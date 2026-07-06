Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Eiður Þór Árnason skrifar 6. júlí 2026 23:59 Hin tveggja mánaða Saidal Altaher fær meðferð við vannæringu á barnaspítala í Port Sudan í apríl. Ap/Bernat Armangu Yfir 300 börn hafa farist eða særst í stríðinu í Súdan á síðustu sex mánuðum, flest vegna drónaárása. Þetta segir Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna (UNICEF) en súdanski herinn og vígasveitirnar Rapid Support Forces (RSF) hafa barist í landinu frá því í apríl 2023. Átökin eru talin hafa kostað minnst 59 þúsund manns lífið. Þar að auki hafa um 13 milljónir verið hrakin á flótta og borgarastyrjöldin valdið því að fólk býr við hungursneyð í mörgum landshlutum. Meira en 30 milljónir manna eru sögð þurfa á mannúðaraðstoð að halda. Óttast er að þjóðarmorð sé yfirvofandi. Stríðið stendur nú hæst í Kordofan-, Darfur- og Bláu Nílar-héruðunum, þar sem drónahernaður veldur sex af hverjum tíu andlátum. Þetta kemur fram í yfirlýsingu frá UNICEF í dag en Ísland kallaði á dögunum eftir brýnni umræðu um stöðu mála í Súdan í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna. Í dag samþykkti ráðið tillögu þar sem aukið ofbeldi RSF og bandamanna þeirra í og við el-Obeid í Súdan er fordæmt. Tillagan var samþykkt án atkvæðagreiðslu og hvetur einnig til aukins stuðnings við lönd sem hýsa flóttafólk frá Súdan og fordæmir „alls kyns utanaðkomandi íhlutun“ í stríðinu. Um leið og sett var á fót rannsókn á meintum mannréttindabrotum í Súdan. Hin átta ára Zeinab Mujhed særðist í sprengjuárás og sést hér á Al Nao-sjúkrahúsinu í Omdurman, í útjaðri Khartoum í Súdan í apríl.Ap/Bernat Armangue Sameinuðu þjóðirnar, Bandaríkin, Bretland og fleiri hafa lýst yfir áhyggjum af hugsanlegum voðaverkum þar sem RSF og herinn berjast um yfirráð yfir hernaðarlega mikilvægu borginni el-Obeid í Norður-Kordofan. AP-fréttaveitan greinir frá þessu. Drónaárásir og sprengjuárásir hafa beinst að borgaralegum innviðum, þar á meðal skólum, mörkuðum, eldsneytis- og vatnsstöðvum, sem hefur sett yfir 500 þúsund manns í hættu. Almennir borgarar á sumum svæðum hafa búið við aðstæður sem hefur verið líkt við umsátur í meira en ár. Hryllingurinn megi ekki endurtaka sig „Börn eru föst í linnulausri hringrás ofbeldis, landflótta og skorts,“ sagði Sheldon Yett, fulltrúi UNICEF í Súdan. Reuters-fréttaveitan segir að nú sé varað við hættunni á stórfelldum grimmdarverkum þar sem RSF-sveitirnar hafi safnast saman í kringum eina af stærstu borgum Súdan. Umsátrið minni á yfirtökuna á al-Fashir í Norður-Darfúr á síðasta ári. „Sá hryllingur má ekki endurtaka sig,“ sagði Eleanor Sanders, sendiherra Bretlands í mannréttindamálum, fyrir framan mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna. Aðrir á borð við Zaheer Laher, sendiherra Suður-Afríku, studdu tillöguna og töluðu um „rauða viðvörun þar sem RSF-sveitirnar eru að byggja á sömu þjóðarmorðshandbók og notuð var í al-Fashir.