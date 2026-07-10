Erlent

Rann­saka and­lát fyrr­verandi ráð­herra sem morð

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Ann Widdecombe gegndi embætti innanríkis- og atvinnumálaráðherra í ríkisstjórn Johns Major á árunum 1994 - 1997.
Ann Widdecombe gegndi embætti innanríkis- og atvinnumálaráðherra í ríkisstjórn Johns Major á árunum 1994 - 1997. Getty

Ann Widdecombe, fyrrverandi ráðherra og þingmaður Íhaldsflokksins og seinna talsmaður Umbótaflokksins, lést í morgun 78 ára að aldri. Lögreglan í Devon og Cornwall rannsakar nú andlátið sem morð. 

Widdecombe sat á breska þinginu fyrir Maidstone í Kent í 23 ár og gegndi embætti innanríkis- og atvinnumálaráðherra í ríkisstjórn Johns Major á árunum 1994–1997. Hún var mikil stuðningskona útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu, Brexit, að sögn BBC

Árið 2023 gekk Widdecombe til liðs við Umbótaflokk Nigels Farage, en eftir að fréttir bárust af andláti hennar sagði Farage að Widdecombe hefði gegnt „afgerandi hlutverki“ við að koma Brexit „í höfn“.

Andlátið sé rannsakað sem morð í kjölfar „grunsamlegs andláts“ hennar á heimili hennar í Dartmoor. 

„Morðrannsókn okkar er á frumstigi en henni miðar vel áfram. Við beitum öllum nauðsynlegum úrræðum til að komast að því nákvæmlega hvað gerðist og til að finna ábyrgan aðila, sem við teljum vera karlmann, hvítan á hörund,“ er haft eftir yfirlögregluþjóni Devon og Cornwall í umfjöllun BBC. 

Erlend sakamál Bretland

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