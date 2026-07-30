Innlent

Tugir til­kynninga í viku: „Þetta var ekki í fyrsta skipti sem þau voru hand­tekin“

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Oddur Ævar Gunnarsson skrifa
Sólin skein við Seljalandsfoss í morgun þegar fréttamaður Sýnar ræddi við Magnús.
Sólin skein við Seljalandsfoss í morgun þegar fréttamaður Sýnar ræddi við Magnús. Vísir/Lýður Valberg

Aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi segir tugi tilkynninga berast í hverri viku um vasaþjófnað á ferðamannastöðum. Sex voru handteknir í gær grunaðir um slíkan þjófnað.

Sex erlendir ríkisborgarar voru handteknir í gær grunaðir um vasaþjófnað. Þrír þeirra voru staðnir að verki við Seljalandsfoss af óeinkennisklæddum lögreglumönnum sem hafa fylgst með í sumar á helstu ferðamannastöðunum.

„Við erum búin að fá tilkynningar nánast á hverjum degi á þessum ferðamannastöðum. Við vorum hérna í gær að fylgjast með og sáum þessa aðila að störfum, við verknaðinn. Þeir voru svo handteknir með veski frá öðrum aðilum á staðnum. Þannig að í framhaldi voru þeir handteknir ásamt aðila sem var með þeim og fluttir á Selfoss þar sem teknar voru af þeim skýrslur,“ segir Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi.

„Við erum í samstarfi við alþjóðadeild ríkislögreglustjóra og Útlendingastofnun til að skoða framhaldið þar sem sterkur grunur er um að þessir aðilar séu hér í þeim tilgangi einum að fremja svona afbrot.“

Þeim handteknu brá ekki þegar lögreglan handtók þá.

„Þetta var ekki í fyrsta skipti sem þau voru handtekin, það er alveg ljóst.“

Fari yfirleitt í poka og töskur

Magnús segir að tilkynningarnar um vasaþjófnað skipti tugum og komi sér í lagi frá allra vinsælustu stöðunum þar sem ferðamenn hópa sig saman. Helst sé verið að taka peninga og greiðslukort.

„Það eru yfirleitt tveir sem við höfum séð vinna saman að þessu og annar er aðeins fyrir aftan að skyggja á á meðan hinn opnar pokann,“ segir hann en í flestum tilfellum er farið í poka eða veski sem ekki er verið að fylgjast með.

Það sé leitt að ferðamenn sem komi til Íslands, sem er þekkt fyrir að vera öruggt land, lendi í slíku. 

„Þeir hljóta að hafa einhvern ábata af þessu því annars væru þeir ekki að stunda þetta,“ segir Magnús.

Haga sér eins og í París

Fjögurra manna teymi hjá lögreglunni á Suðurlandi hefur unnið í sumar að því að standa í hári vasaþjófa. Árangursríkasta leiðin sé að vera vitni að því og þess vegna séu óeinkennisklæddir lögreglumenn á handahófskenndum ferðamannastöðum að fylgjast með.

Magnús biðlar til leiðsögumanna og annarra sem starfa innan ferðaþjónustunnar að benda ferðamönnum á að fara varlega. 

„Vera ekki með verðmæti í pokum en líka að höfða til fólks að fylgjast hvort með öðru,“ segir hann.

„Við verðum að hugsa eins og við séum í París á meðan þetta er svona.“

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