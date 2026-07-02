Fyrrum Ólympíufari ákærður fyrir að skemma laugina við Lincoln-minnismerkið Eiður Þór Árnason skrifar 2. júlí 2026 22:24 David Hearn í Penrith í Ástralíu árið 2000. Þörungablómi hefur plagað laugina í Washington D.C. og breytt lit hennar. AP Fyrrverandi Ólympíufari á sjötugsaldri var í dag ákærður í tengslum við það sem Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur kallað skemmdarverk á lauginni við Lincoln-minnismerkið í Washington D.C. Verjendur mannsins segja málið byggt á uppspuna. Viðgerð á lauginni hefur staðið yfir að ósk forsetans og stóð til að klára verkið fyrir þjóðhátíðardaginn sem fram fer 4. júlí. Hvert vandamálið á fætur öðru hefur komið upp í tengslum við framkvæmdina og hefur verið gerð athugasemd við að hún hafi ekki farið í gegnum hefðbundna útboðsferla. Verkefnið hefur kostað um tvo milljarða króna. David Hearn sem keppti sem kajakræðari á Ólympíuleikunum var í dag ákærður fyrir eignarspjöll í dómstól í höfuðborginni. Ríkissaksóknarinn Jeanine Pirro sagði að Hearn hefði „vísvitandi“ rifið upp nýlega lagt þéttiefni á laugarbotninum og þannig valdið tjóni upp á meira en þúsund bandaríkjadali, eða sem nemur um 126 þúsund krónum. Hún sakaði hann einnig um að hafa sýnt starfsmanni yfirgang þegar sá sagði honum að hætta. AP-fréttaveitan greinir frá þessu. „Það eru gríðarleg sönnunargögn í þessu máli,“ sagði Pirro sem er náinn bandamaður Trumps en hann tilnefndi hana í embættið í fyrra. Hún bætti við að yfirvöld hefðu handtekið um sex aðra í tengslum við minniháttar brot. Ákæran sé svívirðileg Norm Eisen, meðstofnandi samtakanna Democracy Defenders Fund, og Mary Dohrmann, yfirlögfræðingur hjá Washington Litigation Group, sögðu í yfirlýsingu að þau væru verjendur Hearns og að ákæran væri „svívirðileg og ætti að vera öllum Bandaríkjamönnum áhyggjuefni.“ Eisen og Dohrmann sögðu málið dæmi um „misbeitingu ríkisvalds gegn almennum borgara sem byggir á uppspunninni frásögn.“ Hearn hefur áður sagt AP að hann hafi teygt sig ofan í tjörnina þann 19. júní til að skoða nýflagnaða húðina á botni laugarinnar. Hann hefði stuttlega snert bita sem var enn fastur við hlið laugarinnar og svo sleppt honum skömmu eftir að starfsmaður þjóðgarðsins sagði honum að hætta. „Ég er forvitinn borgari,“ sagði Hearn við AP í júní. „Ég seildist ofan í til að sjá hvernig þetta var viðkomu. Þetta var mjög gúmmíkennt.“ Trump valdi sjálfur verktakafyrirtækið Atlantic Industrial Coatings til að sjá um að mála steyptan laugarbotninn og setja á vatnsvörn. Annað fyrirtæki var fengið til að setja upp vatnssíunarkerfi án útboðs en forstjóri þess hefur sagt að það hafi aldrei áður unnið verkefni í laug. Trump hét því að fegra hina aldargömlu spegiltjörn (e. Reflecting Pool) fyrir 250 ára afmælishátíð Bandaríkjanna á laugardag og fyrirskipaði að botninn yrði málaður í bláum lit sem minnti á bandaríska fánann. Eftir að svæðið var endurnýjað varð vatnið fljótt grænt vegna þörungablóma og nýja húðin byrjaði að flagna af botninum. Án nokkurra sannana hefur Trump ítrekað kennt skemmdarvörgum um málningarflögnunina og tilkynnt