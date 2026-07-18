Enski boltinn

Chelsea að kaupa Rogers á 117 milljónir punda

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Morgan Rogers í leik Englands og Argentínu í undanúrslitum heimsmeistaramótsins. Hann lagði upp mark Englendinga í leiknum.
Morgan Rogers í leik Englands og Argentínu í undanúrslitum heimsmeistaramótsins. Hann lagði upp mark Englendinga í leiknum. getty/Shaun Botterill

Aston Villa hefur samþykkt kauptilboð Chelsea í enska landsliðsmanninn Morgan Rogers. Tilboðið hljóðar upp á 117 milljónir punda.

Samkvæmt The Athletic hafa Villa og Chelsea náð munnlegu samkomulagi um félagaskipti Rogers.

Rogers mun skrifa undir sex ára samning við Chelsea með möguleika á árs framlengingu. Hann gengst undir læknisskoðun á mánudaginn, þegar hann snýr aftur frá HM í Bandaríkjunum.

Ef félagskiptin verða að veruleika verður hinn 23 ára Rogers dýrasti leikmaður í sögu Chelsea. Ekki nóg með það heldur verður hann dýrasti leikmaður Bretlandseyja.

Villa keypti Rogers frá Middlesbrough í byrjun febrúar 2024. Hann hefur leikið 125 leiki fyrir Villa og skorað 31 mark. Rogers varð Evrópudeildarmeistari með Villa í vor.

Chelsea endaði í 10. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili. Að því loknu tók Xabi Alonso við liðinu.

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