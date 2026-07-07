Sprengja sprakk við hótel Macron í Damaskus

Emmanuel Macron, forseti Frakklands, er sagður heill á húfi eftir að sprengja sprakk nærri hóteli hans í Damaskus í Sýrlandi þar sem hann er í opinberri heimsókn.
Sýrlenskir ríkisfjölmiðlar segja að tvær sprengjur hafi sprungið í miðborg höfuðborgarinnar. Þær eru sagðar hafa sprungið nærri Four Seasons-hótelinu þar sem Macron dvelur í heimsókn sinni.
Myndir sem deilt var á samfélagsmiðlum sýna brennandi bifreið og blóðbletti á götunni, að sögn AP-fréttastofunnar.
Macron var kominn inn í forsetahöllina í Damaskus til fundar við Ahmad al-Sharaa, forseta Sýrlands, þegar sprengjan sprakk. Embætti Frakklandsforseta segir að hann sé óhultur og að heimsókn hans haldi áfram.
Að minnsta kosti tíu létust og tuttugu særðust þegar sprengja sprakk á kaffihúsi í Damaskus fyrir örfáum dögum.