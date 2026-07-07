Úkraínumenn gerðu í gær drónaárás á stærstu olíuhreinsistöð Rússlands, langt inni í Síberíu. Um er að ræða langdrægustu árás Úkraínumanna á innviði í Rússlandi til þessa.
Omsk olíuhreinsunarstöðin er í um 2.700 kílómetra fjarlægð frá Úkraínu, nærri landamærum Rússlands og Kasakstan.
Vitaly Khotsenko, héraðsstjóri Omsk, staðfesti árásina en sagði loftvarnir hafa grandað flestum drónunum. Eldur kom upp í olíuhreinsunarstöðinni en engan sakaði og ef marka má Khotsenko tók ekki langan tíma að ráða að niðurlögum hans.
Vólódimír Selenskí Úkraínuforseti sagði árásina mikilvægt afrek og til marks um að Úkraínumenn gætu valdið skaða langt inni í Rússlandi. Talsmenn úkraínska hergagnafyrirtækisins Fire Point sagði að um hefði verið að ræða uppfærða FP-1 dróna, sem næðu nú lengra en nokkrir aðrir drónar í heiminum.