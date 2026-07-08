Arbeloa nýr stjóri Fulham og vill taka leikmenn með sér frá Real Madrid Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 8. júlí 2026 11:30 Álvaro Arbeloa lék með Liverpool og West Ham United og er nú snúinn aftur í enska boltann. getty/Jose Breton Álvaro Arbeloa hefur verið ráðinn nýr knattspyrnustjóri enska úrvalsdeildarliðsins Fulham. Hann tekur við starfinu af Marco Silva sem er tekinn við Benfica. Arbeloa stýrði Real Madrid seinni hluta síðasta tímabils en hann tók við liðinu af Xabi Alonso í byrjun janúar. Undir hans stjórn endaði Madrídarliðið í 2. sæti spænsku úrvalsdeildarinnar og komst í átta liða úrslit Meistaradeildar Evrópu. Arbeloa skrifaði undir þriggja ára samning við Fulham sem endaði í 11. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili. Welcome to Fulham, Álvaro Arbeloa. 🤍— Fulham Football Club (@FulhamFC) July 7, 2026 Áður en Arbeloa tók við aðalliði Real Madrid stýrði hann yngri liðum félagsins. Samkvæmt BBC hefur Arbeloa áhuga á að taka leikmenn frá Real Madrid með sér til Fulham, meðal annars Franco Mastantuono, Fran García og Gonzalo García. Silva stýrði Fulham í fimm ár. Hann hætti hjá félaginu í byrjun sumars og tók í kjölfarið við Benfica af José Mourinho sem tók einmitt við Real Madrid af Arbeloa. Enski boltinn Fulham FC Mest lesið Sótillur eftir tapið: „Sóa fyrirhöfn heillar þjóðar“ Fótbolti FIFA styður dómarann sem Trump sagði að væri grunsamlegur Fótbolti Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Íslenski boltinn „Hreinlega spilling í gangi ítrekað“ Fótbolti Veikindi herja á norska liðið Fótbolti Sölvi reiður þrátt fyrir sigur Fótbolti Evrópuþingmenn kalla eftir rannsókn á Infantino Fótbolti Maður dagsins á HM: Gat valið um fjórar íþróttir sem táningur Fótbolti Forsætisráðherra Kanada óskaði eftir því að deila Haaland á næsta HM Fótbolti Hildur til Newcastle Enski boltinn Fleiri fréttir Arbeloa nýr stjóri Fulham og vill taka leikmenn með sér frá Real Madrid Hildur til Newcastle Sleit krossband í sigrinum gegn Bandaríkjunum Newcastle ætlar að nota Tonali-peningana til að kaupa eina af ungu stjörnum HM Kaupa George frá Chelsea Til Tottenham fyrir sautján milljarða Fimmti stjóri Forest á einu ári Skera niður hjá stelpunum Hvað er að gerast hjá Manchester United? Stórhuga Spursarar að kaupa Tonali á metverð Pereira furðu lostinn að hafa verið rekinn frá Forest Þjálfarinn kallaði hana „geðsjúkling“ og stundaði sálfræðileiki við hana Verður sá dýrasti í sögu Tottenham Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. City Manchester City staðfestir loksins Maresca sem stjóra Newcastle með augastað á efnilegum miðjumanni Freiburg Chelsea horfir óvænt til varnarmanns Rayo Vallecano Xabi Alonso vill fá Xhaka til Chelsea Fullviss að möguleg félagaskipti Anderson trufli hann ekki Tilboði Arsenal í lykilmann Newcastle United hafnað Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Fær himinhá laun hjá ungu félagi sem stefnir hátt Onana aftur að láni frá Man. Utd Manchester City þarf að slá met til að klófesta Anderson Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Liverpool hafnaði tilboði í Curtis Jones Sonur Mark Hughes lést aðeins 38 ára gamall Hefja viðræður um kaup á Tonali Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Sjá meira