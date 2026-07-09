Stjórnvöld í Rússlandi hafa bannað útflutning á dísilolíu en Rússar glíma nú við eldsneytisskort í kjölfar ítrekaða árása Úkraínumanna á orkuinnviði í landinu, til að mynda birgða- og olíuhreinsunarstöðvar.
Verð á eldsneyti hefur hækkað verulega vegna árásanna og langar biðraðir myndast á bensínstöðvum. Greint hefur verið frá því að Rússar hafi þurft að bíða margar klukkustundir í röð til að geta fyllt á bílinn.
Alexander Novak, aðstoðarforsætisráðherra landsins, sagði á ríkisstjórnarfundi sem var sýndur í beinni útsendingu að málið væri flókið en að staðan við bensínstöðvarnar væri að valda áhyggjum meðal almennings.
Vladimir Pútín Rússlandsforseti stjórnaði fundinum. Hann hefur gengist við því að þróunin sé óheppileg.