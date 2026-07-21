Kenny Dalglish, maðurinn sem kom til Liverpool til að fylla í skarð Kevin Keegan og varð síðan einn stærsti leikmaður í sögu félagsins, sendi frá sér samúðarkveðju í gær eftir fráfall Keegan.
Kevin Keegan, sem var fyrrverandi fyrirliði og landsliðsþjálfari Englands, lést 75 ára að aldri, sjö vikum eftir að hann greindi frá því að hann hefði verið greindur með fjórða stigs krabbamein.
„Það er mjög sorglegt að heyra um fráfall Kevin Keegan. Kevin var einn af bestu leikmönnum sinnar kynslóðar og bar hina frægu treyju númer sjö hjá Liverpool með miklum sóma. Afrek hans á vellinum voru einstök, en hann var líka dásamleg manneskja og sannkallaður heiðursmaður,“ skrifaði Kenny Dalglish.
„Kostir Kevin enduðu ekki þegar hann hætti að spila. Hann varð framúrskarandi knattspyrnustjóri og það sem hann byggði upp hjá Newcastle United færði fótboltafélaginu aftur trú, spennu og stolt. Hann gaf svo mörgum dásamlegar minningar og liðin hans spiluðu leikinn á þann hátt sem stuðningsmenn elskuðu að horfa á,“ skrifaði Dalglish.
„Fótboltinn hefur misst eina af sínum sönnu goðsögnum,“ skrifaði Dalglish.
„Hugur minn er hjá Jean, Lauru, Söruh og allri fjölskyldu og vinum Kevins á þessum sorglegu tímum. Hvíl í friði, Kevin. YNWA,“ skrifaði Dalglish.
Keegan sló í gegn hjá Liverpool þar sem hann spilaði frá 1971 til 1977, skoraði 100 mörk og varð þrisvar sinnum enskur meistari og einu sinni Evrópumeistari. Keegan var seldur til þýska félagsins Hamburger SV fyrir metfé sumarið 1977 og í staðinn keypti Liverpool Kenny Dalglish frá Celtic.
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