“ Kona og barn á flótta frá el-Fasher, höfuðborg Norður-Darfúr, eða öðrum átakasvæðum ganga um El-Afadh-flóttamannabúðirnar í Al Dabbah í Súdan.AP/Marwan Ali Mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna varaði við því á föstudag að „stórslys“ væri í uppsiglingu í kringum al-Obeid og að skrifstofa hans hefði skrásett röð aftaka án dóms og laga, mannrán, pyntingar og kynferðisofbeldi á svæðinu í kring. RSF hefur neitað slíkum ásökunum um mannréttindabrot þau þrjú ár sem borgarastyrjöldin hefur staðið yfir og sagt frásagnirnar vera uppspuna frá óvinum þeirra og borið á þá gagnásakanir. Rætt við yfirmann RSF Tom Fletcher, æðsti yfirmaður mannúðarmála hjá Sameinuðu þjóðunum, ræddi vaxandi átök í símtali við Mohamed Hamdan Dagalo, yfirmann RSF, að sögn talsmanns Sameinuðu þjóðanna. Sagt er að Fletcher hafi lagt áherslu á nauðsyn þess að tryggja mannúðarstarfsfólki öruggan aðgang að svæðinu og örugga för almennra borgara. Þá lýsti hann yfir áhyggjum af drónaárásum sem hafi áhrif á almenna borgara og þá innviði sem þeir treysti á. Tillaga mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna var samþykkt einhljóða þótt Kína hafi lýst sig ósammála ákvörðuninni og sagt að það styddi ekki rannsóknir sem beindust að einstökum löndum án stuðnings þarlendra stjórnvalda. Aðrir sögðu að tillagan hefði átt að ganga lengra í að nafngreina aðila sem þeir segja að kyndi undir átökin með því að útvega vopn, þar á meðal dróna, í stað þess aðeins að vísa til „utanaðkomandi stuðnings“. Segja Sameinuðu arabísku furstadæmin styðja RSF Fram kemur í frétt Reuters að afrísku mannréttindasamtökin DefendDefenders telji tillöguna sem samþykkt var í mannréttindaráðinu ekki ganga nógu langt og vísa til þess sem þau kalla viðvarandi stuðning Sameinuðu arabísku furstadæmanna við RSF. Ríkisstjórn Súdan sem er hliðholl stjórnarhernum hefur einnig sakað Sameinuðu arabísku furstadæmin um að vopna sveitirnar sem hafa barist við súdanska herinn í borgarastyrjöldinni. Sameinuðu arabísku furstadæmin hafa ítrekað neitað slíkum ásökunum, þótt sérfræðingar Sameinuðu þjóðanna og bandarískir þingmenn hafi talið sannanir fyrir hernaðarstuðningi Sameinuðu arabísku furstadæmanna trúverðugar. Sameinuðu þjóðirnar hafa hvatt stríðandi fylkingar „til að vernda almenna borgara og borgaralega innviði, leyfa og greiða fyrir öruggum, skjótum og óhindruðum aðgangi mannúðaraðstoðar og gera allar mögulegar ráðstafanir til að vernda börn fyrir skaða.“ Fjöldi farist í námum Fram kemur í frétt AP að í aðskildu máli hafi minnst 15 óformlegir námuverkamenn látist í dag þegar yfirgefin gullnáma hrundi að hluta í Wadi Halfa-héraði nálægt landamærum Súdan og Egyptalands, að sögn yfirvalda. Annar námuverkamaður slasaðist þegar Mohamed Taqfiq-náman hrundi, að sögn súdanska námufyrirtækisins Sudanese Mineral Resources Co. Fyrirtækið sagði að námuverkamennirnir hefðu hafið uppgröft á ný á svæðinu, þrátt fyrir að yfirvöld hefðu áður lokað því af öryggisástæðum. Súdan er einn helsti gullframleiðandi Afríku. Landið framleiddi 70 tonn af gulli á síðasta ári, samanborið við 64 tonn árið 2024, samkvæmt opinberum tölum. Meirihluti gulls í landinu er sagður koma úr námugreftri sem er smár í sniðum þar sem öryggisstaðlar eru að mestu virtir að vettugi. Námuhrun