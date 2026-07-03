Ný þungunarrofslög taka gildi í Færeyjum Áróra L Davíðsdóttir skrifar 3. júlí 2026 11:57 Óhætt er að segja að um stórt skref sé að ræða en löggjöf Færeyja um þungunarrof hefur verið ein sú strangasta í Evrópu. Getty Ný lög um þungunarrof tóku gildi á miðvikudaginn síðastliðinn í Færeyjum. Fyrri lög voru ein þau ströngustu í Evrópu en nýju lögin eru afar umdeild og naumt var á milli þegar lögin voru samþykkt í desember síðasta árs. Með nýjum lögum, sem tóku gildi á miðvikudaginn 1. júlí, rýmka reglur um þungunarrof þannig að það verði heimilt fram að þrettándu viku meðgöngu. Samkvæmt gömlu lögunum var það óheimilt, nema þegar um er að ræða þungun í kjölfar nauðgunar eða sifjaspells, eða þegar líf móðurinnar eða heilbrigði fóstursins hefur verið talið í hættu. Lögin voru naumlega samþykkt 4. desember 2025 en sautján þingmenn voru fylgjandi frumvarpinu en sextán andvígir því. Mannréttindasamtökin Amnesty International í Færeyjum fagna gildistöku nýju laganna og segja hana vera „stóran mannréttindasigur fyrir Færeyjar.“ Með nýju lögunum sé líkamlegt sjálfræði kvenna virt og konur hafi nú rétt til að taka ákvarðanir um eigið kyn- og frjósemislíf og framtíð. Konur losni við þá kvöð að laumast innan heilbrigðiskerfisins eða fara erlendis til að fara í það þungunarrof sem þær þurfi, segir í tilkynningu frá Amnesty í Færeyjum. „Í dag fögnum við því að vinnunni við að uppfæra lögin er lokið og að nýju lögin hafa tekið gildi í dag. Þökk sé einstaklingum, samtökum og stjórnmálamönnum, sem hafa unnið þrotlaust að þessum réttindum, höfum við í dag tekið þetta stóra skref. Í dag heiðrum við einnig þær konur sem hafa stigið fram og barist gegn skömminni, þögninni og fordómunum,“ er haft eftir Turiði Mariu Jónsdóttur, framkvæmdastjóra Amnesty í Færeyjum. Bjørk Sadembou, formaður samtakanna Pro Vita sem eru andvíg þungunarrofi, lýsir deginum sem sorgardegi og segir: „Við ætlum að halda áfram þeirri vinnu að fá Færeyinga til þess að líta á fóstur sem börn,“ að sögn Kringvarpsins. Óhætt er að segja að um stórt skref sé að ræða en löggjöf Færeyja um þungunarrof hefur verið ein sú strangasta í Evrópu. Þar er einnig kveðið á um að konur megi gangast undir þungunarrof ef þær eru taldar óhæfar mæður, en það þurfa læknir og nefnd að staðfesta. Færeyjar Þungunarrof Mest lesið Ekið á upplýsingafulltrúa sem var að fara að missa vinnuna Innlent Saka meirihlutann um að slá ryki í augu borgarbúa: Krefjast svara um tilhögun upplýsingagjafar Innlent Bæjarstjóri í þriðja skipti Innlent Akreinum fækki þó bílum fjölgi: Flöskuhálsinn ekki endilega fjöldi akreina Innlent Maður sem passaði við lýsinguna var handtekinn Innlent Blóðug föt á vettvangi þar sem lögreglan var með viðbragð Innlent Hundur hefur fundist dauður við Langjökul Innlent Trump sparkar í bandamenn í aðdraganda Nató-fundar í Ankara Erlent Alexandra ráðin bæjarstjóri Suðurnesjabæjar Innlent Kominn á sjúkrahús eftir krefjandi ferð Innlent Fleiri fréttir Þorgerður Katrín mun ekki mæta Gulla Þór Quang Le fer ekki langt Ný þungunarrofslög taka gildi í Færeyjum Hundur hefur fundist dauður við Langjökul Íslendingar berjast um eitt af efstu átta sætunum á EM Bandero segist elta hvalbátana og Pollamótið hafið fyrir norðan Ekið á upplýsingafulltrúa sem var að fara að missa vinnuna Engum verkefnum útvistað og ekki greitt fyrir ráðgjöf Maður sem passaði við lýsinguna var handtekinn Alexandra ráðin bæjarstjóri Suðurnesjabæjar Hafna tillögum um þéttingu í Grafarvogi Bæjarstjóri í þriðja skipti Saka meirihlutann um að slá ryki í augu borgarbúa: Krefjast svara um tilhögun upplýsingagjafar Akreinum fækki þó bílum fjölgi: Flöskuhálsinn ekki endilega fjöldi akreina Hús bleikjuvinnslu varð að Syndabæli Kominn á sjúkrahús eftir krefjandi ferð Blóðug föt á vettvangi þar sem lögreglan var með viðbragð Sambandið stormasamt og lítið útlit fyrir að gjáin sé að minnka Krefjandi sjúkraflug milli Íslands og Grænlands Ráðherra undir þrýstingi, eldsneytismarkaðurinn til skoðunar og pottum lokað Ekki í fyrsta sinn sem brugðið er á leik með liminn Vill að ríkið taki við sölu vímuefna Fimm heitum pottum lokað í Laugardalslaug Heilsustofnunin í Hveragerði fær langtímasamning Heimsótti bráðamóttökuna 292 sinnum á fimm árum Reyndist ekki vera hópuppsögn Frumniðurstöður kalli á dýpri umræðu um verðlagningu olíufélaganna Tugir vilja feta í fótspor Fannars Vasaþjófar sem herja á ferðamenn engir amatörar Villti á sér heimildir sem eftirlitsmaður Sjá meira