Erlent

Tuttugu og þriggja enn saknað eftir mann­skæða gróður­elda

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Hægari vindur og meiri raki í lofti gera slökkviliði betur kleift að ráða við slökkvistarf í dag. 
Hægari vindur og meiri raki í lofti gera slökkviliði betur kleift að ráða við slökkvistarf í dag.  Getty

Hundruð slökkviliðsmanna berjast enn við að ráða niðurlögum einna mannskæðustu gróðurelda í sögu Spánar. Eldarnir kviknuðu á fimmtudaginn í Almería-héraði á suðausturhluta landsins. Minnst tólf eru látnir og tuttugu og þriggja er enn saknað.

Sterkir vindar og mikill þurrkur urðu til þess að eldur breiddist hratt út á fimmtudaginn en á svæðinu hefur einnig geisað mikil hitabylgja. Eldurinn hafi þegar sviðið ræktar- og skóglendi á um sextíu og sex ferkílómetra svæði, sem er, að sögn AP, á við stærð Manhattan-hverfis New York-borgar. 

Hagstæðari veðurskilyrði geri slökkviliði hins vegar betur kleift að ráða við slökkvistarf í dag. Allt bendi til þess að eldurinn hafi kviknað eftir að rafmagnsstólpi féll til jarðar en upptökin séu þó enn til rannsóknar.

Yfirvöld á Los Gallardos-svæðinu í Almería hafa varað við því að tala látinna gæti hækkað. Tuttugu og þriggja sé enn saknað og þúsundir hafi neyðst til að flýja heimili sín. Flestir þeirra látnu eru taldir vera erlendir ríkisborgarar sem ekki hafi farið eftir fyrirmælum yfirvalda um að halda sig innandyra. Breska ríkisútvarpið segir fjóra Breta meðal þeirra tólf látnu vegna eldanna, en þau hafi látist í bíl í kringum þorpið Bedar að því er virðist við að reyna að flýja eldana.

Loftslagsbreytingar valdi hækkandi hitastigi um heim allan en Evrópa hlýni tvöfalt hraðar en meðaltalið á heimsvísu, að sögn Copernicus-loftslagsþjónustunnar. Hátt hitastig valdi tíðari hitabylgjum á sumrin, álagi á vatnsbirgðir Evrópu og öflugum gróðureldum.

Spánn Slökkvilið

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