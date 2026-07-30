Tugir tilkynninga í viku: „Þetta var ekki í fyrsta skipti sem þau voru handtekin“ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Oddur Ævar Gunnarsson skrifa 30. júlí 2026 12:34 Sólin skein við Seljalandsfoss í morgun þegar fréttamaður Sýnar ræddi við Magnús. Vísir/Lýður Valberg Aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi segir tugi tilkynninga berast í hverri viku um vasaþjófnað á ferðamannastöðum. Sex voru handteknir í gær grunaðir um slíkan þjófnað. Sex erlendir ríkisborgarar voru handteknir í gær grunaðir um vasaþjófnað. Þrír þeirra voru staðnir að verki við Seljalandsfoss af óeinkennisklæddum lögreglumönnum sem hafa fylgst með í sumar á helstu ferðamannastöðunum. „Við erum búin að fá tilkynningar nánast á hverjum degi á þessum ferðamannastöðum. Við vorum hérna í gær að fylgjast með og sáum þessa aðila að störfum, við verknaðinn. Þeir voru svo handteknir með veski frá öðrum aðilum á staðnum. Þannig að í framhaldi voru þeir handteknir ásamt aðila sem var með þeim og fluttir á Selfoss þar sem teknar voru af þeim skýrslur,“ segir Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. „Við erum í samstarfi við alþjóðadeild ríkislögreglustjóra og Útlendingastofnun til að skoða framhaldið þar sem sterkur grunur er um að þessir aðilar séu hér í þeim tilgangi einum að fremja svona afbrot.“ Þeim handteknu brá ekki þegar lögreglan handtók þá. „Þetta var ekki í fyrsta skipti sem þau voru handtekin, það er alveg ljóst.“ Fari yfirleitt í poka og töskur Magnús segir að tilkynningarnar um vasaþjófnað skipti tugum og komi sér í lagi frá allra vinsælustu stöðunum þar sem ferðamenn hópa sig saman. Helst sé verið að taka peninga og greiðslukort. „Það eru yfirleitt tveir sem við höfum séð vinna saman að þessu og annar er aðeins fyrir aftan að skyggja á á meðan hinn opnar pokann,“ segir hann en í flestum tilfellum er farið í poka eða veski sem ekki er verið að fylgjast með. Það sé leitt að ferðamenn sem komi til Íslands, sem er þekkt fyrir að vera öruggt land, lendi í slíku. „Þeir hljóta að hafa einhvern ábata af þessu því annars væru þeir ekki að stunda þetta,“ segir Magnús. Haga sér eins og í París Fjögurra manna teymi hjá lögreglunni á Suðurlandi hefur unnið í sumar að því að standa í hári vasaþjófa. Árangursríkasta leiðin sé að vera vitni að því og þess vegna séu óeinkennisklæddir lögreglumenn á handahófskenndum ferðamannastöðum að fylgjast með. Magnús biðlar til leiðsögumanna og annarra sem starfa innan ferðaþjónustunnar að benda ferðamönnum á að fara varlega. „Vera ekki með verðmæti í pokum en líka að höfða til fólks að fylgjast hvort með öðru,“ segir hann. „Við verðum að hugsa eins og við séum í París á meðan þetta er svona.“ Ferðalög Lögreglumál Mest lesið Sætir morðhótunum og óhróðri í vinsælum Facebook-hópi Innlent Gabríel Douane og fimm aðrir sýknaðir Innlent Gunnar Þórðarson er látinn Innlent Heilum gámi af kampavíni stolið af Ölgerðinni Innlent Mosfellsdalur minnti á vígvöll Innlent Horfðu á bílinn velta niður fjallið Innlent Rússnesk stýriflaug líklega lent í Póllandi Erlent Hvað er í boði um verslunarmannahelgina? Innlent Fleiri en einn hafi verið að verki Innlent „Það er búið að slökkva og húsið er ónýtt“ Innlent Fleiri fréttir Staðan orðin „þokkalega góð“ Tugir tilkynninga í viku: „Þetta var ekki í fyrsta skipti sem þau voru handtekin“ Okkar McCartney, okkar Bach kveður Vasaþjófar gómaðir á Suðurlandi og minkafár í rénun Fleiri en einn hafi verið að verki Dýralæknafélag Íslands fordæmir skemmdarverk í Dalsbúi Gunnar Þórðarson er látinn Dregur úr ánægju með frammistöðu ríkisstjórnarflokkanna Sex handteknir grunaðir um vasaþjófnað Sætir morðhótunum og óhróðri í vinsælum Facebook-hópi Gabríel Douane og fimm aðrir sýknaðir Heilum gámi af kampavíni stolið af Ölgerðinni Mosfellsdalur minnti á vígvöll Greinir á um leiðir til að draga úr nikótínneyslu ungmenna Gæsluvarðhald samþykkt yfir Ming Ting „Það er búið að slökkva og húsið er ónýtt“ Gripinn á nánast tvöföldum hámarkshraða Skothljóð og minkafár í Mosfellsdal í beinni Eldur logaði í Stykkishólmi Horfðu á bílinn velta niður fjallið Hvað er í boði um verslunarmannahelgina? „Þeir skulu ekki halda það að þeir geti drepið mig“ Slapp vel þegar bíll hennar valt yfir 200 metra niður Bolafjall Hafdís Huld í bæjarstjórastólinn Allir á hlaupum að reyna fanga minka Ráðlagt að hafa garða snyrtilega og stéttir sópaðar þegar fólk er í burtu Veðurspáin að bjarga miðasölu Þjóðhátíðar fyrir horn Segist hafa skipt um skoðun varðandi aðildarviðræðurnar Líkir Tryggingastofnun við handrukkara Níutíu prósent minkanna hafi ekki næstu daga af Sjá meira