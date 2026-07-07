Kona sem hélt því fram að tvíburar hennar á öðru ári hefðu látist eftir að þeir voru bólusettir hefur verið ákærð fyrir að ráða þeim bana. Samtök heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna dreifðu sögu hennar um að dauði barnanna tengdist bólusetningu.
Í ákæru er Andrea Shaw frá Idaho í Bandaríkjunum sökuð um að hafa kæft átján mánaða gamla tvíbura sína í maí í fyrra. Hún er ákærð fyrir morð að yfirlögðu ráði, að sögn AP-fréttastofunnar. Hún gæti átt yfir höfði sér lífstíðarfangelsi eða jafnvel dauðadóm.
Shaw þessi sagðist hafa fundið tvíburana látna nokkrum dögum eftir að þeir voru bólusettir gegn inflúensu og fleiri sjúkdómum. Tengdi hún dauða þeirra beint við bólusetninga í viðtali sem samtökin Children's Health Defense framleiddu og dreifðu.
Robert F. Kennedy yngri, heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna, stofnaði samtök þessi sem berjast gegn bólusetningum með upplýsingafalsi um meinta skaðsemi bóluefna.
AP segir að Shaw sé jafnframt einn stefnenda í máli sem samtökin höfðuðu gegn Akademíu bandaríska barnalækna í janúar. Í því eru læknasamtökin sökuð um að hafa blekkt almenning um öryggi bólusetninga um áratugaskeið. Í stefnunni er Shaw sögð móðir barna sem létust eftir bólusetningar sem barnalæknasamtökin mæltu með.
Lögmaður Shaw segir að hún hafni allri sök og fullyrði að saksóknarar geti ekki sannað neitt á hana.
Kennedy hefur sem ráðherra gert stórtækar breytingar á ráðleggingum bandarískra stjórnvalda um bólusetningar barna og annarra. Alríkisdómari lagði lögbann við breytingunum og taldi Kennedy hafa brotið lög þegar hann rak ráðgjafaráð um bólusetningar á einu bretti. Málið velkist enn um hjá dómstólum.