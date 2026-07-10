Tólf hafa látist í gróðureldum í Almería í suðurhluta Spánar og sex eru slasaðir. Um 150 slökkviliðsmenn hafa unnið að því að ráða að niðurlögum eldsins, sem er talinn hafa kviknað þegar raflínur féllu til jarðar.
Líklegt þykir að kviknað hafi í þurrum jarðveg og eldurinn borist þaðan í skóglendi.
Vegum hefur verið lokað og heimili rýmd í Bedar. Um 50 leituðu skjóls í menningarmiðstöð í bænum.
Greint hefur verið að viðbragðssveitir hersins hafi verið kallaðar til til að aðstoða við slökkvistörf.
Spánn er meðal þeirra Evrópuríkja sem hefur orðið fyrir barðinu á hitabylgju síðustu vikur en appelsínugular viðvaranir eru í gildi í Andalúsíu. Hiti, þurrkar og sterkir vindar hafa aukið líkurnar á gróðureldum í allri álfunni.
Forsætisráðherrann Pedro Sanchez sagðist í maí gera ráð fyrir að viðbragð stjórnvalda vegna mögulegra elda yrði líklega meira en nokkurn tímann áður nú í sumar.