Enski boltinn

Arbeloa nýr stjóri Fulham og vill taka leik­menn með sér frá Real Madrid

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Álvaro Arbeloa lék með Liverpool og West Ham United og er nú snúinn aftur í enska boltann.
Álvaro Arbeloa lék með Liverpool og West Ham United og er nú snúinn aftur í enska boltann. getty/Jose Breton

Álvaro Arbeloa hefur verið ráðinn nýr knattspyrnustjóri enska úrvalsdeildarliðsins Fulham. Hann tekur við starfinu af Marco Silva sem er tekinn við Benfica.

Arbeloa stýrði Real Madrid seinni hluta síðasta tímabils en hann tók við liðinu af Xabi Alonso í byrjun janúar. Undir hans stjórn endaði Madrídarliðið í 2. sæti spænsku úrvalsdeildarinnar og komst í átta liða úrslit Meistaradeildar Evrópu.

Arbeloa skrifaði undir þriggja ára samning við Fulham sem endaði í 11. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili.

Áður en Arbeloa tók við aðalliði Real Madrid stýrði hann yngri liðum félagsins.

Samkvæmt BBC hefur Arbeloa áhuga á að taka leikmenn frá Real Madrid með sér til Fulham, meðal annars Franco Mastantuono, Fran García og Gonzalo García.

Silva stýrði Fulham í fimm ár. Hann hætti hjá félaginu í byrjun sumars og tók í kjölfarið við Benfica af José Mourinho sem tók einmitt við Real Madrid af Arbeloa.

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