Efast um að fólk í undirheimunum pæli í tuftvélinni Freyja Þórisdóttir skrifar 6. júlí 2026 11:56 Hugleikur segir tuftvélina vera meðal þess sem hefur enn ekki skilað sér eftir þjófnaðinn en að það væri örþrifaráð að siga Bubba á þjófana. Getty/Vísir/Vilhelm Um helmingur þýfisins sem var stolið af vinnustofu Karenar Briem og Antons Lyngdal aðfaranótt laugardagsins, 4. júlí, hefur ratað aftur heim en aðeins annar þjófurinn hefur verið handsamaður. Hugleikur Dagsson, grínisti og eiginmaður Karenar, rifjaði það upp í viðtali á Vísi að Bubbi Morthens hafi aðstoðað sig við að endurheimta harðan disk fyrir um áratug síðan en hann hefur ekki enn verið ræstur út þessa ferðina. Hugleikur, sem vakti athygli á þjófnaðinum í færslu á samfélagsmiðlum um helgina, segir blaðamanni frá því að ýmsar ábendingar hafi borist frá fólki á samfélagsmiðlum og hefur lögreglan haldið þeim upplýstum um gang mála. „Það voru mjög margir að senda, margir könnuðust við kauða,“ segir hann en lögreglan hafði uppi á öðrum þjófnum í gær, sunnudaginn 5. júlí, og svo virðist sem þýfinu hafi verið skipt í helminga svona um það bil. Þjófurinn sem hafðist upp á var meðal annars með annan harða disk Antons af tveimur sem innihélt fjöldann allan af listaverkum hans. Væri örþrifaráð að ræsa Bubba út Í viðtali við blaðamann Vísis um helgina lýsti Hugleikur því hvernig þjófarnir vörðu um þremur klukkustundum á vinnustofunni og ferjuðu síðan út fullt af dóti, svo sem tuftbyssu Karenar, sem sé vinnutól sem erfitt sé að verða sér úti um og fáist líklega ekkert svo mikið fyrir. Hugleikur sagði einnig frá því í viðtalinu hvernig skilaboð Bubba til undirheimanna hafi orðið til þess að hörðum disk sem var stolið af þeim fyrrnefnda var skilað fyrir um tíu árum. „Ég lenti sjálfur í því fyrir svona tíu árum að það var brotist inn til mín og stolið tölvum og græjum og myndavélum. Ég sendi út skilaboð hvar sem ég gat gert það. Það endaði með því að Bubbi Morthens var á Rás 2 og sagði: Nú tala ég til undirheima, skiliði harða disknum hans Hugleiks. Þannig að þeir skiluðu allavega harða disknum mínum,“ sagði hann. Hugleikur segist þó ekki sjá fram á að þurfa að ræsa hann út í þetta skipti enda sé málið komið inn á borð lögreglu og hann bjartsýnn á að það takist að hafa uppi á hinum þjófnum. Það væri örþrifaráð að fá Bubba til liðs við sig á ný. Hæpið að fólk í undirheimum pæli í tuftvélum „Það væri náttúrulega frábært þó að þetta allt kæmi til baka en þetta var svo mikið af alls konar dóti, það var í rauninni fylltur poki og töskur af dóti,“ segir hann og bætir við: „Það var gerður listi yfir allt sem var stolið en það er meira að segja erfitt að segja hverju var stolið, vegna þess að það er svo mikið af dóti.“ Hugleikur birti þessa færslu á Instagram um helgina.skjáskot Tuftvélin er eitt af því fjölmarga sem hefur enn ekki komið í leitirnar en Karen var blessunarlega nýbúin að ljúka við uppsetningu á nýjustu sýningu sinni. „Það er allavega þessi tuftbyssa hún er svo ofboðslegur „spesifískur“ munur að ég er að efast um að það sé einhver í undirheimum að pæla í svoleiðis vélum.“ Hann segir hvorki Anton né Karen hafa kært þjófana en að málið sé samt enn í ferli. Nú sé bara að krossa fingur og vona að restin af þýfinu skili sér, Bubbi þurfi þá ekki að fara að setja sig í stellingar eina ferðina enn. 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