að laugin verði tæmd aftur og lagfærð. Verkefnið kostað tvo milljarða króna Hearn er 67 ára og frá Bethesda í Maryland. Hann átti fyrirtæki sem framleiddi samsett efni sem notuð eru til að smíða báta. Hearn sagðist hafa stoppað við tjörnina þegar hann var í 100 kílómetra hjólatúr og að hann hefði verið í haldi þjóðvarðliða og þjóðgarðalögreglu í fimm klukkustundir áður en honum var sleppt. Ólíkir litir sjást í botni laugarinnar eftir endurbæturnar.Ap/Rahmat Gul Trump sagði í síðasta mánuði að alríkisyfirvöld hefðu „handtekið fjölda fólks“ sem hann sakaði um að hafa unnið skemmdarverk á lauginni þegar hann reyndi að útskýra hvers vegna 16 milljóna dala endurbótaverkefnið, sem hann hóf í tilefni af 250 ára afmæli þjóðarinnar, virtist hafa farið úrskeiðis. Kostnaðurinn nemur um tveimur milljörðum króna. Án þess að leggja fram nokkur sönnunargögn sagði Trump einnig að skemmdarvargar hefðu hent áburði í tjörnina og skorið húðina með pappírshníf. Bandaríkin Donald Trump Mest lesið Heimsótti bráðamóttökuna 292 sinnum á fimm árum Innlent Sambandið stormasamt og lítið útlit fyrir að gjáin sé að minnka Innlent Agnes var meira en bara morðingi Innlent Ellefu ára drengur lést eftir að hafa vaknað með leðurblöku á andlitinu Erlent Blóðug föt á vettvangi þar sem lögreglan var með viðbragð Innlent Siggi stormur spáir góðu veðri um allt land Veður Fimm heitum pottum lokað í Laugardalslaug Innlent Reyndist ekki vera hópuppsögn Innlent Ekki í fyrsta sinn sem brugðið er á leik með liminn Innlent Vasaþjófar sem herja á ferðamenn engir amatörar Innlent Fleiri fréttir Fyrrum Ólympíufari ákærður fyrir að skemma laugina við Lincoln-minnismerkið Gary Glitter ákærður fyrir kynferðisbrot eina ferðina enn Að minnsta kosti átján látnir eftir umfangsmiklar árásir „Antonio hefur með eigin augum séð byggingar hrynja“ Páfagarður bannfærir alla presta og fylgjendur bræðralagsins Ellefu ára drengur lést eftir að hafa vaknað með leðurblöku á andlitinu Verða líklega bannfærðir eftir vígslu gegn vilja páfa Þrettán látnir hið minnsta eftir stóra drónaárás Rússa Paradís Kushner ógn við aðildarviðræður Albaníu og ESB Klifu á topp Empire State-byggingarinnar Þýska landsliðið spegli land stöðnunar Eldur braust út í fjölbýlishúsi og nokkrir eru látnir Mótmælendur í Suður-Afríku krefjast brottflutnings innflytjenda Úkraínumenn kaupa sextán Gripen E frá Svíþjóð Dæmdur í fangelsi fyrir að hrella fyrrverandi kærustu Börn sem fæðast í Bandaríkjunum áfram talin bandarísk Mega banna trans konum að stunda keppnisíþróttir Úkraínskur auðkýfingur særðist í sprengjutilræði í Mónakó Reiðin magnast í Venesúela Sjötti lést af sárum sínum á sjúkrahúsi Fimm sagðir látnir í skotárás nærri Hamborg Hafi komið líki stúlkunnar fyrir í ferðatösku Hátt í milljón sótt um dvalarleyfi á Spáni Sammælast um að bera klæði á vopnin Yfir þúsund látnir í hitabylgjunni í Evrópu og hitamet falla víða Rúmlega þrjátíu bjargað úr rústunum en tugþúsunda enn saknað Segir Ísraelsher hafa eyðilagt gangakerfi Hezbolla-samtakanna Ellefu létust í flugslysi í Frakklandi Fleiri en 1300 látnir vegna hitabylgju í Evrópu Íran gerir árásir á Barein og Kúveit í kjölfar árása Bandaríkjanna Sjá meira