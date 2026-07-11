Tuttugu og þriggja enn saknað eftir mannskæða gróðurelda Áróra L Davíðsdóttir skrifar 11. júlí 2026 14:56 Hægari vindur og meiri raki í lofti gera slökkviliði betur kleift að ráða við slökkvistarf í dag. Getty Hundruð slökkviliðsmanna berjast enn við að ráða niðurlögum einna mannskæðustu gróðurelda í sögu Spánar. Eldarnir kviknuðu á fimmtudaginn í Almería-héraði á suðausturhluta landsins. Minnst tólf eru látnir og tuttugu og þriggja er enn saknað. Sterkir vindar og mikill þurrkur urðu til þess að eldur breiddist hratt út á fimmtudaginn en á svæðinu hefur einnig geisað mikil hitabylgja. Eldurinn hafi þegar sviðið ræktar- og skóglendi á um sextíu og sex ferkílómetra svæði, sem er, að sögn AP, á við stærð Manhattan-hverfis New York-borgar. Hagstæðari veðurskilyrði geri slökkviliði hins vegar betur kleift að ráða við slökkvistarf í dag. Allt bendi til þess að eldurinn hafi kviknað eftir að rafmagnsstólpi féll til jarðar en upptökin séu þó enn til rannsóknar. Yfirvöld á Los Gallardos-svæðinu í Almería hafa varað við því að tala látinna gæti hækkað. Tuttugu og þriggja sé enn saknað og þúsundir hafi neyðst til að flýja heimili sín. Flestir þeirra látnu eru taldir vera erlendir ríkisborgarar sem ekki hafi farið eftir fyrirmælum yfirvalda um að halda sig innandyra. Breska ríkisútvarpið segir fjóra Breta meðal þeirra tólf látnu vegna eldanna, en þau hafi látist í bíl í kringum þorpið Bedar að því er virðist við að reyna að flýja eldana. Loftslagsbreytingar valdi hækkandi hitastigi um heim allan en Evrópa hlýni tvöfalt hraðar en meðaltalið á heimsvísu, að sögn Copernicus-loftslagsþjónustunnar. Hátt hitastig valdi tíðari hitabylgjum á sumrin, álagi á vatnsbirgðir Evrópu og öflugum gróðureldum. Spánn Slökkvilið Mest lesið „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Innlent Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi látin Innlent „Ef þú ætlar austur verður þú að fara norðurleiðina“ Innlent Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Innlent Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Innlent Vonar að verslanir hafi lært af reynslunni Innlent Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Innlent Rannsaka kynferðisbrot og líkamsárás á Landsmóti Innlent Herinn sé reiðubúinn að tortíma Íran verði Trump ráðinn af dögum Erlent Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Veður Fleiri fréttir Fjórir í haldi eftir árás á blaðamenn á Vesturbakkanum Tuttugu og þriggja enn saknað eftir mannskæða gróðurelda Félag Kushner hafi fengið landið vegna falsaðra afsala Dermot Murnaghan er látinn Manninum sleppt úr haldi Minnst sextíu látin í árásum Rússa í júlímánuði Herinn sé reiðubúinn að tortíma Íran verði Trump ráðinn af dögum Handtekinn grunaður um morðið á fyrrverandi ráðherra Geta fengið sekt vegna ávanabindandi hönnunar Rannsaka andlát fyrrverandi ráðherra sem morð Heimsins frægasti refill fluttur til Bretlands Lést er hún fagnaði sigri Frakka Le Pen hvergi af baki dottin og stefnir ótrauð á forsetahöllina Hefur svo gott sem tryggt sér forsætisráðherrastólinn Tólf látnir í skógareldum í suðurhluta Spánar Robinson hafi lýst eftirsjá Þúsundir fylgja æðstaklerkinum til grafar í skugga árása Þurfti að lenda flugvél eftir að kennarinn stökk út og hrapaði til bana Orkuskortur í kjölfar árása: Stjórnvöld í Rússlandi banna útflutning á dísilolíu Árásir á báða bóga og umferð um sundið dregst saman Kornabarn reyndist á lífi í líkhúsi „Ef það gerist aftur mun þetta versna til muna!“ Boðar fleiri árásir Trump fer hamförum í Ankara: Búinn að fá nóg af Írönum, sparkar í Nató og vill hætta öllum viðskiptum við Spán Tólf Evrópuríki sögð ætla að smíða nýja langdræga eldflaug Íranir svara fyrir sig með árásum á Kúveit og Barein Fréttaútsending stöðvuð til að uppræta áróður Orbáns Bandaríkin hefja árásir á Íran á ný Trump sló harðan tón við upphaf leiðtogafundar NATO Le Pen staðfestir forsetaframboð Sjá meira