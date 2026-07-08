Enski boltinn

Hildur til Newcastle

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Hildur Antonsdóttir í búningi Newcastle United.
Hildur Antonsdóttir í búningi Newcastle United. newcastle united

Hildur Antonsdóttir, landsliðskona í fótbolta, er gengin í raðir Newcastle United. Hún kemur til enska liðsins frá Madrid á Spáni.

Hildur verður fyrsta íslenska fótboltakonan til að spila með Newcastle sem endaði í 6. sæti ensku B-deildarinnar á síðasta tímabili.

„Ég er mjög ánægð að vera hér. Newcastle er augljóslega stórt félag og það er mikill heiður og ég er mjög stolt að vera fulltrúi þess,“ sagði Hildur við heimasíðu Newcastle.

„Félagið er með háleit markmið sem ég vil keppast við að ná. Ég mun leggja mig alla fram í hverjum leik og á hverri æfingu.“

Hildur, sem er þrítug, lék með Madrid í tvö ár. Hún kom til spænska liðsins frá Fortuna Sittard í Hollandi.

Hildur hefur leikið 37 A-landsleiki fyrir Íslands hönd og skorað tvö mörk.

Enski boltinn Newcastle United

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