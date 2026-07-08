Hildur til Newcastle Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 8. júlí 2026 10:12 Hildur Antonsdóttir í búningi Newcastle United. newcastle united Hildur Antonsdóttir, landsliðskona í fótbolta, er gengin í raðir Newcastle United. Hún kemur til enska liðsins frá Madrid á Spáni. Hildur verður fyrsta íslenska fótboltakonan til að spila með Newcastle sem endaði í 6. sæti ensku B-deildarinnar á síðasta tímabili. „Ég er mjög ánægð að vera hér. Newcastle er augljóslega stórt félag og það er mikill heiður og ég er mjög stolt að vera fulltrúi þess,“ sagði Hildur við heimasíðu Newcastle. „Félagið er með háleit markmið sem ég vil keppast við að ná. Ég mun leggja mig alla fram í hverjum leik og á hverri æfingu.“ View this post on Instagram A post shared by Newcastle United Women (@newcastleunitedwomen) Hildur, sem er þrítug, lék með Madrid í tvö ár. Hún kom til spænska liðsins frá Fortuna Sittard í Hollandi. Hildur hefur leikið 37 A-landsleiki fyrir Íslands hönd og skorað tvö mörk. Enski boltinn Newcastle United Mest lesið Sótillur eftir tapið: „Sóa fyrirhöfn heillar þjóðar“ Fótbolti Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Íslenski boltinn FIFA styður dómarann sem Trump sagði að væri grunsamlegur Fótbolti Sölvi reiður þrátt fyrir sigur Fótbolti Veikindi herja á norska liðið Fótbolti Forsætisráðherra Kanada óskaði eftir því að deila Haaland á næsta HM Fótbolti 16 ára Berglind mögnuð er Ísland náði sögulegum árangri Körfubolti Tuchel bannar Englendingum að stökkva yfir auglýsingaskilti eftir ófarir Henderson Fótbolti Í átta liða úrslit í fyrsta sinn í 72 ár Fótbolti Segist ekkert hafa með afléttingu bannsins að gera Fótbolti Fleiri fréttir Hildur til Newcastle Sleit krossband í sigrinum gegn Bandaríkjunum Newcastle ætlar að nota Tonali-peningana til að kaupa eina af ungu stjörnum HM Kaupa George frá Chelsea Til Tottenham fyrir sautján milljarða Fimmti stjóri Forest á einu ári Skera niður hjá stelpunum Hvað er að gerast hjá Manchester United? Stórhuga Spursarar að kaupa Tonali á metverð Pereira furðu lostinn að hafa verið rekinn frá Forest Þjálfarinn kallaði hana „geðsjúkling“ og stundaði sálfræðileiki við hana Verður sá dýrasti í sögu Tottenham Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. City Manchester City staðfestir loksins Maresca sem stjóra Newcastle með augastað á efnilegum miðjumanni Freiburg Chelsea horfir óvænt til varnarmanns Rayo Vallecano Xabi Alonso vill fá Xhaka til Chelsea Fullviss að möguleg félagaskipti Anderson trufli hann ekki Tilboði Arsenal í lykilmann Newcastle United hafnað Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Fær himinhá laun hjá ungu félagi sem stefnir hátt Onana aftur að láni frá Man. Utd Manchester City þarf að slá met til að klófesta Anderson Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Liverpool hafnaði tilboði í Curtis Jones Sonur Mark Hughes lést aðeins 38 ára gamall Hefja viðræður um kaup á Tonali Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Sjá meira