eru ekki óalgeng í landinu en í maí létust að minnsta kosti sjö námuverkamenn í námuslysi í Rauðahafshéraði. Þrettán aðrir létust í öðru hruni í Suður-Kordofan-héraði í janúar. Súdan Sameinuðu þjóðirnar Sameinuðu arabísku furstadæmin Tengdar fréttir Ísland kallaði eftir brýnni umræðu um stöðu mála í Súdan Ísland var meðal þeirra ríkja sem kölluðu eftir brýnni umræðu (e. urgent dabate) um stöðu mála í Súdan í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna. 3. júlí 2026 15:57 „Konur eru svangari, fátækari og örvæntingarfyllri en nokkru sinni fyrr“ Stríðið í Súdan hefur leitt til verstu mannúðar- og flóttamannakrísu í heiminum fyrir konur og stúlkur, samkvæmt nýlegri skýrslum UN Women. Átökin á milli stjórnarhers Súdans og RSF-uppreisnarhersins hafa nú staðið yfir í þrjú ár og ná til fjölda héraða, þar með talið Darfúr og Kordófan. Svæðisstjóri UN Women í Súdan, Salvator Nkurunziza, segir nóg komið og að stríðinu verði að ljúka. 21. júní 2026 20:00 Mest lesið Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Erlent Gerðar út fyrir tuttugu þúsund krónur á hálftímann Innlent Á hæsta forgangi vegna steypubíls sem lenti í Þjórsá Innlent „Þessi kona er ekkert skyni skroppin“ Innlent Matthías kominn á áfangaheimili Innlent Kæra sautján ára Íslendings varð að einu umtalaðasta kynferðisbrotamáli Ítalíu Innlent „Enginn búið til fleiri þjóðaratkvæðagreiðslur en ég“ Innlent Gul viðvörun á Suðurlandi á morgun Innlent Efast um að fólk í undirheimunum pæli í tuftvélinni Innlent Fannst látinn í tjaldi Innlent Fleiri fréttir Yfir 300 börn farist eða særst og varað við stórslysi Úkraínumenn uppiskroppa með loftvarnarflugskeyti Rússar ógnuðu bresku herskipi sem siglir við Ísland Hvetur leiðtoga Nató til að taka afgerandi ákvarðanir Telja gestinn úr öðru sólkerfi mun eldri en sólin okkar Vilja nýja rannsókn á Farage vegna gjafa frá sakamanni Tyrkir neita skipi fullu af hommum um að leggja að bryggju Kínverjar gera tilraunir með langdræga eldflaug á Kyrrahafi Nord Stream skemmdarverkin: Yfirvofandi réttarhöld gætu orðið bandamönnum erfið Tíu látnir í árásum Rússa á Kænugarð Enn besta lausnin að kaupa Grænland Mætti ekki í útför föður síns Tugþúsundir mótmæltu í Tirana Ræddi við bæði Pútín og Selenskí Hitabylgja skekur Bandaríkin á 250 ára afmælisdaginn Gerðu umfangsmiklar árásir á olíuinnviði Rússa Vikulöng jarðarför Khameini hafin Dauðsföllum fjölgaði um tugi prósenta í hitabylgjunni Ný þungunarrofslög taka gildi í Færeyjum Afhjúpa alþjóðlegt net manna sem byrla og brjóta gegn konum Trump sparkar í bandamenn í aðdraganda Nató-fundar í Ankara Fyrrum Ólympíufari ákærður fyrir að skemma laugina við Lincoln-minnismerkið Gary Glitter ákærður fyrir kynferðisbrot eina ferðina enn Að minnsta kosti átján látnir eftir umfangsmiklar árásir „Antonio hefur með eigin augum séð byggingar hrynja“ Páfagarður bannfærir alla presta og fylgjendur bræðralagsins Ellefu ára drengur lést eftir að hafa vaknað með leðurblöku á andlitinu Verða líklega bannfærðir eftir vígslu gegn vilja páfa Þrettán látnir hið minnsta eftir stóra drónaárás Rússa Paradís Kushner ógn við aðildarviðræður Albaníu og ESB Sjá meira