Innlent

Ný þungunar­rofslög taka gildi í Fær­eyjum

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Óhætt er að segja að um stórt skref sé að ræða en löggjöf Færeyja um þungunarrof hefur verið ein sú strangasta í Evrópu.
Óhætt er að segja að um stórt skref sé að ræða en löggjöf Færeyja um þungunarrof hefur verið ein sú strangasta í Evrópu. Getty

Ný lög um þungunarrof tóku gildi á miðvikudaginn síðastliðinn í Færeyjum. Fyrri lög voru ein þau ströngustu í Evrópu en nýju lögin eru afar umdeild og naumt var á milli þegar lögin voru samþykkt í desember síðasta árs. 

Með nýjum lögum, sem tóku gildi á miðvikudaginn 1. júlí, rýmka reglur um þungunarrof þannig að það verði heimilt fram að þrettándu viku meðgöngu. Samkvæmt gömlu lögunum var það óheimilt, nema þegar um er að ræða þungun í kjölfar nauðgunar eða sifjaspells, eða þegar líf móðurinnar eða heilbrigði fóstursins hefur verið talið í hættu.

Lögin voru naumlega samþykkt 4. desember 2025 en sautján þingmenn voru fylgjandi frumvarpinu en sextán andvígir því. Mannréttindasamtökin Amnesty International í Færeyjum fagna gildistöku nýju laganna og segja hana vera „stóran mannréttindasigur fyrir Færeyjar.“ 

Með nýju lögunum sé líkamlegt sjálfræði kvenna virt og konur hafi nú rétt til að taka ákvarðanir um eigið kyn- og frjósemislíf og framtíð. Konur losni við þá kvöð að laumast innan heilbrigðiskerfisins eða fara erlendis til að fara í það þungunarrof sem þær þurfi, segir í tilkynningu frá Amnesty í Færeyjum

„Í dag fögnum við því að vinnunni við að uppfæra lögin er lokið og að nýju lögin hafa tekið gildi í dag. Þökk sé einstaklingum, samtökum og stjórnmálamönnum, sem hafa unnið þrotlaust að þessum réttindum, höfum við í dag tekið þetta stóra skref. Í dag heiðrum við einnig þær konur sem hafa stigið fram og barist gegn skömminni, þögninni og fordómunum,“ er haft eftir Turiði Mariu Jónsdóttur, framkvæmdastjóra Amnesty í Færeyjum.

Bjørk Sadembou, formaður samtakanna Pro Vita sem eru andvíg þungunarrofi, lýsir deginum sem sorgardegi og segir: „Við ætlum að halda áfram þeirri vinnu að fá Færeyinga til þess að líta á fóstur sem börn,“ að sögn Kringvarpsins.

Óhætt er að segja að um stórt skref sé að ræða en löggjöf Færeyja um þungunarrof hefur verið ein sú strangasta í Evrópu. Þar er einnig kveðið á um að konur megi gangast undir þungunarrof ef þær eru taldar óhæfar mæður, en það þurfa læknir og nefnd að staðfesta. 

Færeyjar Þungunarrof

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