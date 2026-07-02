Erlent

Fyrrum Ólympíufari á­kærður fyrir að skemma laugina við Lincoln-minnis­merkið

Eiður Þór Árnason skrifar
David Hearn í Penrith í Ástralíu árið 2000. Þörungablómi hefur plagað laugina í Washington D.C. og breytt lit hennar. 
David Hearn í Penrith í Ástralíu árið 2000. Þörungablómi hefur plagað laugina í Washington D.C. og breytt lit hennar.  AP

Fyrrverandi Ólympíufari á sjötugsaldri var í dag ákærður í tengslum við það sem Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur kallað skemmdarverk á lauginni við Lincoln-minnismerkið í Washington D.C. Verjendur mannsins segja málið byggt á uppspuna.

Viðgerð á lauginni hefur staðið yfir að ósk forsetans og stóð til að klára verkið fyrir þjóðhátíðardaginn sem fram fer 4. júlí. Hvert vandamálið á fætur öðru hefur komið upp í tengslum við framkvæmdina og hefur verið gerð athugasemd við að hún hafi ekki farið í gegnum hefðbundna útboðsferla. Verkefnið hefur kostað um tvo milljarða króna.

David Hearn sem keppti sem kajakræðari á Ólympíuleikunum var í dag ákærður fyrir eignarspjöll í dómstól í höfuðborginni.

Ríkissaksóknarinn Jeanine Pirro sagði að Hearn hefði „vísvitandi“ rifið upp nýlega lagt þéttiefni á laugarbotninum og þannig valdið tjóni upp á meira en þúsund bandaríkjadali, eða sem nemur um 126 þúsund krónum. Hún sakaði hann einnig um að hafa sýnt starfsmanni yfirgang þegar sá sagði honum að hætta. AP-fréttaveitan greinir frá þessu.

„Það eru gríðarleg sönnunargögn í þessu máli,“ sagði Pirro sem er náinn bandamaður Trumps en hann tilnefndi hana í embættið í fyrra. Hún bætti við að yfirvöld hefðu handtekið um sex aðra í tengslum við minniháttar brot.

Ákæran sé svívirðileg

Norm Eisen, meðstofnandi samtakanna Democracy Defenders Fund, og Mary Dohrmann, yfirlögfræðingur hjá Washington Litigation Group, sögðu í yfirlýsingu að þau væru verjendur Hearns og að ákæran væri „svívirðileg og ætti að vera öllum Bandaríkjamönnum áhyggjuefni.“ Eisen og Dohrmann sögðu málið dæmi um „misbeitingu ríkisvalds gegn almennum borgara sem byggir á uppspunninni frásögn.“

Hearn hefur áður sagt AP að hann hafi teygt sig ofan í tjörnina þann 19. júní til að skoða nýflagnaða húðina á botni laugarinnar. Hann hefði stuttlega snert bita sem var enn fastur við hlið laugarinnar og svo sleppt honum skömmu eftir að starfsmaður þjóðgarðsins sagði honum að hætta.

„Ég er forvitinn borgari,“ sagði Hearn við AP í júní. „Ég seildist ofan í til að sjá hvernig þetta var viðkomu. Þetta var mjög gúmmíkennt.“

Trump valdi sjálfur verktakafyrirtækið Atlantic Industrial Coatings til að sjá um að mála steyptan laugarbotninn og setja á vatnsvörn. Annað fyrirtæki var fengið til að setja upp vatnssíunarkerfi án útboðs en forstjóri þess hefur sagt að það hafi aldrei áður unnið verkefni í laug.

Trump hét því að fegra hina aldargömlu spegiltjörn (e. Reflecting Pool) fyrir 250 ára afmælishátíð Bandaríkjanna á laugardag og fyrirskipaði að botninn yrði málaður í bláum lit sem minnti á bandaríska fánann. Eftir að svæðið var endurnýjað varð vatnið fljótt grænt vegna þörungablóma og nýja húðin byrjaði að flagna af botninum.

Án nokkurra sannana hefur Trump ítrekað kennt skemmdarvörgum um málningarflögnunina og tilkynnt að laugin verði tæmd aftur og lagfærð.

Verkefnið kostað tvo milljarða króna

Hearn er 67 ára og frá Bethesda í Maryland. Hann átti fyrirtæki sem framleiddi samsett efni sem notuð eru til að smíða báta. Hearn sagðist hafa stoppað við tjörnina þegar hann var í 100 kílómetra hjólatúr og að hann hefði verið í haldi þjóðvarðliða og þjóðgarðalögreglu í fimm klukkustundir áður en honum var sleppt.

Ólíkir litir sjást í botni laugarinnar eftir endurbæturnar.Ap/Rahmat Gul

Trump sagði í síðasta mánuði að alríkisyfirvöld hefðu „handtekið fjölda fólks“ sem hann sakaði um að hafa unnið skemmdarverk á lauginni þegar hann reyndi að útskýra hvers vegna 16 milljóna dala endurbótaverkefnið, sem hann hóf í tilefni af 250 ára afmæli þjóðarinnar, virtist hafa farið úrskeiðis. Kostnaðurinn nemur um tveimur milljörðum króna.

Án þess að leggja fram nokkur sönnunargögn sagði Trump einnig að skemmdarvargar hefðu hent áburði í tjörnina og skorið húðina með pappírshníf.

Bandaríkin Donald Trump

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