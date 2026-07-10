Rannsaka andlát fyrrverandi ráðherra sem morð Áróra L Davíðsdóttir skrifar 10. júlí 2026 15:15 Ann Widdecombe gegndi embætti innanríkis- og atvinnumálaráðherra í ríkisstjórn Johns Major á árunum 1994 - 1997. Getty Ann Widdecombe, fyrrverandi ráðherra og þingmaður Íhaldsflokksins og seinna talsmaður Umbótaflokksins, lést í morgun 78 ára að aldri. Lögreglan í Devon og Cornwall rannsakar nú andlátið sem morð. Widdecombe sat á breska þinginu fyrir Maidstone í Kent í 23 ár og gegndi embætti innanríkis- og atvinnumálaráðherra í ríkisstjórn Johns Major á árunum 1994–1997. Hún var mikil stuðningskona útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu, Brexit, að sögn BBC. Árið 2023 gekk Widdecombe til liðs við Umbótaflokk Nigels Farage, en eftir að fréttir bárust af andláti hennar sagði Farage að Widdecombe hefði gegnt „afgerandi hlutverki“ við að koma Brexit „í höfn“. Andlátið sé rannsakað sem morð í kjölfar „grunsamlegs andláts“ hennar á heimili hennar í Dartmoor. „Morðrannsókn okkar er á frumstigi en henni miðar vel áfram. Við beitum öllum nauðsynlegum úrræðum til að komast að því nákvæmlega hvað gerðist og til að finna ábyrgan aðila, sem við teljum vera karlmann, hvítan á hörund,“ er haft eftir yfirlögregluþjóni Devon og Cornwall í umfjöllun BBC. Erlend sakamál Bretland Mest lesið Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Veður Hjólað yfir á rauðu: „Lögin heimila allavega ekki þessa hugsun“ Innlent „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Innlent „Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá“ Innlent Eldur í Bryggjuhverfi Innlent Handtekinn eftir að hafa horft á HM undir stýri Innlent Ísland sé aðkomuleið Bandaríkjamanna að norðurslóðum Innlent Lést er hún fagnaði sigri Frakka Erlent Tólf látnir í skógareldum í suðurhluta Spánar Erlent Óttast að færri leiti sér aðstoðar Innlent Fleiri fréttir Rannsaka andlát fyrrverandi ráðherra sem morð Heimsins frægasti refill fluttur til Bretlands Lést er hún fagnaði sigri Frakka Le Pen hvergi af baki dottin og stefnir ótrauð á forsetahöllina Hefur svo gott sem tryggt sér forsætisráðherrastólinn Tólf látnir í skógareldum í suðurhluta Spánar Robinson hafi lýst eftirsjá Þúsundir fylgja æðstaklerkinum til grafar í skugga árása Þurfti að lenda flugvél eftir að kennarinn stökk út og hrapaði til bana Orkuskortur í kjölfar árása: Stjórnvöld í Rússlandi banna útflutning á dísilolíu Árásir á báða bóga og umferð um sundið dregst saman Kornabarn reyndist á lífi í líkhúsi „Ef það gerist aftur mun þetta versna til muna!“ Boðar fleiri árásir Trump fer hamförum í Ankara: Búinn að fá nóg af Írönum, sparkar í Nató og vill hætta öllum viðskiptum við Spán Tólf Evrópuríki sögð ætla að smíða nýja langdræga eldflaug Íranir svara fyrir sig með árásum á Kúveit og Barein Fréttaútsending stöðvuð til að uppræta áróður Orbáns Bandaríkin hefja árásir á Íran á ný Trump sló harðan tón við upphaf leiðtogafundar NATO Le Pen staðfestir forsetaframboð Gæti hætt að styðja við Evrópu fái Bandaríkin ekki Grænland Daily Mail hafði betur gegn Harry Farage segir af sér þingmennsku eftir uppljóstranir um gjafir Óvíst með framboð Le Pen eftir tvíræðan dóm Tilræðiskona í Mónakó sögð fundin látin í Úkraínu Þrír á sjúkrahús eftir fyrsta nautahlaup ársins í Pamplona Örlög forsetaframboðs Le Pen gætu ráðist í dag Tóku sýni úr munni móðurinnar og rannsaka mögulegt mannát NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Sjá meira