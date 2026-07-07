Alls bárust sextán umsóknir um stöðu sveitarstjóra á Skagaströnd sem auglýst var laus til umsóknar á dögunum. Tveir umsækjendur drógu umsókn sína til baka.
Umsóknarfrestur var til 30. júní síðastliðinn og hefur listi yfir umsækjendur nú verið birtur á heimasíðu sveitarfélagsins. Alexandra Jóhannesdóttir hefur gegnt stöðunni síðustu ár en hún var á dögunum ráðin sveitarstjóri Suðurnesjabæjar.
Á meðal umsækjenda eru Einar Kristján Jónsson, fyrrverandi sveitarstjóri Skaftárhrepps, Ólafur Þór Ólafsson, fyrrverandi sveitarstjóri á Tálknafirði, og Þorgeir Pálsson, fyrrverandi sveitarstjóri Strandabyggðar.
Að neðan má sjá lista yfir umsækjendur.
Alexandra Jóhannesdóttir hefur verið valin til að taka við starfi bæjarstjóra Suðurnesjabæjar. Gert er ráð fyrir að bæjarstjórn staðfesti ráðninguna á fundi sínum þann 15. júlí næstkomandi.
Hjónin Eydís Inga Sigurjónsdóttir og Davíð Birkir Tryggvason komust bæði inn í sveitarstjórn Skagastrandar, en þau voru á sitthvorum framboðslistanum. Eydís leiddi Framsókn í sveitarfélaginu en Davíð var á lista Samfylkingarinnar og óháðra.