Farage segir af sér þingmennsku eftir uppljóstranir um gjafir Kjartan Kjartansson skrifar 7. júlí 2026 13:27 Nigel Farage (f.m.) í kosningabaráttu fyrir sveitarstjórnarkosningar í vor þar sem Umbótaflokkur hans vann góðan sigur. Vísir/EPA Nigel Farage, leiðtogi Umbótaflokksins, ætlar að segja af sér þingmennsku eftir uppljóstranir um gjafir sem hann þáði frá auðkýfingum. Hann ætlar að bjóða sig aftur fram til þingsætisins. Mikið hefur verið fjallað um gjafir sem Farage hefur þegið frá auðkýfingum, nú síðast frá dæmdum sakamanni, áður en hann var kjörinn á breska þingið árið 2024. Breskir þingmenn þurfa að gefa upp framlög allt að ári áður en þeir taka sæti nema um einkagjafir sé að ræða. Siðanefnd breska þingsins var þegar að rannsaka fé sem Farage þáði frá rafmyntafjárfesti til þess að greiða fyrir öryggisgæslu. Sunday Times sagði svo frá því um helgina að annar rafmyntamógúll hefði gefið Farage gjafir sem hann gaf ekki upp. Sá hlaut fjársvikadóm í Bandaríkjunum og sat inni vegna þess. Í kjölfarið hefur komið í ljós að hann virðist hafa unnið fyrir Umbótaflokk Farage. Í löngu sjónvarpsávarpi um framtíð hans í stjórnmálum sagðist Farage ætla að segja af sér þingmennsku. Hann ætlaði hins vegar að bjóða sig fram í aukakosningum um þingsætið í Clacton-kjördæmi enda hefði hann ekkert gert af sér. Hélt Farage því fram að margt í nýjustu umfjöllun Sunday Times væri rangt eða málinu óviðkomandi. Þrátt fyrir það hefði siðanefnd þingsins hafið rannsókn sem hann lýsti sem „pólitísku verkfæri“. Sakaði hann yfirvöld um að leka persónuupplýsingum í fjölmiðla. „Ráðandi öfl hafa ákveðið að þau geti ekki unnið okkur í sanngjörnum slag og að nota bellibrögð í staðinn,“ sagði Farage. Eignaði sér heiður af Brexit og falli Starmer Farage fór um víðan völl í ávarpinu. Hann hefði sætt ofsóknum og áreiti og dóttir hans sömuleiðis. Eignaði hann sér heiður af Brexit og að hafa valdið falli Keirs Starmer sem forsætisráðherra. Um gjöfina sem hann fékk frá dæmda sakamanninum sagði Farage að hún hefði verið án allra skilyrða og að hann hefði getað gert hvað sem hann vildi með féð. Að eigin mati hefði hann farið eftir reglum breska þingsins samkvæmt þeim lögfræðilegum ráðleggingum sem hann hefði fengið. „Viljum við leiðtoga sem kunna að þéna?“ spurði Farage í ávarpinu og gagnrýndi að breskir ráðherra kynnu ekkert með peninga að fara. Það væri ekki glæpur fyrir stjórnmálamenn að græða peninga. Farage hlaut rúm 46 prósent atkvæða í Clacton í kosningunum árið 2024, hátt í tuttugu prósentustigum meira en frambjóðandi Íhaldsflokksins. Fréttin verður uppfærð. Bretland Rafmyntir og sýndareignir Kosningar í Bretlandi Mest lesið Nauðgaði konu í lok ferðar þeirra um Ísland Innlent Þau sóttu um starf sveitarstjóra á Skagaströnd Innlent Gerðar út fyrir tuttugu þúsund krónur á hálftímann Innlent „Draga mig, mitt nám og minn starfsferil niður í svaðið“ Innlent Gerðu árás á stærstu olíuhreinsunarstöð Rússa í Síberíu Erlent NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Erlent Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Erlent Tóku sýni úr munni móðurinnar og rannsaka mögulegt mannát Erlent „Þessi kona er ekkert skyni skroppin“ Innlent Ákærð fyrir að kæfa börn sín sem hún sagði hafa látist af völdum bólusetingar Erlent Fleiri fréttir Farage segir af sér þingmennsku eftir uppljóstranir um gjafir Óvíst með framboð Le Pen eftir tvíræðan dóm Tilræðiskona í Mónakó sögð fundin látin í Úkraínu Þrír á sjúkrahús eftir fyrsta nautahlaup ársins í Pamplona Örlög forsetaframboðs Le Pen gætu ráðist í dag Tóku sýni úr munni móðurinnar og rannsaka mögulegt mannát NATO-stjóri segir Trump hafa rétt fyrir sér um allt Sprengja sprakk við hótel Macron í Damaskus Meta hvort hefja eigi réttarhöld yfir meintum morðingja Kirk Ákærð fyrir að kæfa börn sín sem hún sagði hafa látist af völdum bólusetingar Hamas byrjar að sleppa tökunum á Gasa Gerðu árás á stærstu olíuhreinsunarstöð Rússa í Síberíu Fimmtán látnir í aurskriðum og flóðum í Kína Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Úkraínumenn uppiskroppa með loftvarnarflugskeyti Rússar ógnuðu bresku herskipi sem siglir við Ísland Hvetur leiðtoga Nató til að taka afgerandi ákvarðanir Telja gestinn úr öðru sólkerfi mun eldri en sólin okkar Vilja nýja rannsókn á Farage vegna gjafa frá sakamanni Tyrkir neita skipi fullu af hommum um að leggja að bryggju Kínverjar gera tilraunir með langdræga eldflaug á Kyrrahafi Nord Stream skemmdarverkin: Yfirvofandi réttarhöld gætu orðið bandamönnum erfið Tíu látnir í árásum Rússa á Kænugarð Enn besta lausnin að kaupa Grænland Mætti ekki í útför föður síns Tugþúsundir mótmæltu í Tirana Ræddi við bæði Pútín og Selenskí Hitabylgja skekur Bandaríkin á 250 ára afmælisdaginn Gerðu umfangsmiklar árásir á olíuinnviði Rússa Vikulöng jarðarför Khameini hafin Sjá meira