglunnar. Lögregla segir rannsókninni miða vel áfram og morðið sé ekki rannsakað sem hryðjuverk eða pólitískt morð að svo stöddu. Réttameinafræðingar rannsaka nú heimili Widdecombe og nágrenni þess. Ann Widdecombe, fyrrverandi ráðherra og þingmaður Íhaldsflokksins og seinna talsmaður Umbótaflokksins, lést í gærmorgun 78 ára að aldri. Andlátið sé rannsakað sem morð í kjölfar „grunsamlegs andláts“ hennar á heimili hennar í Dartmoor að sögn lögreglunnar í Devon. Bretland Erlend sakamál Mest lesið „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Innlent Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi látin Innlent Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Innlent „Ef þú ætlar austur verður þú að fara norðurleiðina“ Innlent Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Innlent Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Innlent Herinn sé reiðubúinn að tortíma Íran verði Trump ráðinn af dögum Erlent Bandero yfirgefur Íslandsmið vegna veikinda Innlent Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Veður Þrír handteknir fyrir brot á lögreglusamþykkt Innlent Fleiri fréttir Manninum sleppt úr haldi Minnst sextíu látin í árásum Rússa í júlímánuði Herinn sé reiðubúinn að tortíma Íran verði Trump ráðinn af dögum Handtekinn grunaður um morðið á fyrrverandi ráðherra Geta fengið sekt vegna ávanabindandi hönnunar Rannsaka andlát fyrrverandi ráðherra sem morð Heimsins frægasti refill fluttur til Bretlands Lést er hún fagnaði sigri Frakka Le Pen hvergi af baki dottin og stefnir ótrauð á forsetahöllina Hefur svo gott sem tryggt sér forsætisráðherrastólinn Tólf látnir í skógareldum í suðurhluta Spánar Robinson hafi lýst eftirsjá Þúsundir fylgja æðstaklerkinum til grafar í skugga árása Þurfti að lenda flugvél eftir að kennarinn stökk út og hrapaði til bana Orkuskortur í kjölfar árása: Stjórnvöld í Rússlandi banna útflutning á dísilolíu Árásir á báða bóga og umferð um sundið dregst saman Kornabarn reyndist á lífi í líkhúsi „Ef það gerist aftur mun þetta versna til muna!“ Boðar fleiri árásir Trump fer hamförum í Ankara: Búinn að fá nóg af Írönum, sparkar í Nató og vill hætta öllum viðskiptum við Spán Tólf Evrópuríki sögð ætla að smíða nýja langdræga eldflaug Íranir svara fyrir sig með árásum á Kúveit og Barein Fréttaútsending stöðvuð til að uppræta áróður Orbáns Bandaríkin hefja árásir á Íran á ný Trump sló harðan tón við upphaf leiðtogafundar NATO Le Pen staðfestir forsetaframboð Gæti hætt að styðja við Evrópu fái Bandaríkin ekki Grænland Daily Mail hafði betur gegn Harry Farage segir af sér þingmennsku eftir uppljóstranir um gjafir Óvíst með framboð Le Pen eftir tvíræðan dóm Sjá meira